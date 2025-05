HRVATSKI N1 TVRDI DA VUČIĆ SADA NEĆE IĆI NI U MOSKVU!

DOCENT Janko Bekić iz Hrvatske je za N1 izrazio sumnju da će predsdednik Srbije Aleksandar Vučić zaista otići u Moskvu.

Foto Dragan Milovanović

Kako kaže, zanimljivo je pitanje koji će se svetski lideri pojaviti na Paradi za Dan pobede u Moskvi.

- Sigurno će biti nekih od glavnih lidera globalnog juga, kako se sada kaže, jer treći svet više nije prihvatljiv pojam, pa čak ni svet u razvoju. Videćemo da li će Vučić zaista biti tu. Njegova igra je zaista postala neprijatna i teška za gledanje. Ne samo nama, već i političkim liderima na Zapadu neprijatno je da gledaju njegovu taktiku. On se predstavlja kao čovek koji svaki dan strada za korist Srbije. O sebi priča skoro poetski. On je želeo da poseti Trampa u razmaku od 10 dana, što bi mu dalo vremena da poseti Putina u Moskvi tokom Parade, pala je ideja da se on sastane sa Trampom prvo u Americi, a zatim i sa Putinom u Rusiji, i zbog toga je verovatnije da neće otići u Moskvu - rekao je Bekić.

Ovo je samo još jedan u nizu napada iz Hrvatske na Vučića posle informacije da mu je pozlilo u SAD.

O tome da odlazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Moskvu 9. maja na proslavu Dana pobede nad fašizmom zavisi isključivo od njegovog zdravstvenog stanja pisali smo u tekstu koji možete čitati klikom OVDE.