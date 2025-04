"SVI SMO MI PATRIK" Zdravko Mladenović: Gde ste ovo doveli srpsko obrazovanje, kolege blokaderi?

"U SVOM prethodnom tekstu koji se zove "Zlo doba plenuma" upozorio sam, kao prosvetni radnik koji je više od decenije radio sa srednjoškolcima, kakve posledice može imati podilaženje imaginarnoj instituciji zvanoj plenum, gde nekolicina studenata ili učenika reši da svoje hirove ispuni onako kako oni smatraju da treba, ne mareći previše za zakonsku regulativu ili osnovna moralna načela", navodi Zdravko Mladenović, profesor matematike i narodni poslanik u NSRS.

Foto: Novosti

"Današnji događaj u Novom Sadu, kada je linčovan dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid je ona crvena linija posle koje svi moraju da shvate da se naš obrazovni sistem za 6 meseci raspao pred našim očima, i da danas imamo ruinu u kojoj je dozvoljeno da se profesor univerziteta linčuje, ako plenum od 35 prisutnih proceni da je to bogougodno delo.

Gledajući stravične slike ispred novosadskog "DIF-a", gde se rukovodilac jednog fakulteta, naučnik sa preko 200 objavljenih radova prebija, ponižava, a zatim mu se onemogućava pružanje lekarske pomoći, nisam mogao da ne pomislim šta čeka svakog čoveka, bio on "pumpadžija" ili ne, koji se samo usudi da se suprotstavi volji plenuma.

Gde ste ovo doveli srpsko obrazovanje, kolege blokaderi?

Kada ste vi pohađali svoje škole i fakultete, jeste li mogli da zamislite da se sa nepoštovanjem obratite svom profesoru? Čemu ste u ovih 6 meseci naučili svoje učenike i studente?

Naučili ste ih tome da mogu i vas da tuku i ponižavaju ako plenum tako izglasa sa 11 glasova.

Mislite da neće i ne može?

E pa, prevarili ste se. Više niste profesori sa autoritetom. Uništavajući tuđ, uništili ste i svoj.

Ili ćete biti sluge i robovi plenuma, ili ćete, ako se usudite da pokažete autoritet i kičmu, proći kao prof. dr Drid.

Potpunim rušenjem obrazovnog sistema, svi smo mi postali Patrik Drid. Ne samo prosvetari. Svaki sudija, zanatlija, novinar, prodavac, vozač, svako može postati legitimna meta onih koji su u ovih 6 meseci kroz "praktičnu nastavu" naučili da im je sve dozvoljeno. I u školi, i na fakultetu, ali i na ulici.

Apelujem na Tužilaštvo da prvi put od izmena Krivičnog zakonika, dosledno primeni novi član 344b, i drakonski kazni sve one koji su izvršili jezivo nasilje nad profesorom Dridom. A zakon je jasan - kazna zatvora od jedne do osam godina ukoliko je u pitanju teška telesna povreda. Jedino time ćemo preduprediti svako buduće nasilje nad zaposlenima u prosveti, pa i nad onima koji su ovaj otrov posejali. To što misle da ga baš oni neće i požnjeti, grdno se varaju. Duh iz boce je pušten. Ko zna gde će se zaustaviti na sledećem plenumu", zaključuje Zdravko Mladenović.