MOĆNE REČI VUČIĆA U DONJOJ GRADINI: Oni nama nikada neće oprostiti što su te jame živi svedoci onoga što su činili protiv jednog naroda!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas u Donjoj Gradini, na manifestaciji obeležavanja Danja sećanja ma žrtve genocida u NDH.

TANJUG/ FOTO SRNA / BORISLAV ZDRINJA

- Sloboda ne može ni da se da, ni da se uzme. Ona je odluka svakog pojedinca - naveo je Vučić u svom govoru, smominjući jasenovačke žrtve.

Podsećajući na strahote Jasenovca i smrt slobodnih ljudi, Vučić ističe - i danas smo mi Srbi odlučili da budemo slobodni i niko to pravo i taj čin ne može da nam oduzme.

- Napadnuta je Srbija sa spolja i iznutra, napadnuta je i Srpska. Napadnuto je sve ono što smo mislili da su naše vrednosti i da nikada niko neće moći, smeti i hteti da ih napadne. Napadnuta je naša sve bolja ekonomija, napadnuto je to što smo se drzunuli da sami donosimo odluke, da budemo nezavisni da poštujemo sebe, svoju istoriju i svoje žrtve. I svaki put na ovom mestu Donjoj Gradini, pitali smo se dragi prijatelji, jednu stvar. Možemo li mi da oprosti, da zaboravimo ne možemo ni ne smemo, da li možemo da oprostimo? A zapravo je drugačije. Obrnuću ga samo i dati odgovor. U stvari oni NAMA ne mogu da oproste. Oni NAMA ne mogu da oproste sve ono što su nam učinili. Oni NAMA ne mogu da oproste Jasenovac. Oni NAMA ne mogu da oproste Jadovno. Oni NAMA ne mogu da oproste Prebilovce. Oni NAMA nikada neće oprostiti to što su te jame živi svedoci onoga što su činili protiv jednog naroda - rekao je predsednik Srbije.

TANJUG/ FOTO SRNA / BORISLAV ZDRINJA

Kako kaže, mi smo uvek pogrešno sebe pitali da li ćemo ili nećemo da oprostimo.

- Oni nama nikada neće oprostiti. Kao što nam ovi sa Zapada nikada neće oprostiti što su pokušali da nam bombardovanjem, agresijom nad Srbijom, otmu Kosovo i Metohiju. I kada god bih išao u Brisel, po svetu, uvek sam očekivao rećiće nam: "Pa uzeli smo vam protivpravno nešto. Bez odluke Saveta bezbednosti UN rušili smo jednu zemlju. Znamo da smo učinili protivpravno, gledaćemo da napravimo nešto za tu zemlju. Gledaćemo da im napravimo neki ustupak". Ne, upravo obrnuto. NIKADA nam neće oprostiti to što su nas bombardovali protivpravno, suprotno povelji UN, suprotno sa odlukama Saveta bezbednosti UN. I mi ćemo i dalje biti žrtve njihovih loših odluka kojih se nikada neće odreći. Jer veliki ne greše. Veliki ne mogu takav problem da naprave. I zato neki mali, tamo neki Srbi moraju da budu odgovorni za sve to - dodaje Vučić.

- Kada je Srbija krenula da se razvija, i kada je Srbija posle mnogo godina propadanja postojala ekonomski jača, vojno snažnija, tada su rekli "Ne možemo to da vam oprostimo. Ne možete da budete ekonomski jači od regiona. Ne možete da budete vojno snažniji od regiona". Zato vam prave saveze Albanija - Hrvatska koje su NATO zemlje, sa Kosovom, teritorijom koju čak i 4 NATO zemlje ne priznaju i ne kriju što je taj vojni savez stvoren. Sve to rade u tišini, praveći se da se ništa nije dogodilo. I neće nam oprostiti to što smo sebe snažili, što smo sami ojačali, i što smo samo hteli da živimo bolje, a da nikoga ne ugrožavamo - rekao je srpski predsednik.