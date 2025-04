"U OVIM TMURNIM I MUTNIM VREMENIMA SAČUVAO SI SRBIJU USPRAVNOM I NEUTRALNOM" : Stevandić najavio dolazak na skup 12. aprila

PREDSEDNIK Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić obratio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na društvenoj mreži Iks i najavio svoj dolazak na skup 12. aprila.

Foto D. Gavrić

- U ovim tmurnim i mutnim vremenima sačuvao si Srbiju uspravnom i neutralnom.Nisi priznao Kosovo i izdao Republiku Srpsku i kada su ti za to nudili nagradu.Digao si i učvrstio Srbiju ekonomski,vojno i geopolitički i to kada se cijeli svijet ljulja. Sačuvao si moralni kompas za one koji stvaraju, uče i unapređuju Srbiju a razotkrio one koji blokiraju, zaustavljaju i rastaču našu otadžbinu. Nisi poklekao i kada je bilo neizvjesno i opasno. I zato dolazimo predsjedniče u Beograd 12.04.2025. Jer dobro se dobrim vraća - navodi se u objavi.

U ovim tmurnim i mutnim vremenima sačuvao si Srbiju uspravnom i neutralnom.Nisi priznao Kosovo i izdao Republiku Srpsku i kada su ti za to nudili nagradu.Digao si i učvrstio Srbiju ekonomski,vojno i geopolitički i to kada se cijeli svijet ljulja. Sačuvao si moralni kompas za one… pic.twitter.com/vTxTGpCFkw — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) April 6, 2025