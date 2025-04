ANA BRNABIĆ U NACIONALNOM DNEVNIKU: Nestvaran teror nad građanima; Narod je video ko su pravi blokaderi - Pokretom mi krećemo u ofanzivu

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić bila je gost Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink.

Foto printskrin TV Pink

"Nasilje radi nasilja"

- Nestvaran teror - rekla je predsednica Skupštine o današnjoj blokadi Gazele.

-Prema svim građanima Beograda i velikom broju građana Srbije. Za normalne ljude sasvim iracionalno nasilje. Ono što vidimo poslednjih nekoliko meseci je nasilje radi nasilja, bez ikakvog smisla, poente, nasilje radi nasilja. A ono što vidimo danas je trešnjica na šlag na tu tortu, naročito što su to uglavnom maloletnici koji su brutalno zloupotrebljeni od stranaka bivšeg režima i starijih blokadera - dodala je ona.

- Iracionalno nasilje. Zaista jedan teror koji je potpuno nemoguće razumeti. Zašto bi grupa maloletnika, u piku ih je bilo 500, sad ih je ispod 100, ali i dalje blokiraju, blokirala međunarodni putni pravac ili bilo koju ulicu. Sve se svelo na nasilje, nasilje, nasilje nad stanovništvom i na kraju krajeva zbog toga sve manje ljudi učestvuje u tome - dodala je Brnabićeva.

Foto printskrin Pink TV

Blokaderi su rektor i dekani

Kaže da više niko ne priča o zahtevima studenata, te da su oni bili samo paravan za ovo nasilje.

- Studenti blokaderi ne odlučuju ni o čemu. Nisu oni krivi i odgovorni za blokade fakulteta, već rektor i dekani i to smo videli i juče na Pravnom fakultetu. Vi imate u plenumima blokadera između 20 i 50 i sve ih je manje. Niko ne može nikog zdravorazumskom u našoj zemlji da ubedi da je 20 ili 50 ili 100 blokadera blokiralo fakultete od 5,7,8 hiljada studenata. Nisu to oni i nisu to njihove blokade. Rektor je blokirao univerzitet. Dekani su blokirali svoje pojedinačne fakultete. To je ono što smo videli kao najsramotniju stvar do sada. Na Pravnom smo videli to juče. Kada su oni uspeli na državnom fakultet da pokažu takvu bahatost, bezobzirnost i odsustvo svake vrste sramote da su izglasali da predstavnici 442 studenata koji su potpisani imenom i prezimenom ne smeju da prisustvuju sednici nastavno-naučnog veća, iako to veće redovno poziva predstavnike blokadera da prisustvuju sednici i sa pravom glasa. A pritom su plenumi anonimni. Dakle oni su za 442 studenta ukinuli sva prava - pravo glasa, pravo govora, na izjašnjavanje, studiranje... Sa druge strane blokaderima su dozvolili, iako su anonimni, da budu na veću i da imaju pravo glasa. To je bruka koja će ostati upisana u anale Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I pritom izglasali su, uz glasove profesora, da studenti neće moći preko eplatforme da se izjašnjavaju da li su za nastavu ili za blokade. To govori o tome kako bi izgledalo ono što oni obećavaju građanima kao lepšu, bolju i pravedniju Srbiju. To bi bila Srbija gde bi samozvana elita sebi dali sva prava, a svima ostalima oduzeli sva prava, osnovna ljudska prava - kao što su pravo na slobodu govora, glas... Upravo to su uradili juče studentima na pravnom fakltetu da bude još grđe - istakla je ona.

Dodaje da su svi građani Srbije sada imali priliku da se uvere da to nema nikakve veze sa studentima blokaderima, već da su blokaderi rektori i dekani, te da je to čista diskriminacija protiv većine studenata.

- Za to će pravno morati da odgovaraju - rekla je ona.

- Na kraju će morati svi oni za ovo brutalno kršenje zakona i ustava da odgovaraju.



Foto printskrin TV Pink

"Pokret zajedništvo i nada za budućnost"

Na pitanje o skupu zakazanom za 11. do 13. aprila, Brnabićeva je rekla da je to dan kada će se simbolički poručiti da je bilo dosta maltretiranja i blokada.

- To je dan kada mi kažemo "stop teroru, dosta je iživljavanja, želimo mir, stabilnost, institucije, želimo da Srbija nastavi da jača i pobeđuje". Taj skup to predstavlja. Verujem da će mnogo ljudi to tako i da doživi. Taj skup predstavlja dan kada ćemo posaditi seme pokreta koji danas označava nadu za budućnost Srbije, označava zajedništvo i stabilnost. Bez obzira na razlike i mišljenja. Jedna od karakteristika će biti da uključimo ljude više u razgovore, u odlučivanje, da čujemo narod bolje, pa će biti štand na kome će ljudi moći da ostavljaju pisma za Vučića. Uvek ima tih koji nešto žele da mu kažu i uvek se na kraju završi sa 10/15 koverata. Sada je ovo prvi put gde će svako moći da dođe, bez da bilo koga juri i svako od tih pisama će pročitati lično Vučić. Ljudi će videti nakon meseci terora političara koji će ostati zapamćen kao čovek koji je uvek slušao narod - navela je ona.

- Biće i štand gde će ljudi moći da upute kritike na funkcionere sa republičkog i lokalnog nivoa. Mi ćemo to pažljivo analizirati, da vidimo šta je to što ljudima smeta. Biće i štand gde će moći da se izjasne na rad organa, tipa katastar, EPS, Srbija vode itd. Nakon ta tri dana mi ćemo imati i potpuno drugačiji dijalog sa ljudima. Biće mesta i gde će ljudi moći da popune pristupnice i da se učlane u pokret. Da daju mišljenje kako treba da se zove. To je stvar svih nas, ljudi će moći po prvi put da daju predlog za ime pokreta. Očekujem da ćemo videti tu dosta naših ljudi sa KiM, Krajišnika, regiona... Dakle biće jedna atmosfera zajedništva koja nam je toliko svima potrebna, nakupili smo se negativne energije kao posledica terora, da sad moramo da kažemo "DOSTA". Jedva čekam 11. april i mi sada krećemo u ofanzivu.

- Tajming za Pokret je najbolji mogući. On nam je u ovom trenutku potpuno neophodan i on jeste nada za budućnost. Godinama su tajkunski mediji radili, posledno zadnjih nekoliko meseci, ali i neke NVO, stranke bivše vlasti, to je ta polarizacija Srbije - ukoliko mislite različito, automatski ste neprijatelj. To je osmišljeno da bi se oslabila Srbija. Pokret govori nešto sasvim drugo - dok god vam je Srbija na prvom mestu, dok nas ljuban prema narodu spaja - potpuno je u redu da o stvarima imamo različito mišljenje i da imamo jedan forum gde možemo da razgovaramo o tome. Imate mnogo ljudi koji su uspešni, pametni, veliki rodoljubi, koje ne zanima da budu članovi stranke. Pokret nije politička stranka, poput Đure Macute koga ne zanima stranački rad, ali je prepoznao pokret kao nešto što je iznad stranački. To su ljudi koji imaju nešto da doprinesi u ne žele da im se stranački interesi mešaju u to. Za mene je pokret zajedništvo i nada za budućnost. Okupiće ljude koji su u strankama, koji nikada nisu bili u strankama, koji različito razmišljaju o različitim stvarima... Okupiće ljude koji vole Srbiju i nikada ništa ne bi uradili da joj nanesu štetu - dodala je Brnabićeva.