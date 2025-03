VUČIĆ: Nijedan od desetine održanih skupova nije u skladu sa zakonom prijavljen nadležnim institucijama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić tokom gostovanja na TV Pink, govorio je o tzv. studentskim protestima i blokadama.

O scenama nasilja na ulicama

- Hoću da građani Srbije znaju da nijedan, slovima i brojem, kad već pričate o tome da su oni za poštovanje institucija, kao što onaj student Vazović na početku vašeg priloga govorio, dakle, toliko poštuje institucije da nijedan svoj skup nisu u skladu sa zakonom prijavili nadležnim institucijama. Nijedan od do sada održanih desetine hiljada skupova na nivou Srbije. Nijedan nisu u skladu sa zakonom prijavili. Što se tiče ljubavi moje majke prema meni, baš joj hvala. Nisam siguran da bi se moja majka Angelina sa tim složila. Ja svakako neću i ne mogu, pošto znam koliko me moja majka voli. U stvari, osećam. Valjda svako dete to oseća. Mako ako matorkonj bio kao ja, koliko god... Ona meni to neredko kaže. Sine, koliko god godina da imaš, ti si za mene dete i to tako ide. Tako da, šta da radite? A ja nisam dete, nego sam joj sin, pa sad dok ja tu njoj...

