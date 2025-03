VUČIĆ GOSTOVAO U NACIONALNOM DNEVNIKU: Predsednik o nasilju blokadera, opoziciji i svim aktuelnim temama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na teleziji Pink.

O novoj vladi

- Ja sam uputio pismo nosicima listi, dobili smo potvrdu pet ili šest lista da žele da dođu na konsultacije, u sredu i formalno krećemo sa tim delom posla. Očekujem da me kao najveća poslanička grupa ljudi iz SNS-a obaveste da li žele da formiraju vladu ili nove izbore. Siguran sam da u SNS ne postoji raspoloženje, saglasno sa mojim, za bilo kakvu novu vladu. Tako da se ne brinu oni koji kažu iz opozicije da neće učestvovati u pravljenju prelazne vlade, neka budu relaksirani. Neće biti prelazne vlade - rekao je predsednik.

- Niti on ima veze sa ekpertima, niti oni sa njim. Neće biti nikakve vlade kakvu oni žele. Biće vlada kakvu žele građani Srbije odnosno većina ljudi u ovoj zemlji. Ne moraju mnogo da se muče - dodao je on komentarišući izjave Srđana Milivojevića.

O tekstu rektora Đokića za "Politiku"

- Niko iz vlasti to nikada nije želeo. Sve što se događa na univerzitetu to na najbolji način pokazuje. Niti smo to hteli, niti nam je padalo napamet. Možda je to uvek najlakši izgovor, za sve ono što protivpravno čine u prethodnih pet meseci. Kada kaže univerzitet je večan, a vlasti su prolazne, možete i da okrenete - rektori i dekani su prolazni, a država je večna. Država je malo iznad svakoga od nas i važnija od svakoga od nas. I rektor i ja smo državni službenici. Ja sam veran i lojalan državni službenik svojoj državi, možda je i on, ali ne svojoj, nego nekoj drugoj državi, svojoj svakako nije. Država je uvek najlakša meta, nju napada svako ko stigne za svaku svoju frustraciju, za svaki svoj problem. Za sve je uvek kriva država. Te nije slučajno da je i rektoru najlakpše da državu okrivi - rekao je Vučić.

O nasilju blokadera

Kaže da prethodnih dana slušamo poziv na građanske ratove i svakakva nebulozna rešenja silom.

- Potpuno je sve jedno ko će ih podržati, toga neće biti. Ništa se promeniti neće. Prošlo je vreme kada su mogli da ucenjuju silom, batinama. Postojalo je i to vreme terora, i traje već dugo. Uspostavile su ga pojedine političke partije u našoj zemlji. Terorisale narodne poslanike, tri narodne poslanice povređene. Jedna teško povređena, provela je 20 dana u bolnici, imala izliv krvi u mozak zbog njihovog divljanja. Onda je to krenulo na svakodnevnom nivou. Mislili su da niko ne sme da im se suprotstavi - ističe Vučić.

- Ponosan sam što sam na čelu otpora običnih ljudi koji samo žele da žive u normalnoj i pristojnoj Srbiji. I što nemam nikakav strah da to kažem. Najteže mi je palo sve ono što se događalo u Nišu - navodi Vučić.

Ističe da smo mogli videti i jezivo nasilje u Kraljevu, Obrenovcu, više puta u Novom Sadu, Kragujevcu...

Niš i napad na dekanku

- To svakoga dana gledamo. Meni je važno pitanje zašto se rektor Đokić i članovi proširenog rektorskog kolegijuma nisu izvinili građanima Niša zbog nasilja koje su neki koji pripadaju tzv. akademskoj zajednici činili. To je do sada najjezivije nasilje koje su napravili. Teško je povređena Danijela Krstić, naneli su mnogo lakših povreda ljudima. Sprečili su slobodno okupljanje ljudi koji drugačije misle od njih, gde su ponižavali ljude koji drugačije misle od njih. Danas su u svom saopštenju, pošto su hteli još malo da glume žrtve, su pomenuli dekanku Filozofskog fakulteta, ženu Baneta "Banane". Ona je rekla da sam je ja ubo. Povreda je inače kao kad sečete luk, pošto sam dobio informacije. Nikakve povrede nema, površinsko sasvim. A onda je trebalo to sve da se odigra. I taj napad te očgledno labilne žene, koja je tog jutra kupila taj nožić, pa kad je videla da ova kreće prema njoj upotrebila. I to su zloupotrebili. Inače su cela porodica blokaderi. Čak i takve stvari su u stanju da zloupotrebe. Da li je ona napala ili je ova pošla ka njoj, to će već policija i tužilaštvo da ispituju i da rade - rekao je i dodao:

- Mi smo to osudili, to ne sme da se događa, ne smete da vadite nož bilo koga, ne smete da pomislite da ga koristite bilo gde, i time pokazali razliku između nas i njih. Ali sam očekivao od rektora i studenata i svih ostalih, pre svega od studenata, ovo sam više postavljao pitanje rektorima i dekanima, očekujući da osude strašno nasilje koje gledamo svakog dana i strašne laži, poput onoga iz Žarkova, poput svega što se zbivalo u Nišu i tako dalje, i dalje to nismo čuli - naveo je Vučić.

- Ne zaboravite da je ova dekanka pre samo nekoliko dana pozivala na ogoljeno nasilje. Tražila je - sklonite policiju, nije potrebna policija. Danas traže policiju. Jel tražite policiju ili tražite da se skloni policija, šta hoćete od nas u stvari - istakao je predsednik Srbije.

O scenama nasilja na ulicama

- Pri tome, hoću da građani Srbije znaju da nijedan, slovima i brojem, kad već pričate o tome da su oni za poštovanje institucija, kao što onaj student Lazović na početku vašeg priloga govorio, dakle, toliko poštuje institucije da nijedan svoj skup nisu u skladu sa zakonom prijavili nadležnim institucijama. Nijedan od do sada održanih desetine hiljada skupova, na nivou Srbije. Nijedan nisu u skladu sa zakonom prijavili. Što se tiče ljubavi moje majke prema meni, baš joj hvala. Nisam siguran da bi se moja majka Angelina sa tim složila. Ja svakako neću i ne mogu, pošto znam koliko me moja majka voli. U stvari, osećam. Valjda svako dete to oseća. Mada bio matorkonj bio kao ja, koliko god... Ona meni to neretko kaže. Sine, koliko god godina da imaš, ti si za mene dete i to tako ide. Tako da, šta da radite? A ja nisam dete, nego sam joj sin, pa sad dok ja tu njoj objasnim sve kako ide... Ali je zanimljivo da tako jedna pristojna žena, takav rečnik koristi i tako bi da se obrati javnosti. Ta dekanka je ogrezla u kriminalu...

- Jeste li primetili da su oni, kada se to desilo svuda, pisali muž: dve tačke. Niko neće da napiše Bane "Banana": dve tačke, nego muž: dve tačke. Pa što ne napišete Bane "Banana", svi ga znaju u Nišu, u Srbiji kao Baneta "Bananu", čuveni Dinkićev i Đilasov kadar. Dakle, on je iz gore odlazio u najgore uvek. Tamo je pripadao, iskonski, uvek. Samo tamo gde je moglo nešto da se ukrade. I to svi u Nišu znaju. Kao i onaj u ovoj situaciji što vodi danas demonstracije, što je krao kleptoman, krao i toalet papir u Narodnoj skupštini. E, sećate se toga, imamo i potvrđeno u video-snimcima. Nevezano za sve to,ajde ako me majka ne voli, ali ta dekanka ona bi morala da me voli. Dekanka. Pa nju sam pomilovao, oslobodio od krivičnog gonjenja za kriminalne radnje koje je preduzimala. Lično. Dakle, ona bi sad, ili za mesec dana bila u zatvoru, zbog sopstvenog kriminala. Ja sam je spasio toga. A sada ako mi nije uzvraćena ljubav zbog takvog velikodušnog čina, onda mi je veoma žao. I mnogo mi je teško. Pokajao sam se. Još jednom se izvinjavam građanima što sam to učinio. Veoma sam se pokajao zbog toga - rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da ga je sramota zbog tog pomilovanja, jer je poverovao nekim ljudima i savetnicima. Tek kad je prošao dan kako je to učinio, shvatio je da ne vredi ništa i da je pogrešio.

- One koji razum nemaju nikada nećete umolostiviti svojom dobrotom i velikodušnošću, već samo svojom borbom i svojom konačnom pobedom - dodaje Vučić.

O dolasku u Niš

- Video sam da je neka profesorka koja takođe pripada ovom klanu, ogrezla u kriminalu oko dekanke Jovanović, pretila, kaže sledeći put kad dođete u Niš, gonit ćemo vas do Naisa... Evo da je obavestim, u narednih mesec dana dolazim u Niš i to dolazim da ostanem nekoliko dana. Najavićemo vreme. Verujem da ćemo moći da skupimo možda 200, 300, 500 ljudi, možda i nešto više u Nišu, videćemo. Moram samo da kažem da je najveće interesovanje za pokret koji pravimo, verovali ili ne, u Nišu. Zato što slobodarski i opredeljeni ljudi, ljudi koji je sramota zbog nasilja koje su ovi počinili, zbog divljaštva koje su činili, zbog terora koji svakodnevno provode na stanovništvom u Nišu, u neverovatnom broju, ne samo lekara, do najuglednijih vojnih i penzionera, i rekao bih naučnika, ni iz jednog grada nam se toliko ljudi nije javilo kao iz Niša. Mnogo sam srećan zbog toga, tako da ćemo ići na promociju pokreta u Nišu i... onda čekamo da dođu ovi ogrezli u kriminalu da nam objasne kako valjda svi treba da budemo kriminalci, pa će da nas proteraju do Naisa - ističe Vučić.

O skupu u Beogradu

- Pri svemu tome, mi nikada nećemo pozvati na nasilje i nikada im se nećemo suprotstavljati na taj načlin "e mi smo jači". Uvek ću da pozivam ljude - trpeljivo, strpljivo, mirno. I mali skup koji ćemo imati u Beogradu, mali skup u odnosu na ove njihove ogromne od 1656000 kako već govore. Mi da skupimo 5,6 hiljada, za nas je to dovoljno, ali je važno da promovišemo ideju. To će biti 11, 12 i 13. u Beogradu. Biće bogat program. Verujem da će ljudi biti zadovoljni onim što mogu da čuju i vide. Govoriće mnogi pametni ljudi. Mi se ne stidimo, već se ponosimo našim ljudima. Pozvaćemo ljude da kažu gde i kako vide Srbiju u budućnosti. Neće biti pozivanja da nekog negde jurimo. Nigde niko da pliva, nigde nikoga da maltretiramo, tučemo, udaramo, mi ne nosimo kamenice. Neće biti ni jaja da neko nekog gađa. Možda će biti protesta ispred RTS-a, o tome organizatori odlučuju, ali niko ne mora da brine, neće biti talačke krize niti svega drugog - naveo je Vučić.

- Na početku su rekli "ispunite nam zahteve". Posle su nam rekli nema politike. Rekli su "mi poštujemo institucije", a u samim zahtevima je elementarno nepoštovanje tužilaštva i sudovima, izdavanje naredbi tužilaštvu i sudovima, na koje oni nisu reagovali. Ali su zato odmah po direktnom nalogu spolja, na jednu moju rečenicu reagovali i počeli da potpisuju peticiju protiv mene. Uskoro ću da obelodanim ljudima šta su još radili i iz Tužilaštva za organizovani kriminal i nekih drugih i na šta su sve bili spremni da učine. To će biti mnogo mnogo zanimljivija priča. Uskoro ćemo obelodaniti i ko je sve bio umešan u pokupaj rušenja ustavnog poretka u Srbiji. Kako su u to bili upleteni crnogorski mafijaški klanovi, koga su sve organizovali ovde, i sa kime su se i iz državnih organa sastajali i kako su pripremali sve ono što je trebalo da se dogodi, a to je, ticalo se i mene... Pošto je tako neću još o tome da govorim. Sačekaću da vidim šta će nadežni državni organi da kažu - rekao je Vučić.

- Rekli su nam "zahtevi". Mi smo se mučili da ih ispunjavamo, dok nismo shvatili da zahtevi nisu poenta. Da ih nikada zahtevi nisu interesovali, da ih to ne zanima uopšte - dodaje on i kaže da poštuju samo boljševičko-fašističke insitucije, i nijedne više.

Kaže da su na početku kao mantra svi govorili da su protiv nasilja.

- Kada Borko Stefanović dobije jedan udarac imamo 9 meseci protesta koje predvodi Dragan Bejlogrlić koji izubija straijeg čoveka koji sedi zavaljen u kauču, ali to valjda nije nasilje, nego bogougodno delo. I sve vam je tako - dodaje predsednik.

Onda su, kaže, krenuli da obmanjuju javnost.

- Sećate se laži o tome da su pretučeni studenti na Pravnom fakultetu. Jesu, ali između sebe se potukli. To je bilo više mlataranje rukama između njih. Napila se deca, ništa posebno. Da ne pričamo o Novom Sadu sa početka, kada su rekli da su ubačeni elemnti, a onda su tražili da ih pustimo na slobodu. Onda ovo sa romskim dečakom u Novom Sadu, kada su rekli da su im polomljene vilice, ili ne znam šta sve, dok se nije ustanovilo da je to zbog rasističkog napada na dečaka - dodaje Vučić.

O nasilju u Žarkovu

- Da li se sećate šta su nam juče ili prekjuče pričali za Žarkovo gde su rekli kako je čovek pogođen, da je preleteo 2-3 metra i da je teško povređen? A onda vidiš jednu barabu sa ulice, koji maltretira čoveka, i na kraju pred policajcem, pa pitam šta je taj policajac radio, znam kako im je teško da gledaju. Zaustavio je čoveka, koji je samo hteo da prođe, a onda mu gle lomi retrovizor, a mi nikome ništa ne uzimamo, čak ni dokumenta, ni bilo šta drugo. I za mene su to potpuno neverovatne stvari, ali to je naš problem, koji ćemo rešiti u danima koji su pred nama - ističe on.

- I pogledajte kakva je to laž! Ovde se slučajno našla kamera. Da nema kamere, ko bi to mogao da objasni? Kako bi to bilo kome objasniti? Za mene je od ključnog značaja ova borba protiv nasilja, borba protiv terora koji vlada. Strah je ušao u domove poštenih ljudi u Srbiji. A naš posao, i posao Pokreta za narod i državu, biće da se ne plašimo, već da se borimo. To je naša dužnost. Da pokažemo da smo dovoljno smeli i da znamo da nam je uloga da sačuvamo svoju državu koju su oteli nasilno, lažima, pre pet meseci i da državu tu vratimo narodu, da je vratimo građanima i da teror prestane - rekao je.

- Ne zaboravite da za ograničavanje slobode kretanja je propisana zakonska kazna od tri godine robije. Ko je kažnjen za to, a svakoga dana se ograničava sloboda ljudi? Nijedan skup nikada nije prijavljen i ne možete ni da prijavite nešto što je protivzakonito. Ne možete vi da prijavite policiji i sutra ću da blokiram čoveka koji ide na posao, zato što ćete na to da dobijete odbijenicu od policije, jer policija će reći to zakonski nije moguće u suprotnosti sa zakonom, ne možete to da dobijete. Ali oni nisu čak ni pokušali da prijave. Ali zato šta god da se desi, kriva je policija. Što je kriva policija? Pa eto, može nam se to reći. Blokada GSP-a, Ekspa... to samo pokazuje da su nemoćni i da su izgubili živce - istakao je on.

Dodaje da se po pitanju blokade Ekspa, prati situacija i da će se propisno reagovati u skladu sa zakonom.

O knjizi o obojenoj revoluciji

- Moja knjiga obojena revolucija biti strašno zanimljiva, jer će da govori o hiljadu detalja, koliko ljudi ima strah u teškoj situaciji, kalja obraz, šta su sve spremni da urade i protiv svojih drugova, prijatelja, ne bi li se dočepali neke funkcije, ne bi li se dočepali negde nekog mesta. Nema ništa od svega toga. I to sam vam rekao da vas podsetim i 14. u popodnevnim satima, pred 15. za koji su mnogo toga planirali, a što tek sada dobijamo informacije, jer su neki propevali da trebali da budu delovi tog plana ili saučesnici u tom planu. Biće interesantni naredni dani i nedelje i meseci u svakom slučaju, ali o ovome kada govorim to je veoma, veoma interesantno - rekao je on.

Strah je ušao u domove poštenih ljudi, ističe on.

Osvrnuo se na današnji incident gde su blokaderi napali ženu na ulici koja ih je samo pitala zašto se ne vrate da uče.

- To je neka teška bolest kod njih, strašan pik imaju na žene i na decu. Strašno vole da tuku žene i decu. Ovo su neki čudni običaji, ovo nema veze sa pravoslavljem, zna se gde se mole Bogu, na koje dane, kad se drži opelo i tako dalje... ali da sve ovo ostavite po strani, žena mi kaže samo idite da učite. Ovaj čovek počinje da je psuje i da je maltretira, a vidi da je sa detetom, vidi da je sa malim detetom. Kakav si ti to džentlmen, kakav si ti to čovek. Ali da vam samo kažem, suština u tome, a što pusti ženu da prođe, što, ko si ti tu da maltretiraš ženu i da ona ne sme da ti kaže šta misli, ti njoj zabranjuješ kretanje, ti njoj ne daš da prođe kroz raskrsnicu, kolima, nego mora da prođe pešice i tako dalje. Nije ona tebi iskratila nikakvo pravo i ona im na sve to kaže potpuno mirno i potpuno lepo, ja imam pravo na svoje mišljenje i ništa više. I po tome vidite koliko su žene hrabrije od nas muškaraca. Sećate one scene u Nišu, gde onaj mali Bulatović, hrabri, veliki junak, onaj sa perčinom, kada je uzeo jaje i celo jaje direktno u glavu devojci ili ženi. Ko je sine, tebe vaspitavao? Jesi to majci svojoj uradio? Pogledajte tog junaka...

- Sram ih bilo - prokomentarisao je Vučić snimke nasilja iz Niša.

- Dobro je da nisu gladni, da imaju 1000 jaja da bace na nekog drugog - ističe Vučić.

- Jedan moj prijatelj iz medija je bio u pravu kad je rekao šta treba da gradimo... Ali, ne bih o tome. Nadali su se nasilju u Užicu, to priželjkuju, gde je juče bio održan protest. Da ne podsećam na laž o zvučnom topu. Je li ste čuli za zvučni top koji je udario na kolena, gde se niko nije uhvatio za uši. Ovo je jedini zvučni top koji je pronašao čulo sluha kod ljudi negde u visini kolena. Počeše da trče, ali se niko nije za uši uhvatio.Neki se prevarili pa su ostali na sredini. Nisu čuli komandu "ajde sklanjaj se levo i desno". Došli su iz FSB-a, ne znam da li će doći FBI, nisam siguran jer mislim da neće doći jer je došao FSB. Čućete od ruske službe koja se sa takvim stvarima ne igra. Doneli su dokaz muzičkog producenta... Nemamo ništa protiv da i sud u Strazburu odredi bolje nego FSB, šta god požele, ali znaju i Košta i Fon der Lajen istinu. Inače bih do sada visio na Terazijama da to nije tako. Znaju svi da je to laž, njima su potrebne laži jer misle da lažima mogu nešto da "napumpaju". Nema više ništa od toga. Narod hoće pristojnu i normalnu Srbiju, sit je terora. Klatno besa se okrenulo na drugu stranu - objasnio je.

To će biti i poenta Pokreta, istakao je - da ne dođe do besa sa druge strane, nasilje, da se ne sprovodi osveta nad onima koji su sve ovo činili.

- Kada je vama srednji prst bio glavni simbol borbe protiv litijuma, tada vam je to bilo duhovito, a odjednom je postalo vulgarno. Kada analizirate sve, onda možete da vidite sa kolikom precizinošću je to organizovano i sa koliko novca od spolja. Onaj skup u Beogradu je koštao ne manje od 10 miliona evra, tolika je procena. A gde su svi ostali skupovi po Srbiji. Da ne pričamo o hrani svakodnevno... - rekao je Vučić.

- Narednih mesec dana će biti zanimljivi. Uvek naravno postoji sprega sa državnim organima - neko je mislio da je to trenutak - dodao je on.

"Neće dobiti pare za svoj nerad"

Kako je rekao, spremni su da pomognu studentima i roditeljima što se tiče godine na fakultetu.

- Studenti su mogli da vide da njihove profesore zanimaju samo plate. Jer oni smatraju ništa strašno ako studenti izgube jednu godinu, ali je strašno ako oni izgube jednu platu. Ja mislim da je strašno ako studenti izgube godinu. Strašno je ovo što se događa, sad je mnogo bolje, ali, ako mislite da će svi oni koji su učestvovali u rušenju države, u pokretu protiv dece, da će moći da prođu bez odgovornosti, ja nikome ne pretim, ali u ovoj zemlji mora da se snosi odgovornost za dela i nedela — postoje zakoni i nema tu neke filozofije, zakoni će se provoditi i neki će morati da odgovaraju. Verujem da će prevladati razum kod profesora i studenata, neće dobijati pare za svoj nerad.

Čestitao je na efikasnosti hrvatskog vladi koja ne da pare za jedan dan generalnog štrajka.

- Mi smo ih tolerisali 3 meseca zgubidanjenja i nerada, ove naše profesore. Više da plaćamo nerad ne možemo - dodaje on.

Dotakao se i razgovora sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Kaže da je svugde u svetu ozbiljna politička kriza. Sa Makronom ga očekuje sastanak u aprilu.

- Juče smo prošli kroz mnogo tema. Mi ponekada iznenada razgovaramo. Kako to ide protokolima državnim, pa se to zakazuje, pa se čeka nekada po 5,6 dana. Sa Makronom imam drugačiji odnos, nekad pozovem ja njega, onako iz čista mira, pa razgovaramo. Juče je mene on zvao i razgovarali smo o svemu ponosan sam na naše prijateljstvo jer mislim da nam donosi mnogo za našu zemlju. Mislim da nam donosi mnogo i da nam se deca vrate u školu. I o tome sam pričao sa njim, šta možemo da uradimo o tome, kako da Srbija napreduje po pitanju vladavine prava i ekonomski, od Ukrajine i Rusije do svega drugog, uvek imamo sveobuhvatne razgovore. Mogu da vam kažem da se nadam u naredna 2 meseca imam susret i sa Trampom. Ekskluzivno za vas, očekujem taj susret, videćemo da li će se ostvariti, on je vrlo zauzet čovek, uvek je moguće da se nešto promeni, nije još zakucan termin, ali znate da sam oprezan kada to govorim i to bi bila ogromna čast za nas za našu Srbiju i verujem da je to izvodljivo - otkrio je Vučić.

O stopi rasta i povećanju plata i penzija

- Blokaderi su nas upropastili! Ali ne mogu da nas unište do kraja, smanjili su nam stopu razvoja i rasta, i ona će biti oko 3 odsto u prvom kvartalu, prema fleš procenama, a mogla je biti oko 3,6 ili 3,8 da nismo imali ovakav zulum. Utoliko će biti manje povećanje plata i penzija, direktno s uticali na to da uzmu novac iz vaših džepova, i radnicima i penzionerima u budućnosti, i pokazaćemo sve te parametre, svuda ćete moći da vidite pad koji je direktno zasnovan na rušenju imidža Srbije, nemirima i nasilju u Srbiji - rekao je.

Obratio se građanima i najavio da će na miran i demokratski način da se Srbija izbori sa svim nemirima.

- 4 meseca traje teror manjine nad većinom i znam koliko se straha i besa uvuklo u vas. Bes moramo da ostavimo po strani. Moraćemo da se na miran i demokratski način tome suprotstavimo. Pozvaću vas zato 11., 12. i 13. da dođete u Beograd, nije važno koliko nas bude — to seme slobode će početi da klija! Seme ljudi koji nemaju stra, već samo hoće da žive u slobodi, koji neće da dozvole da njihova trobojka bude gažena i koji neće da dozvole da na njihovim skupovima bude zastava UČK, zastave nekih drugih zemalja koje su neprijateljski nastrojene prema našoj zemlji. Ponosam sam na građane Srbije. Hvala vam. Pokazali smo trpeljivost i strpljenje. I hvala vam na tome. I hvala vam i na ogromnoj podršci u teškim trenucima. Jer osim onih koji su pomislili da je gotovo, pa pretrčali na drugu stranu, pa sad kad su shvatili da su pogrešili, pa bi da se vraćaju, hvala vama, poštovani građani, koji ništa od vlasti niste imali, ali ste bili verni, ne meni, već našoj državi Srbiji. I pozivam vas da zajedno pobedimo ujedinjeni, mirno, demokratski i sačuvaćemo i odbranićemo našu Srbiju. Srbija je mnogo jača od svih blokadera, od svih onih koji žele da je sruše i unište. Hvala vam i to je tvoja obaveza, to je moja obaveza, to je obaveza svakog od nas. Vidimo se 11., 12. i 13. A posle toga idemo na majanje u Niš, pa da bežimo do "Najsa" - završio je Vučić.