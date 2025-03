"ŽENA SE SKLANJALA OD DIVLJAKA KOJI SU JURILI ULICAMA" Vučić o jezivim scenama nasilja u Nišu - Zašto to niste osudili?

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći večeras u emisiji "Oko" na Prvom programu RTS-a, dotakao se i scena jezivog nasilja koje su blokaderi i antisrpska opozicija sačinjena od stranaka bivšeg režima sprovodili na ulicama Niša.

- Imali ste heroja koji uzeo jaje, nabijao na glavu ženi koja tuda prolazila i koja se sklanjala od divljaka koji su jurili po ulicama. Svi su na slobodi. Kako su na slobodi, ne znam. Ali imam pravo da pitam kako su na slobodi. I pitaću dok sam živ. Pitaću da li bi bili na slobodi da se to desilo njima. I koliko biste sa RTS-a, vuvuzela duvali i pozivali na hapšenje onih koji su takav strašan zločin počinili - rekao je predsednik Srbije.

- Da vas podsetim, pripadnici Srpske napredne stranke koji su počinili lošu stvar, a samo su štitili prostorije SNS-a, i onda su otišli i napali ih u nekoj drugoj ulici, napadače. U pritvoru su već dva meseca. A ovi koji su bacili ljagu na divni slobodarski Niš, nisu proveli ni dana u pritvoru. I baš nekoga briga. Toliko o pravu i pravdi - dodao je.

Predsednik je pitao profesore i studente da li osuđuju strašno i jezivo nasilje na ulicama Niša.

- Da li osuđujete brutalno nasilje, strašno jezivo nasilje koje se dogodilo na ulicama Niša i zašto to niste učinili? To je moje pitanje i za studente, u koje sam uvek mnogo više verovao nego u profesore. Zašto niste osudili brutalno i jezivo nasilje koje su neki od vaših pripadnika uzgrad izrazito antisrpske orijentacije, kao što je Mateja Nikolić, koji smatra da je Kosovo nezavisno, koji smatra da je Republika Srpska nezavisna nacionalna tvorevina, a koji je tu, kao tamo i žene, napadao gradonačelnika i sve druge. Moje pitanje je samo da mi objasnite zašto niste rekli da to osuđujete. Kada je neko automobilom udario nekoga ko je protivzakonito blokirao ulicu, ja bih svaki put to osudio i rekao bih da to osuđujem. Zašto niste osudili nasilje? Ja vas pozivam da osudite to strašno nasilje, jer to jezivo nasilje nikada više u Srbiji ne sme da se ponovi. Bilo ga je 45. 2000. i bilo ga je sad posebno u najjezivijem obliku u Nišu. To je moje pitanje i za rektora Đokića i za rektore u Nišu, Kragujevcu i svuda, dekane i za sve druge da nam kažu zašto to nisu učinili. Ono što nam je još važno, to mi je uputiti poziv profesorima i nastavnicima da se vrate u školu, deci da se vrate u školu. Škole su nam važne. Fakulteti, tu su punoletne osobe. Oni imaju pravo da donose odluku o svojoj budućnosti. Nećete studirati? Pa nemojte studirati. Nećete da završavate fakultete? Nemojte da završavate fakultete. Bavite se revolucijom? Bavite se revolucijama. Neuspešnim... Mislite da ima vremena da uspešno završavate školske godine? Ja mislim da ima. Mislim da ima i da vreme ističe, bukvalno - naveo je on.

