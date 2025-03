"VUČIĆ NIKADA NEĆE POBEĆI IZ ZEMLJE" Šešelj: To je apsolutno nemoguće, biće nepokolebljiv i čvrst

PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je večeras gostujući u emisiji "Prva tema" na TV Prva da je aspolutno nemoguće da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pobegne iz zemlje.

Foto printskrin TV Prva

- Gde da beži? Znači sve ovo za šta se ceo život zalagao i borio da se odrekne i da beži. Apsolutno je nemoguće. U to sam sasvim uveren. Ovde će biti nepokolebljiv i čvrst - rekao je lider radikala.

Kaže da Vučića poznaje 32 godine i da ga oni ne mogu pokolebati, ni uplašiti.

- Oni kažu da ne ruše ni vladu ni predsednika, a ruše nešto i ozbiljnije od toga. Oni ruše poredak, hoće da nam uvedu ljotićevski i titoistički poredak, kvazidemokratiju. Sa petokrakom demonstriraju pred bivšom zgradom Generalštaba - rekao je Šešelj.

- Mogu mu samo pojačati inat i prkos. On će ostati dosledan i boriti se do kraja. U toj borbi oskudeva u podršci, iz svoje partije, ima mnogo ljudi koji čekaju rasplet, oni koji su se okoristili o režim. On zna šta su namere, šta su ciljevi obvih protesta, ali bio je suviše blag u postupanju, kada režim treba nekog da uhapsi, on je bolećiv. Požurio je da da aboliciju, nadam se da takve greške neće praviti. On mora da zaoštri postupanje, on nema neposredne nadležnosti, on je formalni šef izvršne vlasti u državi. Podržavam ga u suprotstavljanju ovoj bagri, ali je previše blag - kaže Šešelj.