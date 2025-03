"MNOGI ĆE ODGOVARATI ZA IZGUBLJENU GODINU MLADIH" Vučić najavio: Nema plate za profesore koji nisu radili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dostovao je večeras u specijalnoj emisiji na televiziji Pink. Srbija je izgubila mnogo zbog ovog "nezapamćenog terora" pojedinih profesora, pojedinih nastavnika, blokadera, NVO, pojedenih političkih partija, istakao je predsednik.

- Nama svi ekonomski brojevi padaju, a oni svi traže svoje plate. Sramota je šta rade. Ovi profesori koji ništa ne rade će za sebe da nadoknade, ali će sad dobiti krompir. Sutra se isplaćuje za njih i dobiće ništa. U milionima kuća je nastupila radost jer ljudi neće da ih neko pljačka i da budu nagrađeni oni koji ruše državu - rekao je on.

Neko će morati da izgovara za to što studenti i đaci gube godinu.

- Mnoge vidim koji će morati da odgovaraju. Kažu da je potrebno da rade institucije i da se poštuju zakoni, a sve rade protiv zakona - naveo je on.

- Bliži se kraj. Kraj će biti do 15. aprila. To je moja procena. Nakana političkih partija, Đilasa i ostalih, je da se sastaju i da donesu oddluku da su se sve opozicione partije dogovorile da uđu u vlast bez izbora, pa da traže od profesora blokadera da ih spoje sa studentima. Onda će biti previranja jer znaju da tako gube širinu, zbog čega je inače i gube. Onda će probati da to izguraju, ako najveća stranka bude rekla da ima većinu, onda će da se skupe i da to blokiraju. Oni planiraju višegodišnju blokadu Srbije, da nema izbora, već plenume, zborove, izmišljena tela i nepostojeće vlade. To je njihov plan i neće se ostvariti jer ga odlično znam - dodao je Vučić govoreći o sudbini pokušaja provođenja obojene revolucije u Srbiji.