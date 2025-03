BRNABIĆ NATO PONOŠU: Ponavlja laži o zvučnom topu da bi širio mržnju i dehumanizovao Vučića

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu NATO generala i hrvatskog državljanina Zdravka Ponoša da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pucao iz zvučnog topa.

- Zna Ponoš vrlo dobro da nije bilo nikakvog topa i da država nikakvo oružje ili oruđe nije upotrebila na skupu u subotu, 15. marta. Ponavljanje ovakve laži ima jasan cilj – on to svesno i sa umišljajem radi, kako bi dalje širio mržnju, a posebno da bi svu tu mržnju usmerio na Vučića. To je cilj. To im je uvek bio cilj. Demonizovati, dehumanizovati, kriminalizovati Aleksandra Vučića i čekati – čekati da se pojavi neki psihopata, kao onaj koji je rekao da studente koji žele da uče ne dolazi da bije, već da ubije, ili kao psihopata koji je danas ušetao u šator u kome je bio Miloš Pavlović, student treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosekom 10, da bi ga fizički napao. Takve i slične psihopate oni očajnički dozivaju, regrutuju, ohrabruju i motivišu, da bi se konačno obračunali sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem. Ovo je isti poziv kao i Đilasov od pre neki dan kada je rekao da bi onaj ko ubije Aleksandra Vučića učinio uslugu Srbiji. Isti kao onaj koji je cela Srbija čula na sastanku terorističke grupe u Novom Sadu – da Aleksandra Vučića moraju da ubiju ili promene bez toga biti neće. Tu grupu je juče glasno i javno podržala opozicija! Nikakve razlike nema – možda je ovo i direktniji poziv na linč, jer ko iz topa puca na decu, bolje nije ni zaslužio. A sve se nadaju, već godinama, da će ih neki ludak čuti, da će ga dovoljno „napumpati“ i da će ih poslušati i učiniti Ponošu, Đilasu, Kurtiju i sličnima uslugu - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

