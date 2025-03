U BEOGRADU se danas održava protest plenumaša, blokadera i opozicije. Sve detalje iz minuta u minut možete pratiti na našem portalu.

Uhapšen Srđan Nedeljkov Policija je danas uhapsila Srđana Nedeljkova (23) koji se jutros predstavio kao Marko Radojević koji je na društvenoj mreži "Instagram" objavilo fotografiju automatske puške i municiju, uz poruku "vidimo se sutra". Više o tome pročitajte OVDE. MUP: Međusobne tuče učesnika protesta, u više navrata napadali policiju Na više lokacija u centru Beograda došlo je do incidenata i međusobne tuče jednog dela učesnika današnjeg protesta, koji su u više navrata napali pripadnike policije, pokušavajući da ih spreče u obavljanju svojih dužnosti i da izazovu veće nerede. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi sprečili dalju eskalaciju ovih incidenata, sačuvali javni red i mir i zaštitili građane i očuvali bezbednost. Opozicioni huligani napali blokadere koji su tražili da ne napadaju Pionirski park VIDEO KAO DOKAZ: Niko iz Pionirskog parka nije izašao Huligani i ekstremisti iz redova opozicije nasrnuli su na studente blokadere. Na video snimku vidi se kako grupa huligana tuče organizatore protesta Pijani blokaderi preskaču ogradu i napadaju policiju Tokom protesta u Beogradu desio se napad na studente koji žele da uče u Pionirskom parku. Huligani iz redova blokadera napali su studente koji hoće da uče. Studentski redari se povukli kad su krenuli napadi na Pionirski park. Pijani blokader i preskaču ogradu i sa svih strana dolaze i napadaju policiju. Huligani iz redova blokadera napali studente koji hoće da uče Više o tome pročitajte OVDE. Redari skinuli prsluke: Ovo je kraj "studentskog protesta"! Redari su skinuli prsluke, što znači da to prestaje da bude studentski protest u Beogradu. Više o tome pročitajte OVDE. Blokaderi i plenumaši uništavaju traktore (VIDEO) Više o tome pročitajte OVDE. Opozicionari na protestu Foto: Printskrin ___________________________________________________________________________________ PROTEST ILI ZABAVA? Žale se žurkom IAKO se protest blokadera, plenumaša i opozicije zove "15. za 15" on se pretvorio u žurku. Pogledajte snimak sa ugla Makedonske i Takovske koji je nastao pre svega nekoliko minuta: ___________________________________________________________________________________ BRANKO RUŽIĆ RUKU POD RUKU SA BOLjŠEVIČKIM PLENUMAŠIMA: Socijalista sa antisrpskim blokaderima NARODNI poslanik i jedan od ključnih ljudi SPS-a, Branko Ružić, udružio se sa boljševičkim plenumašima i udario po državi! On je danas na protestu u Beogradu sa takozvanim blokaderima krenuo u juriš ka destabilizaciji zemlje i društva. Ružić je pre nekoliko dana vređao studente koji hoće da uče a koji su okupljeni u Pionirskom parku, prilikom čega ih je uporedio sa učesnicima rijalitija. Foto: Printscreen ___________________________________________________________________________________ POLICIJA SAOPŠTILA: U piku na svim lokacijama bilo 107.000 ljudi - broj ljudi sada konstantno opada PREMA policijskim procenama na današnjim okupljanjima u piku na svim lokacijama u Beogradu, broj učesnika skupa bio je oko 107.000, od čega je najveći broj došao iz unutrašnjosti, a u ovom momentu broj učesnika je u smanjenju i u kontinuiranom opadanju. Većih incidenata i narušavanja javnog reda i mira do sada nije bilo, a Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom upućuje apel svim učesnicima skupa da i u narednim satima sačuvaju mir i dostojanstvo naše zemlje, u duhu građanske odgovornosti i poštujući zakone. Apsolutni prioritet pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova jeste bezbednost svih građana, zaštita javnog reda i mira, života i imovine i učiniće sve, u skladu sa svojim ovlašćenjima, da taj zadatak izvrše na najvišem nivou. ___________________________________________________________________________________ EKSTREMISTI BLOKADERI UPALI U UŠĆE ŠOPING CENTAR: Boljševički plenumaši nastavljaju da maltretiraju građane BOLjŠEVIČKI plenumaši koji se nazivaju i studentima blokaderima, ekstremističkim metodama nastavljaju da destabilizuju društvo i život građana u Beogradu. Društvenim mrežama se širi snimak njihovog upada u Ušće Šoping Centar. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u videu: Trenutno u tržnom centru Ušće. pic.twitter.com/drQ2qvfCET — Fani Lik (@LikFani) March 15, 2025 ___________________________________________________________________________________ BRNABIĆ ZA JANDROKOVIĆA I PICULU: Nemojte da ste nervozni - Za Jandrokovića i Piculu: Nemojte da ste nervozni. Udahnite duboko i pomirite se sa tim da je narod u Srbiji uz Aleksandra Vučića @avucic, te da je vaš strateški interes u vezi sa tim ko će voditi Srbiju – neostvariv, a da će istovremeno Srbija ostati stabilna i jaka i nastaviti… pic.twitter.com/gLmTqdYyvW — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 15, 2025 ___________________________________________________________________________________ ŠOLAKOVA TV PRIZNALA: Studenti uništavaju parkirane traktore, sipaju šećer u rezervoare i uništavaju tuđu imovinu TELEVIZIJA Dragana Šolaka priznala je danas da studenti uništavaju parkirane traktore. Kako navodi Šolakova televizija, oni sipaju šećer u rezervoare i uništavaju tuđu imovinu. Foto: Printskrin Nova S ___________________________________________________________________________________ "DANAS NEŠTO MORA DA SE DESI" Đilasov student priželjkuje nerede na protestu ĐILASOV opozicioni student Nikola Ristić zapretio je da se danas na protestima, na kojima prisustvuju plenumaši, blokaderi i opozicija mora nešto desiti. - Ovaj broj ljudi se više nikada neće okupiti. Očekivanja su ogromna. Danas nešto mora da se desi, nadam se da studenti imaju plan šta, jer ovoliki skup ako ne ispuni očekivanja potencijalno može gurnuti ljude nazad u letargiju. Srećno nam svima, nadamo se najboljem - poručio je Ristić. Foto: Printskrin ___________________________________________________________________________________ Demonstranti blokaderi se tuku među sobom ___________________________________________________________________________________ PIJANI I NADUVANI NA SVAKOM KORAKU: Uz pivo i marihuanu ruše Srbiju ___________________________________________________________________________________ ĐILASOV IDEOLOG DIREKTNO POZIVA NA UBISTVO VUČIĆA: "Ovo je tvoje poslednje veče" ĐILASOV ideolog i tviteraš Marko Marjanović, poznat pod imenom "Kristal Met Dejmon", nakon što je pozvao na nasilje nasilje i krv, sada je otišao korak dalje i direktno zapretio ubistvom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću! - Ovo je tvoje poslednje veče - napisao je Marjanović na društvenoj mreži Iks. Foto: Printksrin ___________________________________________________________________________________ Žena Đokovića iz Marbelje tvrdi "Pada Vlada", a Vlada već pala... JELENA Đoković upravo je rekla kako je pala Vlada u Srbiji, i to iz vile u Marbelji, a niko joj nije rekao da je Vlada već pala... Žena Novaka Đokovića, Jelena Đoković, napisala je iz vile u Marbelji da je "vlada pala", kao komentar na današnje proteste u Beogradu. ___________________________________________________________________________________ SMEĆE NA SVE STRANE: Antisrpski blokaderi na ulicama glavnog grada ostavljaju otpad BOLjŠEVIČKI plenumaši, to jeste antisrpski demonstranti, pri neostatku političkih ideja razbacuju smeće, a današnji, kako oni kažu ''najveći skup u istoriji'' iskoristili su da ostave ružnu sliku smeća na sve strane u našem glavnom gradu. ___________________________________________________________________________________ Divljanje blokadera: Urlaju i skaču po traktorima poljoprivrednika ___________________________________________________________________________________ "AKO SE VEČERAS IZVUKU TREBA DA SE UBIJEMO!" Monstruozna poruka sa N1 JEDAN demonstrant je sa protesta u Beogradu za N1 poručio da "ako se večeras izvuku treba da se ubijemo". Snimak ove monstruozne poruke možete pogledati: ___________________________________________________________________________________ AP PRIZNAO: Protesti nisu zbog pada nadstrešnice, već protiv predsesnika i vlade ASOŠIJETED pres priznao je da protesti u Beogradu nisu zbog pada nadstrešnice, već protiv predsesnika i vlade. Konačno su i zapadni mediji proteste nazvali pravim imenom. Foto: Printskrin AP ___________________________________________________________________________________ Slike iz vazduha - evo koliko je okupljenih na protestima OPOZICIJA i studenti blokaderi danas protestuje u Beogradu. Foto: Novosti POGLEDAJ GALERIJU ___________________________________________________________________________________ Demonstrant sa motkom na protestu Jedan od deonstranata plenumaša nosi motku i uperio je ka policajcima a što su zabeležili reporteri. Novosti ___________________________________________________________________________________ Lazović sa pivopijama na protestu Na protestu je i Radomir Lazović iz Zeleno levog fronta koji je u društvu pivopija. Na protestu su i Miloš Jovanović i Miroslav Aleksić koji su po scenariju Kurtija palili Skupštinu i pokušali da ubiju još nerođenog Gavrila. Foto: Novosti Foto: Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Ješić pozvao na ubistvo predsednika Vučića GORAN Ješić jedan od predvodnika protesta i autonomaš, pozvao je na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Za noge! Na Terazijama npr :) i proba da radi trbušnjake. https://t.co/xFg4xPJgLh — UžičkaRepublika (@gjesic) March 15, 2025 ___________________________________________________________________________________ Na protestu i raspop - Antonije Davidović Na današnjem skupu blokadera je raspop Antonije Davidović kog je Srpska pravoslavna crkva proterala iz svojih redova. Foto: Printskrin ___________________________________________________________________________________ Tvorci obojene revolucije izvukli Koštunicu iz zamrzivača TVORCI obojene revolucije u Srbiji iz zabovara su izvukli i Vojislava Koštunicu, koji se danas uslikao sa demosntrantima na ulicama Beograda. Ipak, građani dobro znaju o kome se radi, pa su mu na društvenim mrežama poslali jasnu poruku: "I ovog su izvadili iz zamrzivača tvorci pokušaja obojene revolucije. "Patriota" u čije vreme dok je bio vlast se desio: - Pogrom Srba na KiM - Odlazak Crne Gore na režiranom referendumu - Samoproglašenje nezavisnosti lažne države - Hapšenje srpskih heroja po pijacama, njihovo kidnapovanje Vrati se u zamrzivač Koštunjavi!", napisao je jedan od korisnika na društvenoj mreži Iks. Foto: Iks ___________________________________________________________________________________ Brajan Brković udružio snage sa Đukanovićem DA SU se snage bezumlja udružile govori i podatak da se saborac dečka Mile Pajić udružio snage sa Milom Đukanovićem u želji da ruši Srbiju. Čovek koji je napadao srpsku policiju i srkrnavio trobojku sada napada predsdnika Srbije Aleksandra Vučića, praveći na taj način alibi za ono što se bude dešavalo na ulicama Beograda! Pogledajte priloženi snimak: ___________________________________________________________________________________ Đilasov tviteraš poziva na krv i nasilje ĐILASOV Tviteraš Marko Marjanović, poznat pod imenom "Kristal Met Dejmon", poziva na nasilje i krv, a sve to na kako su najavili "nenasilnim" i "mirnim protestima". - MI ILI ONI - napisao je on na društvenoj mreži Iks. Đilasov tviteraš Marko Marjanović direktno poziva na nasilje i državni udar, a sve to, kako oni kažu na "mirnim" i "nenasilnim" protestima. Foto: Printscreen ___________________________________________________________________________________ Demonstranti planiraju upad u Skupštinu Srbije BILjANA Kovačević pozvala je preko svog Tviter naloga na upad u Skupštinu Srbije. - Neće biti mesta za sve koje dolaze, moraćemo u skupštinu da se smestimo- istakla je Kovačević. Neće biti mesta za sve koje dolaze, moraćemo u skupštinu da se smestimo. — Biljana Kovačević (@bbkov) March 15, 2025 ___________________________________________________________________________________ DEMNSTRANTI BLOKADERI PRAVE HAOS: Upalili baklje Demonstranti blokaderi upalili su baklje na Trgu Nikole Pašić i prave haos. ___________________________________________________________________________________ BLOKADER POVRAĆA U KONTEJNER: Sa sve čokančetom u ruci - uzasna scena Jedan od blokadera toliko se prepio da povraća u kontejner, ali u ruci i dalje drži čokanče. Novosti ___________________________________________________________________________________ HRVATI ŽELE GRAĐANSKI RAT U SRBIJI: Tvrde da će biti krvi na ulicama Beograda HRVATSKI mediji prepuni su tekstova i licemernih objava o današnjim protestima u Beogradu, koji su im važniji od života njihovog premijera. U gotovo svakom tekstu Hrvati ne kriju da priželjkuju građanski rat u Srbiji, a tek ponegde se može naći neka skrivena vest o njihovom premijeru Andreju Plenkoviću koji je operisao srce zbog povremenog poremećaja srčanog ritma benignog karaktera. Foto: Printscreen Umesto zdravstvenog stanja njihovog premijera i njegove borbe za život, Hrvati objavljuju sramne tekstove o tome gde je Vučić dok se, kako oni navode, sprema veliki protest protiv njega. Da stvar bude još skandaloznija, poslali su reportera HRT-a da izveštava sa današnjeg skupa. Bez stida i srama u programu uživo, reporter Igor Rotim, diže tenziju i potencira da će se dogoditi nešto veliko?! ___________________________________________________________________________________ Još jedno privođenje blokadera koji je hteo da izazove haos PRIPADNICI MUPa-a, u civilu, priveli su blokadera u Beogradu, koji je na ulici sa namerom da učestvuje u destabilizaciji Republike Srbije. Brzom i hitrom akcijom, policajci u civilu su priveli boljševičkog plenumaša koji je na ulici sa namerom da ruši državu. Podsetimo, ranije je policija u civilu privela blokadera koji je pretio da ima bombu. ___________________________________________________________________________________ Funkcionerka Socijaldemokrata Crne Gore došla da huška na građanski rat u Srbiji POSLE Ivana Vukovića kojeg je poslao Milo Đukanović, na protestima se pojavila i Tanja Bardić , funkcionerka Socijaldemokrata Crne Gore koja je došla da ruši našu državu! Ona je na svom nalogu na društvenoj mređi ''Iks'' okačila sliku sa antisrpskim opozicionim voditeljem Zoranom Kesićem dok se spremaju da ruše državu Srbiju! "Đe si brate, što činiš?

-Evo, ništa. A ti?

-Ja bez veze." pic.twitter.com/9Mt7RzLdZS — Stanislava Tanja Bardić🇲🇪 (@stBARCG) March 15, 2025 ___________________________________________________________________________________ EVO JE SVA KULTURA DEMONSTRANATA U BEOGRADU I BUDUĆNOST KOJU NAM NUDE! JEZIVE provokacije danas na ulicama Beograda! Jedan od blokadera provociorao je ispred Pionirskog parka policiju i studente koji žele da uče. Naime, on je u vulgarnosti otišao korak dalje - te je skinuo gaće i pokazao ka parku svoj polni organ. To je sva kultura demonstranata u Beogradu i budućnost koju nude građanima Srbije! Blokaderi se opijaju, a među njima je i onih koji nose rumunske zastave. FOTO: Novosti Foto: Novosti FOTO: Novosti ___________________________________________________________________________________ Blokader pretio da ima bombu Jedan muškarac, blokader, u blizini Skupštine u masi je doviknuo da ima bombu. On je nosio sa sobom kesu, a nije nam poznato šta je u njoj. Kako javlja reporter Alo, njega je policija odmah odvela. ___________________________________________________________________________________ SRBI, U PAMET SE: Ustaški mediji hvale veterane koji bi da brane boljševičke plenumaše USTAŠKI Jutarnji list hvali srpske veterane koji ''brane studente blokadere". Foto: N.Skenderija POGLEDAJ GALERIJU ___________________________________________________________________________________ USTAŠKI Jutarnji list hvali srpske veterane koji ''brane studente''. Foto: Printscreen ___________________________________________________________________________________ TOLIKO O TOME DA JE HEROJ: Otišao iz Vojske '93 jer mu je bila mala plata HASAN Omerović koji je danas zajedno sa grupom onih koji podržavaju blokadere i plenumaše ispred PMF u Beogradu bivši je podoficir koji se skinuo 93 zbog male plate. Foto: Printscreen ___________________________________________________________________________________ Blokadere podržala Severina HRVATSKA pevaljka i glumica za odrasle Severina podržava blokadere! Na svojim nastupima ona šalje podršku blokaderima uzvikivanjem poznatog pokliča "pumpaj!". Podsetimo, u pitanju je žena koja tvrdi da je u Srebrenici bio genocid. - Ja kažem, vi ste ono baš najgori delikvent u ovom našem kvartu. Vi ste se upetljali u sve ratove, vi ste počeli prvi. Znači ono, Bosnu ste uništili, Hrvatsku, ušli ste tu je bio rat, sada dole u Crnoj Gori. Dakle vi pravite probleme svugde - rekla je Severina o Srbima gostujući u jednoj emisiji. Severina Srbe krivi i za Oluju i Jasenovac... ___________________________________________________________________________________ FDU u blokadi direktno poziva na nasljie FDU u blokadi direktno je na društvenoj mreži Iks pozvao na nasilje. Oni su na toj mreži napisali: - Čačani održali zbor, smenili predsednika opštine i već krenuli ka Beogradu. Kakva je vaša subota? Foto: Printskrin

Jadranki Kosor podržava blokadere

BIVŠA predsednica Hrvatske Jadranka Kosor podržala je rušenje Srbije, ali je dobila odgovor od članova SNS-a.

Brnabić raskrinkala šta se sprema

- Beogradski univerzitet, Prirodno-matematički fakultet (PMF), sedište znanja, nauke, istraživanja, ispitivanja i razmišljanja, razmatranja sveta i svih stvari u prirodi koje nas okružuju, centar fundamentalnih nauka.... Danas. Poslednje pripreme za "nenasilni" skup. Sve ukazuje na mir, razumevanje i toleranciju. Reči nemam koliko sam tužna dokle je došao naš univerzitet. Bravo rektore, bravo dekani - napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Beogradski univerzitet, Prirodno-matematički fakultet (PMF), sedište znanja, nauke, istraživanja, ispitivanja i razmišljanja, razmatranja sveta i svih stvari u prirodi koje nas okružuju, centar fundamentalnih nauka.... Danas. Poslednje pripreme za "nenasilni" skup. Sve ukazuje na… pic.twitter.com/SEYSGlMhhW — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 15, 2025

BLOKADERI I HULIGANI: Sa zgrade u Ulici kneza Miloša sinoć gađali kamenicama

BOLjŠEVIČKI plenumaši pod likom studenata blokadera, a u stvari huligani, sinoć su u Ulici kneza Miloša broj 7, sa zgrade Saveza inženjera i tehničara Srbije, njih 12, gađalo kamenicama. Za sada je pristutno četiri blokadera i huligana na istom mestom, spremni da nastave sa nasiljem.

SVADBA, A PROTESTI POČELI ZBOG TRAGEDIJE SA 15 POGINULIH: Licemerje boljševičkih plenumaša na delu

BOLjŠEVIČKI plenumaši u liku studenata blokadera, a rukovođeni terorističkim metodama rušenja države, likuju nad tragedijom, zbog koje su, tobož krenuli u proteste, a sada je nazivaju svadbom!

- Grad zvuči kao da je svadba u toku. Kažu, udaje se sloboda za narod- napisali su studenti blokaderi FDU na društvenoj mreži ''Iks''.

PLANIRAO KRVOPROLIĆE I POKOLj: Blokader krenuo za Beograd sa eksplozivom i puškom!

JEDAN od blokadera, Marko Radojević, krenuo je na protest opozicije u Beograd sa eksplozivom. Svojom "opremom" za najavljeni protest Radojević se čak hvalio i na društvenim mrežama uz natpis "pripreme za sutra".

RAZBIJALI PROZORE NA TRAKTORIMA I ISPUMPAVALI GUME: Uhapšeni divljački blokaderi

DIVLjAČKI blokader koji su izazivali nerede kod Pionirskog parka, lišeni su slobode. Uhapšeno je troje lica zbog nasilničkog ponašanja, uništavanja traktora.

Boljševički plenumaši rukovođeni terostičkim metodama koje imaju za cilj propast naše zemlje, uhapšeni su. T.N. (1984), D.A. (2003) i B.V. (19912) lišeni su slobode. T.N. je uključio traktor i krenuo da ga vozi, D.A. je, takođe uključivao mašinu i krenuo da vozi dok je B.V. metalnom šipkom razbijao prozore na traktorima.

Kurti podržava blokadere

SAMOPROGLAŠENI premijer lažne države Kosovo daje punu podršku blokaderima. Kurti koji svakodnevno zagročava život Srbima na Kosovu i Metohiji, uvek je spreman da punu podršku onima koji bi da ruše jaku Srbiju.

Mediji pod njegovom dirigentskom palicom sada objavljuju i fotografije srpskih zastava, ali samo zato što je to u interesu Prištine. Dakle, srpska zastava protiv koje se svakodnevno bori, valja mu, kada treba da se pali i ruši Srbija!

BRNABIĆEVA: Dok cela Srbija poziva na mir, opozicioni mediji podstiču mržnju

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom današnjih protesta u Beogradu, a osvrnula se i na ulogu koju u današnjen danu imaju mediji Dragana Šolaka.

"Danas, kada cela Srbija strepi i većina poziva na mir i toleranciju, Šolakovi mediji objavljuju da je krvava šaka početak „duhovite revolucije“?!? I to VEOMA DUHOVITE revolucije! Šolakovi mediji, direktni podstrekači podela i mržnje u našem društvu su ponovo pokazali da su izgubili svaki moralni kompas i svaku vrstu ljudske empatije. Radi revolucije koju toliko ostrašćeno žele i očajnički pumpaju, oni vređaju žrtve novosadske tragedije, njihove porodice, čitavo naše društvo. Veoma duhovita revolucija?!? Ponovo: VEOMA DUHOVITA REVOLUCIJA??!?? Upravo zbog ovakvih stvari su istupili i članovi porodica Firić, Švonja, Raca i Milosavljević, koje su svoje najmilije izgubili u padu nadstrešnice da kažu da traže pravdu, pravdu u institucijama i da ne žele više da gledaju karnevalske atmosfere, nasilje, muziku, žurke, a sada i da čitaju da je njihova bol podstakla „duhovitu revoluciju“!", napisala je Brnabićeva na svom zvaničnom Iks profilu.

Dragana Rakić iz DS-a i dalje “pumpa” atmosferu oko Skupštine ali punih usta

DRAGANA Rakić iz DS-a i dalje “pumpa” atmosferu oko skupštine iako je ona zatvorena za sve od petka iz bezbednosnih razloga, kako i sve prošlo bez incidenata.

Stanje u Narodnoj skupštini redovno - policiji dozvoljen ulaz, nama narodnim poslanicima nije!

Ovaj kriminalni režim mora da padne! 💪⛽️#odgovaracete#rukesuvamkrvave pic.twitter.com/yvioCaOvLb — Dragana Rakić (@draganarakich) March 15, 2025

Šolakov direktor besan zbog raskrinkanog plana Mile Pajić i Dinka Gruhonjića

UREDNICI tajkunskih medija u vlasništvu Dragana Šolaka pozeleneli su od muke jer je raskrinkan plan hejtera za napad na Skupštinu Srbije i RTS. Da je to zaista tako pokazuje gostovanje Slobodana Georgieva na tajkunskim medijima. Georgiev je toliko besan da je u jednom trenutku čak počeo i da zamuckuje. Nije mogao da sakrije bes zbog toga što je raskrinkan plan Mile Pajić i Dinka Gruhonjića.

- To je koješta, svi znaju da je to koješta. Grupa neka, ne znam kako ih bih nazvao, TNT grupa, sede negde u nekoj sobi i pričaju kako će sad oni nešto da zauzimaju... Ne znaju ni gde je zgrada, ni gde je ulaz, i sad nam to puštaju, kao oni su spremali napad na RTS... Kakve su gluposti... Zaista... Kakve su to gluposti... - maltene je jedva izgovorio Georgiev.

PRED POČETAK PROTESTA: Direktna pretnja profesionalnog protestanta

MILAN Pajić, poljoprivrednik i profesionalni protestant koji je učestvovao na svakom protestu, od poljoprivrednika do litijuma, uputio je direktne pretnje pred početak današnjeg protesta u Beogradu. Jezive pretnje ovog profesionalnog demonstranta čija je uloga učešće u destabilizaciji naše zemlje, pogledajte u snimku:

POTPREDSEDNIK MILA ĐUKANOVIĆA DOŠAO DA RUŠI VUČIĆA: On lično urla "Pumpaj"

POTPREDSEDNIK Mila Đukanovića, Ivan Vuković učestvovao je sinoć na protestima blokadera.

Foto: Printskrin

UZNEMIRUJUĆ SNIMAK: Ovako blokaderi obaraju traktor

GRUPA huligana blokadera iz redova studenta plenumaša i opozicije oborila je traktor kod Pionirskog parka u delu ka ulici Kneza Miloša.

Na snimku se vidi kako divljačkim postupcima obaraju traktor, a onda kamenicama gađaju policiju i studente koji žele da uče a koji se nalaze u šatorima u Pinirskom parku.