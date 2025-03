POGLEDAJTE CEO SNIMAK O KOM BRUJI SRBIJA: Mila Pajić i ekipa planiraju da sruše državu (VIDEO)

GRUPA opozicionih političara i studenata u blokadi planira da na protestu koji je najavljen za subotu u Beogradu nametne ideju prelazne vlade, ali i da određena grupa njihovih ljudi povuče druge kako bi izazvali nasilje, koji bi doveo do građansog rata, čuje se na audio snimku koji je dostavljen medijima i koji su u javnost plasirali Pink, Informer, Prva, Studio B i Hepi.

Foto: Printskrin

Oni su istakli da je bitno podeliti plan o zauzumanju zgrade RTS-a u tri faze, uključujući nabavljanje plana zgrade, organizacija tehničkog operatera koji bi znao da emituje program, i plan u slučaju policijske reakcije, ali i pasivnog policijskog otpora.

Snimak je nastao na sastanku 12. marta u prostorijama Pokreta slobodnih građana (PSG) u Novom Sadu i su prisustvovali Mila Pajić, Dejan Bagarić, Mladen Cvijetić, Branislav Đorđević, Marija Vasić, Srđan Đurić, Doroteja Antić, Jovan Dražić, Lazar Dinić, Anja Pitulić, Davor Stefanović i Lado Jovović.

Mila Pajić je rekla da organizuju sto ljudi, da će biti mnogo skandiranja "prelazna vlada" i da će oni "huškati na to". Navela je da je ideja da izvedu "nekoliko gerilskih akcija" kako bi "mogli masom da upraljaju na nekim tačkama" u cilju toga da se protest politički artikuliše. Ona predlaže da akcije budu usmerene na to da deo protesta odvoje, nametanjem ideje prelazne vlade.

Ona je istakla je da njihova grupa ne može da isplanira niti iskontroliše upad u institucije jer, kako kaže, to zavisi od mase, a da je Pajić rekla da ne isključuje mogućnost da ljudi pokušaju upad u skupštinu i da to treba da iskoriste. Đurić je na kraju dodao da tada dolazi do, kako kaže, građanskog rata.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da očekuje da će nadležni tužioci pogledati emisiju sa dokazima šta se sve sprema za protest u subotu i ko sve učestvuje u pripremanju državnog udara i istakao da neće biti zaštićenih i da će svi odgovarati u skladu sa zakonom.