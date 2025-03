OGLASIO SE MINISTAR SELAKOVIĆ Do detalja opisao kako je pretučen: Napadač mi je prišao sa leđa

MINISTAR kulture Nikola Selaković izjavio je jutros da se dobro oseća, nakon što ga je nepoznato lice sinoć, kako je naveo, napalo sa leđa i udarilo u glavu.

Foto: Printscreen RTS

"Išao sam od stana gde živim sa svojom porodicom da posetim svoje roditelje, to je bilo negde oko 25 do 10 uveče. Čovek je s leđa dobacivao, vređao, psovao, pričao o tome kako će da nas nabija na kolac, kad kažem nas mislim na nas SNS-ovce, kako se izrazio uz upotrebu vulgarnih i nepristojnih izraza. Prišao mi je s leđa, kad sam se ja okrenuo da počnem da razgovaram s njim, on me je udario i pobegao", rekao je Selaković na RTS-u.

Dodao je da udaren u glavu sa leve strane nosa, gde ima posekotinu i u predelu leve slepoočnice. Nakon toga je, kako je naveo, otišao u policiju da prijavi slučaj, kao i kod lekara gde je nakon pregleda preuzeo povrednu listu. Govoreći o atmosferi koja je dovela do napada, istakao je da postoji velika nervoza kod, kako kaže, grupe blokadera.

"Nervoza je generisana mnogim stvarima. Nisu uradili svoj prljavi posao. Nervozni su zbog toga što borba protiv korupcije ide onako kako treba da ide, i što je nemilosrdna i što ne zna ni za partijsku knjižicu, ni za razlike u prijateljstvima i pripadnostima... I tu nervozu možete upravo da vidite i kroz te njihove mrziteljske medije. Možete da vidite kroz to da su počeli da napadaju žene, da napadaju narodne poslanice, starije žene, trudnu ženu", kazao je Selaković.

Dodao je da je došlo do atmosfere u kojoj, kako kaže, postoje mediji koji se bave mržnjom, navodeći primer da je jedan medij sinoć preneo da se on potukao oko parking mesta na Vračaru, a on, kako je naveo, ni nema vozačku dozvolu.