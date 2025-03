"OVAJ IZVEŠTAJ JE POZIV NA OBOJENU REVOLUCIJU" Brnabić: Ovo je za ono što opozicija kaže da je dan D - 15. mart (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti, povodom izveštaja ekspertske radne grupe, koju je formirao Univerzitet u Beogradu za praćenje realizacije prvog, drugog i trećeg zahteva studenata u blokadi.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Brnabić je na početku osudila nasilje.

- Želim jasno i nedvosmisleno najoštrije da osudim akt terorizma od poslanika opozicije, istih onih koji su pre dva dana učestvovali u pokušaju blokade Skupštine, spaljivanja Skupštine, nasilnog preuzimanja institucija. Danas su brutalno nasilje nastavili da izvode. Posebno želim najoštrije da osudim napad na novinarku Informera Branku Lazić. Tužno je, poslanik Borko Stefanović je fizički onemogućio da ona uđe u Skupštinu, maltretirali je, fizički nasrnuli na nju i ono što je meni bilo najstrašnije, fizički je sprečili da se skloni na bezbedno. To nije Srbija. Srbija je zemlja časnih ljudi. Ono što smo danas videli od Borka Stefanovića, Branka Miljuša i ostalih terorista iz Zeleno levog fronta, iz Đilasove opozicije, zajedno sa Savom Manojlovićem, je da oni tuku žene, sprečavaju novinare da rade svoj posao ako im se ne sviđa uređivačka politika, sprečavaju slobodu govora. To je u Srbiji danas bilo nezamislivo, takvo ponašanje prema jednoj ženi koja je novinar. Ja zahtevam od svih nadležnih institucaija da reaguju i pokažu da je ovo zemlja vladavine prava i da ovde neće biti tolerisano nikakvo nasilje - kazala je Brnabić.

Predsednica parlamenta potom se osvrnula na izveštaj ekspertske grupe za praćenje realizacije prvog, drugog i trećeg zahteva studentskog plenuma.

- Mi smo sinoć u tajnosti mogli da čujemo da je ekspertska radna grupa, koju je formirao prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu, objavila konačno izveštaj o praćenju realizacije prvog, drugog i trećeg zahteva studentskih plenuma. Taj izveštaj nije formalno objavljen, on je nezvaničan i neformalan, niko se na njega nije potpisao, te niko ni ne zna ko ga je pravio. O njemu najbolje govori i to da je taj izveštaj procurio samo određenoj, dobro profilisanoj, grupi medija - Nova, N1 i RTS. Na RTS je pročitan u udarnom dnevniku u pola osam i to pročitan tako što je bez prethodne provere i uvida pročitano saopštenje jedne agencije i time brutalno obmanula javnost. Izveštaj je vrhunac cinizma i sramota za akademsku zajednicu, ko god da je pisao zna to. Ovo je primer neodgovornosti i neozbiljnosti - rekla je Ana Brnabić.

Brnabić je kazala da izveštaj ima 79 strana i da, osim što je poziv na obojenu revoluciju, predstavlja i pripremu za ono za šta opozicija kaže da je dan "D", odnosno protest u Beogradu 15. marta.

- Taj izveštaj ima 79 strana. Na 14. strani će vam utrnuti mozak. Oko prvog zahteva imate na strani 14 je ono što se odnosi na objavljivanje dokumentacije o padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Vidite šta su eksperti sa Univerziteta u Beogradu napisali: "na osnovu nabrojenog, možemo konstatovati da su projektni zadaci dostupni javnosti, ali ne možemo znati da li postoje i drugi posebni projektni zadaci koji nisu objavljeni". Dakle, i kad sve objavite, oni kažu, a pa ne znamo da li postoji još nešto. Šta goda da uradite, kazaće - da li je to sve? Taj crv sumnje odmah će da prenesu RTS, Nova, N1.

Drugi primer koji je premijerka navela tiče se drugog studentskog zahteva - da se procesiraju svi koji su učestvovali u napadu na studente i da se oni koji su javni funkcioneri razreše javnih funkcija.

- Četiri meseca mi ovo trpimo. Četiri meseca ova država trpi nenadoknadivu štetu upravo zbog ovoga što ću sada pročitati. I to se nastavlja. Na 67. strani izveštaja kaže se "neka od pomenutih lica su podnela ostavke. Dakle, oni nisu više funkcioneri. Oni su podneli ostavke sami, ali to je de fakto onemogućilo njihovo razrešenje sa dužnosti". Dakle, oni nisu smeli da podnesu ostavku, već su morali da budu razrešeni. Šta će biti sledeće - pita se Brnabić.

Što se tiče trećeg zahteva, odbacivanja optužbi protiv uhapšenih na protestima, kako je navela Brnabić na 57. strani stoji da je ekspertska grupa konstatovala da formulacija studentskog zahteva onemogućava preciznu identifikaciju njegovog sadržaja.

- Tri i po meseca ste vi u blokadi, da bi sad rekli da taj zahtev nije dovoljno određen. E pa hvala vam što ste podržali zahteve, a onda rekli da oni nisu dovoljno određeni. Kaže, moguća su dva stanovišta u pogledu ispunjenja trećeg zakona. Zamislite da javni medijski servis ne obavesti javnost da je formalno pravno zahtev ispunjen. Zamislite ovo vam je pisao neki profesor Pravnog fakulteta. Ovo je manipulacija studentima i njihovim zakonima - rekla je Brnabić.

- Što se tiče profesora Građevinskog fakulteta, kao što je Saška rekla, nadam se da nisu oni pisali. A ona ko bi pisao bi palo na ipsitu. Ono što je meni kao laiku jasno - fali ti još jedan papir. Ovo je maltretiranje čitave jedne zemlje. Na naslovnoj strani Šolakovih medija piše da će godina biti ugrožena od 1. oktobra. Ljudi moji, pa ako ovo nije podsmevanje svim studentima i njihovim porodicama ja ne znam... Što se tiče dijaloga, pozivali i pozivali ekspertsku grupu da dođu. Mesec i po dana neće niko da se javi ministarstvu, kažu - mnogo je komplikovano. Sama činjenica da se ekspertska radna grupa nije odazvala pozivu, pokazuje da oni ne žele da se ovo završi - navela je predsenica parlamenta.

O ostavci Vučevića

- Što se tiče ostavke predsednika Vlade, biće konstatovana na kraju ove sednice. Nadam se sledeće nedelje. Opozicija je mogla da koristi ovu sednicu da kaže sve kritike, ali njihov program je da duvaju u vuvuzele - rekla je.

O dopuni dokumntacije

- Šta je ono što je prvo objavljeno, to je bio 19. i 20. decembar. Objavljena je celokupna dokumentacija koju je tražilo tužilaštvo. Rekli - ok, ispunjen prvi zahtev. E sad sedam dana kasnije, samoinicijativno ministarstvo objavljuje celokupnu dokumentaciju o tom projektu. Nakon više od mesec dana dolazi konkretizacija. Mi smo došli sada u jedno vrzino kolo bez kraja. Ono što je bio zahtev on je ispunjen 19. i 20 decembra. Isto je to bio slučaj sa četvrtim zahtevom. U svemu tome teku dani, ugrožava se godina, porodice gube novac, imamo proteste blokade, nemamo strane investicije. I onda nam dođe ovo nakon četiri meseca nama stigne da treći studentski zahtev nije ispunjen. Dajte, nemojte da zamajavate. Sramota. Da razumete da u međuvremenu politička opozicija sve to koristi da propagirala nasilje - navodi predsednica Skupštine.