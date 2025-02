OVI HOĆE DA NAM CEPAJU ZEMLJU, NA TOM PUTU IM SMETA VUČIĆ: Prijatelj Dinka Gruhonjića u Milovim medijima otkrio krajnji cilj protesta! (VIDEO)

GOST srbofobnih Milovih medija, a prijatelj separatiste Dinka Gruhonjića, Aleksandar Popov otkrio je krajnji cilj protesta u Srbiji- destabilizacija Srbije!

Foto: Printskrin

A onda devetog marta, čuvenog devetog marta sa svom simbolikom koju nosi je skup u Beogradu i upravo u kontekstu ovoga o čemu ste vi govorili, iscrpljenosti faktora vreme, sve češće se govori da bi taj skup u Beogradu zapravo mogao da se pretvori u ''završni obračun''- naglasio je voditelj Milovog antisrpskog medija.

- Ako dođe do promene vlasti onda će se otvoriti neka pitanja koja su gorućasada. Dakle Dragan Milić, on je osnovao Pokret za decentralizaciju, da li to znači da Niš hoće da se otcepi, to je jedno sasvim legitimno demokratsko pitanje decentralizacija Srbije kao što su decentralizovane druge zemlje i to nije separatizam kako ovi podmeću, znači pitanje je da li će vlast sva biti u Beogradu i svi novci da budu u Beogradu, ili će se to rasporediti, znači da svaki region neka ima jedno zdrvao takmičenje, neka ne zavide Vojvodini- istakao je antisrbin Popov.