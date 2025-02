MORAMO DA IZBRIŠEMO GREŠKE IZ PROŠLOSTI U VEZI SA VOJVODINOM: Intervju - Dušan Bajatović

POLITIČKI marginalci, svesni da nemaju podršku naroda, pokušavaju manipulacijama i zloupotrebama studenskih protesta, u cilju pridobijanja medijske pažnje, da veštački otvore takozvano pitanje Vojvodine, jer drugih realnih političkih poruka i programa i nemaju.

Foto D. Milovanović

Sadašnji odgovor studenata je da ne žele nijednu vrstu politikantstva. Niti žele u svojim redovima političke aktiviste sumnjivih namera. Oni i njihovi plenumi, do sada, ni na jedan način nisu pokazali zainteresovanost za ovo pitanje. Svi volimo Srbiju.

Kad se pomene Dušan Bajatović, pogotovo u ove zimske dane, po inerciji bi trebalo da se priča o kubicima, gasu, cenama na berzama, Banatskom Dvoru... Ovoga puta tema je legat koji su njegovi socijalisti ostavili u vreme čuvene "jogurt revolucije" kada je 1988. zbrisana okoštala autonomaška vrhuška, ali i pokušaj oživljavanja te opasne ideje pod plaštom studentske pobune. Na početku ovog teksta je i odgovor našeg sagovornika, kome je partijski fah upravo Vojvodina, na pitanje koliko su realne pretnje od povampirenja separatizma na severu pokrajine, a on u nastavku obrazlaže i istorijsku dimenziju:

- Pitanje Vojvodine je bilo otvoreno za vreme postojanja Austrougarske i zatvoreno 1918, ispunjenjem sna Srba Prečana, prisajedinjenjem Srbiji, na Velikoj narodnoj skupštini, posle veličanstvene pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. U periodu između dva svetska rata status Vojvodine kao dela Srbije nije dovođen u pitanje. Posle 1945. pitanje autonomije Vojvodine se razvija u okviru komunističkih ideja i kulminira Ustavom iz 1974. godine kada Vojvodina i Kosovo i Metohija dobijaju status konstitutivnih elemenata SFRJ, sa sudskom izvršnom i zakonodavnom vlašću, bez mogućnosti da Republika Srbija utiče na donošenje odluka u pokrajinama. Time je Srbija stavljena u neravnopravan položaj sa ostalim republikama u federaciji. Bilo je jasno da sledi raspad Jugoslavije uz koordinaciju stranog faktora. Zato je narod na prostoru Vojvodine 1988. godine u procesu nazvanom "jogurt revolucija" uspešno srušio takve koncepcije i vratio Republici Srbiji apsolutni suverenitet. Time je Srbija spremnije dočekala raspad zemlje 1991.

Foto D. Milovanović

Posle 2000. godine politički avanturizam DS i LSV je pokušao da pokrene autonomaške priče i internacionalizacijom ponovo otvori pitanje APV, naravno na štetu Srbije.

Dolaskom nacionalnih snaga 2012. godine na kormilo APV u saradnji sa nacionalnim manjinama eliminisana je mogućnost da se uz pomoć stranog faktora ponovo proba internacinalizovati pitanje položaja APV u Srbiji. Time je aktuelna vlast pokazala da je Srbija suverena i stabilna država i na teritoriji severne pokrajne što pokazuje njen državotvorni karakter.

Foto Arhiva Muzeja Vojvodine

Da li je delotvorna deklaracija o Vojvodini? I da li je i sadašnja vlast na taj način saučesnik u otvaranju "vojvođanskog pitanja"? Šta je svrha toga?

- Deklaracija nije nikakav višak na političkoj sceni Srbije. Tim pre kada se imaju u vidu nepovoljne geopolitičke strategije pojedinih sila, posebno Nemačke. Setimo se izjave nemačkog ambasadora Andreasa Cobela da Nemačka može da otvori pitanje Vojvodije ukoliko se ne odreknemo Kosova i Metohije. Nemačka vlada nije demantovala tu izjavu.

Samo napomena da je autonomaše osnovala Hrvatska seljačka stranka tridesetih godina prošlog veka uz pomoć pančevačog advokata Buda Boškovića i da te veze traju i danas. Ako se analizira delatnost NVO finasiranih spolja, posebno NED, nije isključeno da imamo problem u najavi koji nije nerešiv ali je problem. U tom smislu shvatam deklaraciju o Vojvodini kao pravovremeni način da se supresuju mogući problemi. On se bazira na aktuelnom Ustavu i ostavlja sever Srbije snažno integrisan u Srbiji. Srbija je stabilna i potpuno suverena država, što deklaraciju čini državotvornom. A takvu politiku podržava i narod, a ako i narod tako hoće dobro je i da mu je vlast saučesnik. Smatram da će se u nekom narednom periodu morati ustavno redefinisati položaj Vojvodine, po kome se neće ukinuti istorija Vojvodstva srpskog kao ni oblast Vojvodine, već će se definitivno izbrisati greške iz prošlosti i sprečiti eventualno samozadovoljavanje neuspelih političara i autošovinističkih istomišljenika.

Nećemo izdati Vučića, vlast ne pada na ulici MOGU li protesti da okončaju vladavinu SNS? Vašu stranku je predsednik Vučić javno označio kao prevrtljivce koji će odmah promeniti stranu, ako vam se ukaže prilika? - Vlast nije moguće promeniti na ulici, ili nekakvom revolucijom. Niti oni koji vuku konce iz senke izlaskom na svetlo dana, to mogu da obezbede. Postojeće političke lidere opozicije neće ni studenti ni narod, a oni neće izbore jer ih narod neće. Narod ih se odrekao 2012. na izborima. I ne želi da ti recidivi i froncle Demokratske stranke dođu na vlast, a moraćemo, ako ništa drugo, na redovne izbore. Što se SPS tiče, ne postoji nijedna izjava, nijedan postupak, kojim se može opravdati sumnjičenje. Politička odgovornost da, ali izdaja nikad. Kako komentarišete to što se Ružić opet setio da bude opozicija? Ima i teorija da sve to radi u dogovoru sa Dačićem... - Ne pada nam na pamet da budemo kao opozicija niti da prekinemo saradnju sa SNS i Vučićem. Mi smo nacionalna i državotvorna partija, organizaciono zasnovana na demokratskom centralizmu. Agresija i anarhija nisu naša politika.

Aktuelnoj vlasti se mora priznati da je bila uspešna u suzbijanju separatističke ideje, ali je, ipak, godinama negovala i Čanka i Gruhonjića. Zbog čega se to radilo, iako se unapred znalo da se za njihovu ljubav ne možete izboriti?

- Svaka vlast u Srbiji počevši od Miloševića je gajila Nenada Čanka. Što je više branio autonomiju, to je autonomije manje bilo. Ako je neko mislio da je Dinko Gruhonjić korisni idiot, pogrešio je. Neprovereni profesor sumnjivih otvorenih antisrpskih ideja je dobio da radi sa studentima. I proces indoktrinacije mu nije stran jer ga je i sam prošao. Možda je on dokaz demokratičnosti i otvorenosti srpskog društva, ali nisam siguran da to treba tolerisati na univerzitetu. Dotični u tekstu "Srbija kao Sibir", jula 2010, kaže "srpsko društvo je degenerisano, a srpske elite prljave, korumpirane i kravavih ruku". Svaka koincidencija ili povezanost sa aktuelnim događijima danas je naravno slučajna. Dinka Šakića ćemo ovaj put izostaviti.

Foto Dušan Vranić

Smatrate li da Srbija okleva da uđe u Trampov pobednički voz? Vidimo li da je pao neoliberalni zid, kao onomad Berlinski, i da se stvara novi poredak? Imamo li snage da se odupremo hobotnici USAID, koja je pustila pipke ne samo u tzv. NVO organizacijama nego i u samoj vlasti, kako bismo izgradili i unutrašnju suverenost?

- Ako mene pitate, mi smo u Putinovom, Trampovom i Si Đinpingovom brzom vozu. Srpska spoljna politika je dobra i nemam zamerke. Jedino me brine što ne možemo da se ukrcamo na raspalu dresinu EU, koja je em rizična em nepouzdana em nas pomalo neće.

Neoliberalizam je prošlost kao i bivši politički ekonomski i vojni poredak u svetu.

Stvara se novi, u svakom smislu multipolarni svet, koji je i tehnološki multipolaran, i tu utakmicu Zapad neće završiti pobedom već dogovorom Moskve, Vašingtona i Pekinga, uz saglasnost globalnog juga. NVO organizacije, finansirane iz inostranstva treba da budu registrovane kao regularne agenture sa transparentnim finansiranjem. Ne treba im ograničavati delatnost, ali ako si Aleksa Žunić mora biti i vizitkartica sa natpisom - sreski špijun. Niko nije protiv demokratije niti ljudskih prava, ali to ne može biti usmereno protiv nacionalnih interesa. Najbolji dokazi za to su napadi na SPC i identitet Srba kao naroda. Narod bez suvereniteta i identiteta ne može sačuvati državu. Ukoliko Tramp i Mask kažu da je USAID kriminalna organizacija, zašto bismo imali drugačije mišljenje o njima i njihovim aktivnostima i plaćenim aktivistima.

Foto Arhiva Muzeja Vojvodine

Kako kao komunista doživljavate ovu rehabilitaciju crvene ikonografije sa studentskim štafetama i plenumima kao prekim sudovima? Je li ona podmetačina našoj mladosti od strane onih koji iz senke vuku konce i koji bi trampili Svetog Savu za ležaljku u Rovinju?

- Ja sam socijalista. Može i komunista ako baš mora. Sve ovo smo videli 5. oktobra manje-više, a posledice znamo. Prekih sudova neće i ne može biti. Pritisaka na institucije da, biće. Iako su studenti koji učestvuju na blokadama studentska manjina, a ima i nametanja jednoumlja na plenumima, siguran sam da će i društvo i studenti prepoznati pokušaj politizacije njihovog protesta od strane onih koji žele da politički profitiraju i dođu na vlast bez izbora. Nikakve revolucije neće biti jer bi društveni sukob bio dubok i dugoročan. Poređenje sa komunističkim pokretom nije adekvatno. Tada su osnovne klase bile radnici, seljaci i poštena inteligencija.