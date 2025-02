PREDSEDNIK SRBIJE NE SPUŠTA GLAVU: Vučić odgovorio na laži iz Sarajeva

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti u Banjaluci, nakon sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

FOTO: Novosti

Vučić je govorio o uvredama iz Sarajeva, kao i lažima i manipulacijama kojima se bave određeni političari iz BiH.

- Deset godina je prošlo od onoga što se dogodilo u Srebrenici. I slušam stalno gluposti o snajperu i svemu drugom. I malo im je što su slagali milion puta, nastaviće i milion i prvi put. Ja kažem pokažite mi snajper, i baš ih briga što lažu. Besomučno, milion puta mogu da lažu. "E ne nego si nosio kišobran". Ne, nego sam nosio snajper, idioti jedni lažljivi! Ja kažem pokažite taj snajper, i naravno šta će da pokažu, pošto znam da lažu - rekao je Vučić.

Istakao je da ga deset godina ubeđuju da je sam sebe napao u Srebrenici.

- Kažu zna se to, Vučić sam organizovao. Jeste li vi normalni svi zajedno, jesam li ja lud. Jedva sam preživeo tamo, doduše uzdignute glave, nisam hteo da je spustim ni kada mi je obezbeđenje tražilo. Predsednik Srbije ne spušta glavu kad drugi hoće, nego kada on hoće. Zamislite da predsednik Vlade Hrvatske ili Francuske bude tako napadnut u Srbiji - rekao je on.

Istakao je da mu je ostalo godinu i po dana do kraja mandata, i da je vladao sa ogromnom većinom - kao niko u regionu.

- Da mole Boga da se ne prijavim u Čipuljiću, pobedio bih i u Sarajevu. Toliko su sposobni - kazao je predsednik.