VUČIĆ: Ni sami nismo mogli da verujemo koliko je spolja novca dato da bi se rušila vlast u Srbiji

RAZUMELI smo poruku i mnogih sa strane i protivnika koji ne žele jaku i snažnu Srbiju, kazao je danas u Banjaluci predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto Novosti

- Kada uđete u politiku morate da znate da koliko sutra morate iz nje izaći. Ko toga nije svestan, nikada ništa neće napraviti. Bilo je mnogo teško vreme za mnoge. Ni sami nismo mogli da verujemo koliko je spolja novca dato da bi se rušila vlast u Srbiji. Ja se ponekad pitam, šta sam to loše uradio za Srbiju, kada pogledam od zdravstva, škosltva, vojske, policije, puteva, pruga, sve što nismo imali, danas imamo. Plate su tri puta veće, penzije dva puta, veće nego ikada. Plate ne kasne, dinar je stabilan. Sebi kažem, logično je, zašto bi to svima odgovaralo, posebno onima koji ne vole Srbiju, zato su upregli sve snage da Srbiju sruše - rekao je on.