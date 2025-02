PROFESOR ZABRINUT: Plašim se da neko iz inostranstva ne zapuca, to bi bio okidač za obojenu revoluciju baš kao u Kijevu! (VIDEO)

PROFESOR Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Čedomir Antić, gostujući na BN TV izrazio je zabrinutost da se u Srbiji ne desi ono što se dogodilo u Sarajevu 1992. kada je ubijen srpski svat, ili kada se zapucalo u Kijevu 2014. godine.

- Ja se plašim da se ne desi ono što se desilo od Sarajeva od 1992. do Kijeva 2014. godine. Ako znamo kako sprovode obojene revolucije, ja sam se plašio kad je bila blokada na Autokomandi ili prilikom marša za Novi Sad, da neko sa više stotina pozicija ne puca! U tom trenutku javnost bi se zgrozila, svi bi mislili da je to vlast uradila iako to vlast nikad ne bi uradila! U tom slučaju, naša država bi došla u opasnost! Ako bi došlo do nekontrolisane smene vlasti, ako bi pale žrtve, onda bi ogroman broj ljudi pošao u lov na vlast! Ta vlast bi se vrlo brzo osula, deo bi prišao opoziciji koja je razorena, i u tom slučaju bi sve bilo moguće a da bi se učvrstila vlast, bile bi potrebne žrtve i te žrtve bi davali nekome u inostranstvu! Nama to ne treba!

PROFESOR ZABRINUT: Plašim se da neko iz inostranstva ne zapuca, to bi bio okidač za obojenu revoluciju baš kao u Kijevu!



Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta:



