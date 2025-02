IMAMO TONSKI DOKAZ: Vučić otkrio - Svi iz opozicije podržali održavanje Ekspa u Beogradu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da postoji i tonski dokaz da su svi iz opozicije podržali održavanje Ekspo izložbe 2027. godine u Beogradu, dok su sada protiv i zapitao dokle ide to ludilo.

Foto Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ

- Vidite, ima mnogo grupa za pritisak. Delimično preko nevladinog sektora, a najvećim delom preko opozicionih političkih grupa, koje su u svakom trenutku odbijale dijalog o svemu. Mi imamo sad i tonski dokaz da su, recimo, svi oni podržali Ekspo. Sad im je zahtev da se ukine Ekspo. Zamislite dokle ludilo nečije može da ide. Ali bukvalno ludilo. Vi ne znate šta da radite sa ljudima koji kažu - nemoj da imaš Ekspo - rekao je Vučić za Pink.

Zapitao je zašto da nemamo Ekspo u Beogradu. Vučić je naveo da sada prodaju Junajted grupu, kako je rekao, nekim Poljacima ili Česima.

- Nemam pojma ko će to da kupi sutra, prekosutra, za tri dana. Potpuno je svejedno. I lepo će oni da strpaju u svoj džep jedno milijardu i po, dve milijarde evra. Baš ih više briga za građane Srbije i srpski narod. Reći će: ostaje vam N1 i Nova S još neko vreme. Dok i to ne prodaju. Kao što će prodati SBB i Total TV i sve drugo što će da prodaju, dok ste rekli keks i baš ih briga za sve to. Ali su oni obavljali najprljaviji posao za strane obaveštajne agencije. Sećate se onog prevaranta, lopuže belosvetske, Drua Salivena iz Sarajeva. Ja mislio to neka organizacija ozbiljna, a to je samo bio neki podlistak CIE, prevarantska kriminalna organizacija, baš kao što kažu Mask i Tramp - rekao je Vučić.