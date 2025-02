VUČIĆ O BLOKADAMA I PROTESTIMA: Studenti su ostvarili svoje ciljeve, dobili i više nego što su tražili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji TV Pink Nacionalni dnevnik gde govori o studentskim blokadama u Zemlji.

Foto: I. Marinković

- Gubutnik je Srbija, ja, jer nismo u stanju da uradimo posao koji je uobičajen i obavezujući. Ne bih voleo da kažem da su studenti gubitnici. Studenti su ostvarili svoje ciljeve, dobili i više nego što su tražili, vlada je pala. Nemoj da vas podsećam da su ubili Ranka Panića, to nije bila ni vest na RTS-um, ni u drugim medijima. Studenti su pobedili, ako je nekome do toga. Mislim da smo svi izgubili sa druge strane, a ponajviše mi kojima je psoao da organizujemo život. Pojedoh se živ koliko novca gubimo na dnevnom nivou, to nas razara.