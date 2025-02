OPOZICIJA I ŠOLAKOVCI IMAJU NOVI PLAN: Ovi protesti ne mogu Vučiću ništa, moramo zaustaviti Ekspo i ostaviti Srbiju bez novca! (VIDEO)

OPOZICIJA ne staje sa svojim pokušajima rušenja Srbije.

Foto N. Skenderija

Kolumnista “Peščanika” Dejan Ilić na N1 govorio je o prljavim planovima opozicije i šolakovaca.

Malo im je što bi da ruše Vučića protestima, nego bi zemlju u potpunosti da unište, kao i EXPO2027.

- Ovo što opozicija kaže da je glavni zadatak da se osujeti EXPO, mislim da to uopšte nije loše, da im se prekine taj tok novca. Mislim da to nije loše izabran cilj i mislim da to može nekuda da vodi, jer tu ih direktno ugrožavate. Litijum ih direktno ugrožava. Tu gde njima teče novac, bojim se zasad kako rade sa ovim protestima, blokadama, demonstracijama, da tu njima ne zaustavljate te njihove, ono što je njima važno, to je taj novac koji cirkuliše - rekao je Ilić.