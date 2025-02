VIŠE SE NI NE KRIJE Gruhonjić sprema plan za "dan posle" i otvoreno traži ministarsku fotelju

DINKO Gruhonjić autonomaš i mrzitelj Srbije više ne krije da sprema plan za "dan posle" i otvoreno traži ministarsku fotelju.

Foto: Printskrin

- Oni su do te mere uigrani da čak i na aplaudiraju. Nego znate šta rade? Ovako (gestikulacija rukama). Onda ih mi pitamo, pa šta vam sad to znači, pa kažu to nam znači dve stvari - prva stvar, kada aplaudiramo, svako malo bi neko nekom aplaudirao, onda bismo izgubili vreme dok se aplauz smiri i tako dalje, a drugo aplauz je stresan, on proizvodi buku. Ne znam jel su i to našli u kuharici - kaže Gruhonjić.

Nakon što je otkrio bizarnu stvar sa plenuma, Gruhonjić je sa opozicionim novinarom Dikićem pravio plan kako da sruši predsednika Srbije Aleksandra Vučića i preuzme vlast.

- Ovo više nije samo studentska stvar.Ovo zapravo sve više neće biti samo studentska stvar nego će biti jedna sveopšta pobuna - kaže i dodaje: - I u jednom i u drugom scenariju oni će izgubiti vlast i ići u zatvor što se nije desilo posle 5. oktobra 2000. godine. To je moj hepi end. A onda, naravno, posle hepi enda, naravno ne smemo ostati mamurni od uspeha, onda nas čekaju neke komplikovanije stari, ali otom potom. To je za taj famozni dan posle, ali da bismo stigli do dana posle moramo prvo da obavimo ono što je preduslov da možemo uopšte da se posvađamo kao ljudi. Da li će sada tu studentski plenumi odlučivati o budućim ministrima, ili će Univerzitet kao u ovom momentu... Možda sad zvučim pristrasno jer dolazim sa Univerziteta, koja je jedina institucija koja funkcioniše. Evo i Rektorski kolegijum je odbio poziv ove nenadležne osobe na razgovor, dakle predsednika države. Dakle, studenti su pokrenuli, profesori su ih podržali i zahvaljujući tome imamo autonoman univerzitet u jednoj državi. Onda bi bilo logično da univerzitetski profesori budu neki ministri - kaže Gruhonjić.