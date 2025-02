ŠARIĆ O TRAMPOVOM POTEZU I ZAVRTANJU SLAVINE ZA NVO: Imaće novca do marta, posle toga su istorija

ISTORIČAR i analitičar Goran Šarić komentarisao je za "Novosti" Trampovu obustavu finansiranja nevladinih organizacija USAID i drugih organizacija koje su služile za podsticaj obojenih revolucija u zemljama širom sveta.

Foto KCNS

- To je bilo očekivano ko je pratio rad Ilona Maska, oni su najavili takve mere i u svojim knjigama i u svojim radovima, tako da jednostavno to je demontaža duboke države. Iako su neki sumnjali da li je to moguće ili nije, pokazalo se da je moguće - rekao je Šarić.

Na pitanje kako će taj potez uticati na postojeće organizacije, da li će se iste reorganizovati, zatvoriti ili osnovati nove, Šarić je naveo da šta god da se desi, NVO neće više biti tako maligne i štetne po srpski faktor.

On je ocenio da su Trampovi potezi obustavljanja finansiranja ovih organizacija veoma pozitivni.

- Sugurno da su pozitivni, jer ako buda bila organizacija koja podržava američki interes u svetu, ona će se baviti američkim interesima, a ne vidim kako je američki interes uništavanje društva, tradicije, morala. Američki interes je da u nekoj zemlji ima saveznika, partnera, da štiti svoj kapital, neke tokove novca, da drži neko važno političko društvo, a ne da ulaže novac u transrodni vrtić - ističe Šarić.

Osvrnuvši se na NVO koje se trenutno nalaze u Srbiji i na uticaj Trampove odluke na njihov rad i delovanje u Srbiji, Šarić je izjavio:

- Simbolički to više nema veze sa prestankom pomoći, to su ljudi koji čitav život ne rade ništa osim što mrze svoju zemlju, tako da je to jedna simbolika. U praksi nevladine organizacije u Srbiji i svi oni koji vode proteste imaju novca do marta. Ako do tada sruše ovu vlast, srušili su, ako ne, oni su istorija - zaključio je Šarić.