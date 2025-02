ONI HOĆE SRBIJU DA POKRIJU CRNIM ČARŠAFOM Predrag Gaga Antonijević o blokadama, odbijanju dijaloga, Bjelogrliću i ekipi (VIDEO)

ODLUKA Rektorskog kolegijuma da odbije dijalog i razgovor sa predsednikom Srbije za Predraga Gagu Antonijevića pokazatelj je kocarskih, loših poteza.

Foto: V. Danilov

Poznati reditelj, scenarista i producent govorio je o aktuelnoj situaciju u zemlju. Osvrnuo se i na političku ulogu Dragana Bjelogrlića.

Kaže da su studenti prozreli laži “moralnog kepeca na štiklama” kako Antonijević naziva Bjelogrlića. Istovremeno, studenti su pokazali da ne žele Zorana Kesića i Ivana Ivanovića svesni da će, kako je rekao, klovnovi napraviti cirkus gde god da se pojave.

- Duboko sam zabrinut i potresen. Oni (Rektorski kolegijum) meni sad liče na one ljude koji odu u kazino da kockaju. I onda krenu da dobijaju neke pare. I sad, umesto da ustanu i sa tim parama da izađu iz kazina, oni nastavljaju da kockaju, ne bi li srušili ceo kazino, ne bi li došli krupijei da pokriju sto crnim čaršafom. U čoveku se javlja neka ludačka želja, uđe mu neka voda u uši, da nije u stanju da pokupi svoj dobitak, a on nije mali. Ne! Ide se do toga da krupije dođe i prekrije crnim čaršafom celo sto. Bojim se da tako hoće da prekriju celu Srbiju crnim čaršafom, kako su krenuli - kaže na početku razgovora poznati reditelj.

Prema njegovim rečima, rektor, a posebno dekani, zaboravljaju da je kuglica na ruletu - okrugla.

- To je isto jako važno i bojim se da im to možda neko nije rekao. Kuglica može da padne na ovaj ili na onaj broj. I ne znači da će večno padati na crveno ili na crno. O tome bi trebalo da razmisle. Sve je počelo sa traženjem odgovornosti povodom tragedije u Novom Sadu. A kako su krenuli, u ovu sivu zonu, možda će završiti sa traženjem njihove odgovornosti zbog štete koju su naneli ne jednoj, nego generacijama studenata i celom društvu. Neka razmisle, jer ovo što rade ne vodi ničemu – savetuje Antonijević.

Komentarišući rad i odluke raznih plenuma, naš sagovornik kaže da u svemu tome ne vidi previše smisla:

- Svi ti neki zahtevi, koji nikako do kraja da saznaš šta tu zapravo fali, šta ne fali, šta nije ispunjeno… Sve je napravljeno tako da zapravo možda i nema nekog teoretskog kraja. Znači, možemo ovako da vozimo milion godina. U međuvremenu je već ogromna šteta nanesena Srbiji, finansijska, ajmo samo tako. Znači, zovite hotele pa pitajte da li ima otkazivanja rezervacija, zovite aviokompanije, zovite redom biznise da vidite da li već trpimo posledice ovakvog jednog neodgovornog ponašanja.

Antonijević ističe da je ključno da dođe do dijaloga, jer u suprotnom “sami sebi pucaju ne u nogu nego u slepočnicu”.

- Voleo bih da znam šta je alternativa dijalogu. Nama stalno su puna usta reči demokratija, puna su nam usta ovih vrednosti i onih vrednosti civilizacijskih. Odjednom ispada da neko neće uopšte ni da priča. Šta je onda sledeće - pita Antonijević.

Kaže, umesto da se sedne, da se vidi da li tu postoji još nešto što bi trebalo da se uradi, usledilo je odbijanje razgovora:

- Profesori bi trebalo da kanališu te studente, ako ništa drugo, da se pojave između države i tih studenata, kao neko ko bi smirio tenzije i pokušao da nađe rešenje, ali sada su ušli u neku vrstu ropstva. Dakle, da radite svoj odgovorni društveni posao nećete, a pare hoćete. Samo pare hoćemo, ali nećemo da odradimo svoj posao - konstatovao je sagovornik za medijea.

O glumcima i njihovoj infantilnosti

Na pitanje zašto su glumci u Srbiji nezadovoljni, da li je njihova situacija loša i nezadovoljavajuća, Antonijević odgovara:

- Ja volim glumce, naravno, ceo život radim sa njima. Posle ovih, da kažem, njihovih protesta, štrajkova, oni meni deluju kao onako infantilna deca. Pamtim vreme, dok je Tito bio živ, radio sam aktivno u tom periodu, pa onda je dolazio Slobin period, pa je dolazio ovaj period DOS-a, pa sad imamo ovaj period. Ovo je definitivno najbolji period za našu profesiju. Nikada, nikada se ovako nije radilo.

Tvrdi da je situacija u filmskoj industriji odlična, te da Srbija ima izuzetno veliku proizvodnju filmova.

- I sad na svaki način pokušavate sami sebe da oštetite, to mi nije jasno. Zato sam i rekao, to je jedna infantilnost čudna koju ja ne mogu da razumem. I ne samo to, nego sad su krenuli, maltene se takmiče da ne bi slučajno neko pre njih stao u neki protest, da budu prvi, da im neko ne uzme svetlo, te pozornice protesta. Ja u Americi živim 30 godina, svaki Amerikanac bi se krstom krstio da je nešto dobro u toj tvojoj industriji, a da ti hoćeš da to sve poništiš. Ta iracionalna mržnja je najopasnija - upozorava reditelj.

Bjelogrlić je moralni kepec na štiklama

Antonijević je govorio o Draganu Bjelogliću i njegovoj ulozi na protestima.

- Reč je o izuzetno nemoralnom čoveku, odnosno on je jedan, da kažem, moralni kepec na štiklicama, koju voli da nosi. Spreman je na sve i svašta, ne bi li došao do nekih finansijskih i drugih blagodeti. Umeo je on često da ode na više sisa u isto vreme, ceo život je tako bilo. Međutim, sad je odjednom nešto zaoštrio i kao pretvorio se u nekog, da kažem, ljutog opozicionara. Svi mi znamo da je i neiskreno i netačno. On je čovek nasilnik, to ste videli na mom primeru, međutim on i njegov brat su prebijali kolege. Znaju to sve kolege, za slučajeve kada su tukli druge ljude, samo zato što su, recimo, pitali gde mi je honorar i tako dalje, lomi li ljudima prste. To kolege znaju.

Kada je reč o izjavma koje Bjleogrlić daje po hrvatskim I ostalim medijima u okruženju, u kojem govori najlošije o Srbije, Antonijević je ovako prokomentarisao:

- Hrvat koji voli Hrvatsku, on je domoljub, a Srbin koji voli više Hrvate nego Srbiju, to je “čmaroljub”, izvinite na ovoj reči. Dodvoravaju se tim državama da dobiju pare, malo iz tih njihovih fondova. Svoju Srbiju moraš, da namažeš, da ne kažem čime, ne bi li eventualno tamo te primili na neki pomoćni program nekog festivala. i da bi tamo na fondu dobio neke pare. Spremni su da tu Srbiju prodaju za tepsiju ribe.

Upitan da prokomentariše zvižuke studenata upućene Bjlegrliću, Antonijević je ovako odgovrio:

- Ipak su videli da je reč o hohštaplerima i to je dobra stvar, što su na neki način se distancirali od te jeftine komedijanske grupacije.

Nema toga što klovn neće pretvoriti u cirkus

Studenti su negodovanjem i zvižducima dočekali komičare Zorana Kesića i Ivana Ivanovića. Prema rečima Predraga Gage Antonijevića, to nimalo ne čudi:

- Šta da kažem, da li će neko koje dvojice govoriti, evo… suza mi suzu stiže. Nema te ozbiljne priče koju klovan neće pretvoriti u cirkus. Kada nam klovn dođe, oni će napraviti cirkus, kao što su u Novom Sadu se pretvorili.

Antonijević ne prati emisije Ivanovića i Kesića, ali kaže da je čuo njihove političke stavove I izajve koje daju protiv Srbije u regionalnim medijima.

- Težina tih njihovih stavova je ravna nuli. Oni suštinski ne predstavljaju nikoga. Čovek se uobrazi, pomisli, slikam se na televiziji, sad sam mnogo bitan. Sve je to nula. Suština je da se okrenemo tim studentima i da vidimo da li će tu doći do nekog razgovora, dogovora. Jer bojim se zaista da zemlja već ozbiljno trpi ekonomski. Svi hoćete više para, hoćete ovo, pa onda nemojte rušiti ekonomiju, dajte da te pare dođu u zemlju, dajte da se zaradi

(Alo)