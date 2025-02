PREDSEDNIK ZAVRŠIO POSETU RASINSKOM OKRUGU: Za mene su svaki grad i svako selo u našoj zemlji potpuno jednako važni (FOTO/VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić je psoetom vinariji ''Podrum Čokot'' završio posetu Rasinskom okrugu.

Predsednik Vučić razgovarao sa građanima u Aleksandrovcu

Veliki broj građana dočekao je predsednika sa povicima ''Aco, Srbine!''

Foto: M. Kolašinac

- Sedite molim vas, prođite nekako.

- Prvo izvinjavam se svima što ste nas čekali duže od trideset minuta.

- Ja ću samo nekoliko reči, a onda želim ja vas da saslušam - rekao je predsednik.

- Taman kad smo zemlju izvukli iz opšte bede, kad je Srbija krenula napred, od‌jednom je napadnuta spolja ogromnim novcem uloženim u nemire unutar zemlje, i dodatno podstaknuto onim neodgovornim političarima u Srbiji koji po svaku cenu žele da se vrate na vlast bez izbora. Izabran sam od naroda pošteno i ogromnom većinom. Izabran sam da ne dozvolim da ulica upravlja Srbijom već njeni građani odlukom na izborima. Zato se nadam da studenti i drugi mladi ljudi neće nasesti na trikove političara da ih uvuku u političkui utakmicu, te ekspertske vlade su razarale našu zemlju. Nećemo ekspertske, prelazne vlade, ili ćemo imati srpsku vladu ili na izbore pa da vidimo šta će narod da kaže.

- Imamo projekat za pet putnih pravaca u Aleksandrovcu, skoro ceo godišnji budžet Aleksandrovca, to ćemo da uložimo, da preporodi Aleksandrovac, kad budemo uradili pešačku zonu.

Predsedniku se zahvalila studentkinja FPN-a koja je izrazila uahvalnost predsedniku zbog kredita za mlade. Takođe se zahvalila i za smanjenje školarina.

- Ja ću da budem sasvim otvoren prema vama, postoje opštine gde sam zadovoljan kako je to izgledalo, postoje opštine gde nisam zadovoljan- istakao je predsednik i izrazio da nije zadovoljana onim što je do sada urađeno u Aleksandrovcu i obećao da će se raditi više.

Meštanin se obratio povodom problema vodosnabdevanja i pitanja zdrave pijaće vode.

Meštanin se obratio povodom birokratskog problema oko matičenja krava i vinograda

- Mijo, da ti objasnim. A, ima još...Samo ako mogu ljudi da vas zamolim d aprobam da odgovorim samo.

- Dakle, Martinović će da pogleda dokumentaciju i da ti pomogne oko matičenja krava- odgovorio je predsednik.

Predsedniku se obratio meštanin sa problemom oko puta

- Recite mi, je li to na ovim putevima ili nije? Kojiću zapiši pa ćemo da pogledamo, dobićete odgovor u pisanom obliku u roku od 2-3 dana- odgovorio je predsednik.

Ratni veteran 90ih godina je pitao predsednika za 3 kilometra asfaltnog puta, ima osnovna škola koja ima 100 đaka koja bi trebalo da se renovira.

- Koje selo oprostite još jednom? Bio sam tamo. Je li vam to na spisku, jeste. To vam je od Šljivova tamo do, jel vam ovo prema Donjem Stupnju, dobro, nije, a jeste, biće da jeste, na spisku je, uradićemo, ne brinite- kazao je predsednik.

- Mi ćemo ove godine da uložimo osam miliona samo u putnu infratsrukturu, sve para što ima Aleksandrovac, mi ćemo na to da dodamo pare- rekao je predsednik na pitanje o putnoj infrastrukturi.

- Za mene je svaki grad i svako selo u našoj zemlji su mi potpuno jednako važni.

- Baš sam srećan što vidim mnogo ljudi koji se iz Švajcarske vraćaj, baš sam srećan što vas vidim- kazao je predsednik.

Dobar dan, hvala vam što ste došli u našu župu ja sam lekar specijalista i dolazim iz Doma zdravlja, pozdravila je predsednika meštanka i ukazala na problem grejanja koji je rešen, ali da je jako važno da se realizuje projekat nova fuknkcionalna zgrada Doma zdravlja.

- Koliko para?

-Oko dva miliona evra- rekla je doktorka.

- Sve što mogu da vam obećam to je da ću razgovarati sa Darkom Glišićem.

- On (Siniša Mali) nikom živom neće da se javi, meni bar mora da se odazove tako da ću probati da uradim nešto- rekao je predsednik.

Katarina Petković u ime Saveza boraca Aleksandrovac pozdravila je predsednika i postavila pitanje za projekat za malu memorijalnu sobu i pitanja za vojni odsek. Takođe pitala za upit sela Subotica koje nema nikakav memorijal i da li može da se izgradi.

- Ne mogu da vam obećavam, ali ću reći Staroviću da vam se javi.

Meštanin iz sela Rataja sa devet članova porodice obratio se za put.

- Je li to na glavnom putu ili na zaseoku. Da ne obećam, dobićete odgovor veoma brzo- rekao je predsednik Vučić.

Meštanin Arsić Miroslav se zahvalio predsedniku zbog izgrađenog puta i pitao da li se ima u planu da neke beneficije dodele privatnim firmama koje se bave ozbiljnom proizvodnjom.

- Mi bukvalno tražimo kao iglu u plastu sena sve što možemo da pomognemo domaćim kompanijama. Ako vam je potreban posao, ako vam je potrebno da radite više, da imate veći promet, mi ćemo vam pomoći.

Dobar dan poštovanje, ja sam mama devojčice koja se lečila o trošku države u Londonu i želim da kažem jedno veliko hvala.

- Hvala vama najlepše- rekao je predsednik.

Ova dama ovde da ne bude da smo je izbegavali, dajte joj mikrofon.

Htela sam samo predsednicu ili bilo koga da pitam za vrtić i za mesta i upitala zašto njena unuka nema mesto u vrtiću.

- Pametno pitanje. Predsednice ko pravi liste? Koliko ima više dece od mesta u vrtiću? Kad je gotovo novi vrtić?

- Dobro, onda će taj problem biti rešen za koji mesec.

- Ko je čovek koji se pita za radna mesta.

Slavoljub Miljković je jedini čovek koji se pita za radna mesta- rekla je meštanka.

- Dobro, šalu na stranu, da vam kažem, znate kod nas ima mnogo i zavisti ako je to istina onda to nije dobro, siguran sam da ima istine kao što sam siguran da nije sasvim istinito. Slavoljube razgovarajte sa ljudima, svi ostali razgovarajte sa ljudima gledajte da im pomognete.

Foto: M. Kolašinac

Miletić Dragan koji je uz sebe imao sliku predsednika obratio se predsedniku i pitao za put od Rataja prema Drenči manastiru.

- Biće na ovom pravcu na kojem smo govorili, biće uskoro, hvala- rekao je predsednik.

Zatim je usledilo pitanje za vodu i istakao da ne može da reši problem preko komunalnog preduzeća.

- U čemu je problem tu predsednice. Problem je što bih ja za 15 minuta saznao tačno i gde je , znao bih svaku hladnjaču an teritoriji Aleksandrovac... Ako meni nije teško uz milion problema, a glava mi puca od problema da dođem i da slušam ovo šta je vama teško. Primiće vas predsednica opštine u ponedeljak ujutro i razgovarati sa vama, ne bude li neće više biti predsednica. Hvala vam , sva najlepše vam želim. Živela Srbija!

Vučić obišao domaćinstvo Dejana Savkovića u selu Trnavci

Predsednik se pozdravio sa domaćinima i zajedno sa njima čestitao rođendan kćerki domaćina Dejana Savkovića.

Predsednik je pitao na šta se ljudi žale u selu, a domaćin je odgovorio je da je to infrastruktura.

Lokalna samouprava je tada loše zapisnike poslala Vladi Srbije, ukazao je Bratislav Gašić na pitanje u vezi sa nadoknadom štete od nepogoda.

Predsednik je ukazao na to kako je Kruševac izgledao pre, a kako sada zahvaljujući državi i zalaganju Bratislava Gašića.

- Član sam SNS i podržavam novi Pokret. Bio sam i na skupu u Jagodini. Ovde u selu imamo dosta dece, nemamo fabrika, nemamo ništa, mislim da za opštinu Kruševac nije mnogo da se uradi neka ljuljaška, park. Ovo je zaseok sa najviše dece - rekao je domaćin.

- Bato voliš ti pihtije. Mi seljaci volimo pihtije- kazao je predsednik u kući Dejana Savkovića a potom nazdravio sa domaćinom koji je iskazao da mu je velika čast.

Meštani su se potom slikali sa predsednikom Vučićem.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Predsednika je pozdravio i meštanin koji je iz Banja Luke, a koji živi tu 40 godina.

- Vi ste ovu zemlju podigli iz pepela, nikada se nije živelo bolje nego sada. Mnogi misle kao ja, ali ne smeju da kažu. Imam jedan problem, deonica puta, nekih 100 metara do moje kuće, kad voda padne put odnese, ne može ni pešice da se izađe - rekla je jedna meštanka.

Prilikom obilaska domaćinstva predsednik razgovara sa meštanima sela.

Vučić razgovarao sa građanima Brusa

- Država će da uloži više od 6 miliona evra u putnu infrastrukturu. To je za Brusku oppštinu ogroman novac- koliki vam je budžet. Ovo je što sam ja rekao to je kao ceo budžet Brusa za godinu dana rekao je Vučić.

- Država nije igračka, mnogi su pomislili da je moguće da se državom igraju i da je moguće da državu uvek i svakog u državi ucenjuju zato su spolja krenuli u napad na Srbiju podržani od mnogih iznutra- rekao je predsednik.

- Uspećemo i sačuvaćemo svoju zemlju- poručio je predsednik građanima.

- Hoću da vam se zahvalim što ste u jako kratkom vremenu po drugi put u poseti Brusu, obratio se građanin predsedniku i zamolio ga da utiče na Vladu za malo pravedniju raspodelu sredstava lokalnim samoupravama. Ljudi ovde jako dobro znaju da razgraniče ko su bili oni koji su zatvarali fabrike, raspustili vojsku i slali generale u Hag- poručio je građanin Brusa predsedniku.

FOTO: M.K

- Ja recimo nikada nisam bio oduševljen pričama kao što su besplatni udžbenici, pošto na kraju nikada ništa nije besplatno. Država od nekoga mora da uzme. Ali ste apsolutno u pravu da to bude besplatno u Beogradu, a da ne bude u Nišu, Blacu, Brusu, Trsteniku, Aleksandrovcu, bilo kom drugom mestu. Sada se postavlja pitanje kako da izađemo iz tog začaranog kruga. Sećam se kada su neki raniji predstavnici vlasti, kada god se priča o merama da nešto ide besplatno, to su najlakše mere. Ja sam donosio najteže mere. I svi su bili protiv njih, kada su morale da se smanje plate i penzije 2014. godine moji roditelji su bili ljuti na mene. Ali sam znao da kada vam ekonomija ima rak, ne možete to da lečite čajem od kamilice, već teškim lekovima - kazao je on

Kaže i da kada je bio mlad, dok je bio u radikalima, išao do Niša, i da su ga pitali meštani za neku fabriku.

- I kaže predstavnik našeg mesnog odbora: "E samo glasajte za nas i biće". A pojma nema ništa, obećava i laže! Ko će to da plati. E sada smo u nebranom grožđu. Ne mogu neravnopravni da budu ljudi iz drugih mesta, u odnosu na Beograd. I zajedno ću se sa vama boriti za to. Ja ne mogu da vam obećam da će to biti za tri ili četiri meseca, ali ću dati sve od sebe. I sit sam trikova i kombinacija koje razni prave sa izdavačkim kućama - naglasio je predsednik.

Jedna meštanka se žalila na činjenicu da je reka nedaleko od njene kuće zakrčena balvanima i trupcima, i tražila rešenje.

- Zašto ne razgovarate o tome sa Srbijavodama? Gde je Ivica Kojić. Recite Srbijavodama da odmah prionu na posao, da odmah urade projektnu dokumentaciju za branu - kazao je on predsedniku Opštine i svojim saradnicima, na šta je pozdravljen aplauzom.

Profesor Aleksandar Mitrović iz Brusa poželeo je dobrodošlicu Vučiću, i zamolio za veću pomoć poljoprivrednim proizvođačima.

- To ćemo pomoći. A šta je sa Bruskom banjom, ja koliko znam projekat je urađen. Koliko novca je potrebno? Dakle trebaće 600 hiljada evra za eksploatacionu bušotinu. Razumeo sam i sve što ste rekli oko trotoara. Sve će to biti urađeno - kazao je on.

Jedan meštanin Lepenca kaže da su 10 godina obećavali puteve u njegovom mestu, a da ništa nije urađeno po tom pitanju.

- Dakle to nije urađeno, to je 300 metara? Koji vam je put najvažniji u Lepencu - zapitao je predsednik, na šta mu je odgovoreno: "Svi su putevi važni".

- E sada vidiš kako je voditi selo, a ne državu - rekao je predsednik kroz smeh. Isti meštanin je tražio i most ka manastiru Lepenac, koji je odnela poplava.

- A što se tiče izgradnje puteva u Lepencu, računajte da će mašine biti na terenu već početkom marta - kazao je predsednik.

Foto: M.K.

- Dobar dan gopsodine predsedniče. Ja sam Radović Valentina. Mi već veliki broj godina imamo veliki problem sa naponom struje.

- Jel problem u dalekovodu ili u niskonaponskoj mreži? Pitao je predsednik. Doći će vam u ponedeljak ljudi iz Eelektrodistribucije da razgovaraju sa vama.

Stošović Ivana medicinska sestra koja je jedina bez posla obratila se predsedniku jer je direktorka na čiji predlog je završila prekvalifikaciju nema posao.

- Jel direktorka tu? Dobro, razgovaraću ja danas sa Zlatiborom Lončarom.

Meštanin Uroš se žalio na put do kuće.

- Rešićemo Uroše, hvala ti Uroše.

- Treba se obratiti čoveku koji je pokorio rečima čitav svet. Ja predsedniče nemam neostvarenih želja, imam divnu zemlju. Najveća je čast poginuti za ovu zemlju. Kazao je meštanin Rade.

- Ja volim da niko ne gine- kazao je predsednik.

- Ovo što se tiče dopisa Ministarstvu saobraćaja to ćemo da vidimo danas, sutra- rekao je predsednik na pitanje meštanina Rada o putu koji je pisao Ministarstvu.

- Zdravo živo predsedniče Saša iz sela Žareva- pozdravio je meštanin predsednika i pitao da se pomogne renoviranje vodenica stara preko sto godina i oko crkve koja je napravljena 1850. godine.

- Koliko je to u parama? To će Bata Gašić sam da izdvoji i pomogne , jesi li me čuo Bato, to će vam biti završeno do ponedeljka već- rekao je predsednik.

Meštanin je pitao u vezi manastira Lepenica iz 14. veka i za trotoare.

-Već sam rekao za to, kazao je predsednik. Već sam o Lepencu govorio i putu za manastir.

- Ja sam Nikolić Ljubodrag iz sela Raklja. Lično da vam se zahvalim na dobrodošlicu i bati Gašiću- kazao je meštanin. Elementarne nepogode koje su se desile 2023. godine štale su se rušile i rekao je da mu iz opštine Aleksandrovac niko nije pomogao.

- Uradićemo to, to je za Aleksandrovac- rekao je predsednik.

- Proveriću da li smo uplatili Aleksandrovcu, rekao je predsednik na pitanje meštanina za obnovu objekta oštećenog u nepogodama.

- Ostaće moja savetnica odmah sa vama- rekao je predsednik na pitanje u vezi boračkih legitimacija na pitanje meštanina koji se interesovao za to.

-Ljudi jel vi možete da razumete da ja kasnim na sve događaje ostale- kaže predsednik, veliko interesovanje građana za pita.

- Dosta su bili predsednici, ali niko nije čuo glas običnih građana. Zahvalio se meštanin Radojko predsedniku. Tražio je put za selo.

- Ostaće moj šef kabineta sa vama.

Pitanje ispred poljoprivrednika iz opštine Brus obratio se predsedniku kako da s epomogne oko dugovanja prema njima od strane vina Župa.

- Dajte porazgovaraće naši ljudi, ali da me saslušate.

- Hvala vam i drago mi je da sam mogao da vas čujem.

Građani Brusa čekaju predsednika, Dom kulture u Brusu već pun

Kako javljaju naši reporteri Dom kulture u Brusu gde će u 11 časova predsednik razgovarati sa građanima već je pun.

Foto: M.K.