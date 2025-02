KESIĆ U USTAŠKIM MEDIJIMA PODRŽAO RUŠENJE SRBIJE: Pozvao da se zaborave zločini nad Srbima! Hrvatsku nazvao svojom! (VIDEO)

OPOZICIONI voditelj Zoran Kesić je na HRT-u nazvao Hrvatskom svojom, uputio reči hvale susednoj zemlji i pozvao na rupenje svoje države.

Foto: Printscreen

- Ja mislim da će studenti i mladi Srbije postati novi brend, novi brend Srbije nešto čisto, nešto sa stavom, nešto što ne da na sebe i nešto što nije opterećeno avetima prošlosti, pre svega mislim na nacionalističke aveti prošlosti- rekao je Kesić.

-Al' dobro, nije ni čudo da vi to tako govorite zato što ste poznati domaći izdajnik i strani plaćenik i zato naravno nije ni čudo da gostujete danas na hrvatskoj televiziji, mene zanima koliko vas mi to plaćamo, koja je vaša cena, pitao je voditelj Kesića.

- Naša cena, moja konkretno cena su svi oni divni trenuci u onim mestima gde su mi deca naučila da plivaju, svi oni divni trenuci sa ugostiteljima gde se napijemo do duboko u noć i pevamo pesme naše zajedničke i pričamo na našem zajedničkom jeziku. Najnormalnije je da čovek letuje tamo gde se oseća kao svoj na svome, a to je u mom slučaju Crna Gora, Hrvatska, Slovensko more, slovenačko je ionako bez veze- rekao je Kesić.