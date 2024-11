"ZA RAZLIKU OD BORE KOJI JE GLASAO IZ SOLUNA, JA NISAM BEŽAO" Premijer Vučević: Prvi dan sam otišao na mesto tragedije

JA NISAM bežao nego sam istog dana otišao na lice mesta gde se desila tragedija i prvi se obratio medijima, istakao je premijer Srbije Miloš Vučević odgovarajući na sramne optužbe Borislava Novakovića.

- Bora, koji je podsetiću vas, glasao iz Soluna, a tvrdio da je u Skupštini Srbije, odatle mu i nadimak Bora Solunac. Imao je uzor jer je Bojan Pajtić glasao iz Bodruma. Ja nisam bežao nego sam istog dana otišao na lice mesta gde se desila tragedija i prvi se obratio medijima. Imao sam razgovor sa predsednikom Vučićem da li da otkažem posetu, koja je bila mesecima pre toga zakazana. Predsednik i ja smo odlučili da je važno da budemo tamo zbog nacionalnih i strateških interesa Republike Srbije. Ja se nisam sklonio nego sam radio svoj posao. Kada radite ovaj posao morate da se ponašate odgovorno i kada je najteže. I to mi je poručio i premijer Kine i istakao da smo prijatelji i braća i kada je oluja i kada grmi. Nažalost, grad iz kojeg dolazim i u kojem sam rođen, a i Borislav Novaković, je preživeo još neke nesreće- rekao je premijer i podsetio na tragediju iz 2000. godine kada je izgorela zgrada novosadskog otvorenog univerziteta.

- Jedna ženska osoba je poginula. Niko nije odgovarao, Novaković je bio u gradskoj vlasti. Godine 2003. ubijen je premijer Đinđić. Niko nije ponudio ostavku. Godine 2012. se desio požar u diskoteci "Kontrast", u Novom Sadu, niko nije ponudio ostavku. Niko od nas, koji smo tada bili opozicija, nije pravio proteste, niko nije spaljivao Gradsku kuću. Niko od nas nije napravio nijedan potez koji bi zloupotrebljavao ni jednu ni drugu nesreću. A to se desilo 36 dana pred izbore. Niko od nas nije pravio kampanju. Nije bilo protesta. Oni su dobošari zla i nesreće. A zamislite humanitarca Bačulova koji je došao s cisternom fekalija. On je hteo da bude gradonačelnik Novog Sada. Taj njegov advokat koji je branio mafijaše, ga je savetovao da je to zrenjaninska voda. Sad ćete dobiti analizu šta ste prosipali - zaključio je premijer.

