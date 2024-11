POLITIČKI OLOŠ: Kako opozicija na tragediji ubira političke poene

OPOZICIJA je danas, u danu kada Srbija i građani tuguju zbog tragedije koja se dogodila u Novom Sadu, pokazala da su ništa drugo do politički ološ koji na nesreći i smrti mladih ljudi grabi političke poene. I premda su već upisani u istoriju kao najveći politički šljam koji koristi smrt dece za svoje političke ciljeve, želja za foteljom jača je od bilo kakve ljudskosti.

Tako, Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa lidera SSP, već dva dana na društvenoj mreži "Iks" objavljuje postove kojima pokazuje da je lešinarenje ono čime pokušava da prikupi simpatije.

"Nije nesreća. Ubistvo je! Nije do ‘ugrađene kese sa cementom’ već do ugrađene korupcije i kriminala! I nijedne ostavke posle 14 smrti! 60 godina ni na koga tu nije pao ni kamenčić, sada je pao ceo njihov “sistem”. Svaliće na projekat, izvođače?! Po svojoj matrici - preuzmi krivicu, odleži malo?! Ne smemo odustati od pritiska javnosti da svi krivi i odgovorni budu kažnjeni!", jedan je od sramnih postova Tepićeve.

Ona međutim, ni u jednom postu nije upitala svoje političke saborce i kao ni njenog šefa Dragana Đilasa, zašto niko od njih nije obnovio nijednu železničku stanicu i zašto su uništavali i pruge i gradove, celu Srbiju!

Nije opoziciji do života i bezbednosti ljudi, a to potvrđuje i objava Miroslava Aleksića u kojoj je jasno naveo da je cilj uvek i jedini da svrgnu predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa vlasti i zaustave napredak i razvoj Srbije. Zaustaviti gradnju Ekspa, zaustaviti gadnju metroa, zaustaviti Srbiju, upravo je to poručio Alekić u postu koji je tobož trebalo da pokaže brigu o građanima.

Ni Savo Manojlović nije daleko odmakao od mehanizma koje koristi Marinika Tepić. On je svog odbornika poslao da u hrvatskim medijima prikuplja aplauze.

Kaže tako, Stevan Babić iz Kreni-promeni za hrvatski RTL: "Taj projekat je u mnogoj meri tajanstven, nemamo sve informacije, stavljene su oznake tajnosti na taj projekat!"

SRAMNO: OPOZICIJA POHRLILA NA HRVATSKE MEDIJE DA OGOVARAJU SRBIJU U TRENUTKU KAD SRBIJA TUGUJE ZBOG TRAGEDIJE!



SRAMNO: OPOZICIJA POHRLILA NA HRVATSKE MEDIJE DA OGOVARAJU SRBIJU U TRENUTKU KAD SRBIJA TUGUJE ZBOG TRAGEDIJE!

U jučerašnjem danu kada smo svi bili ophrvani tugom i saosećanjem sa porodicama stradalih u nesreći u Novom Sadu, odbornik Save Manojlovića u Novom Sadu je našao za…

Skupina političkih lešinara ne bi bila kompletna da se nije oglasio i Đilasov omiljeni opozicionar Dragan Šormaz. On preko tragedije koja se dogodila u Novom Sadu traži ulazak Srbije u NATO, proterivanje ruskih firmi iz Srbije i uvođenje sankcija ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Da situaciju učine bizarnom, Đorđe Miketić u danu kada je cela Srbija zavijena u crno odlučno nastavljaju da "vodi svoju politiku" i to protestom protiv uklanjanja mosta koji je star više 20 godina. U danu kad su zastave spuštene na pola koplja, oni skidaju saobraćajne znakove i prave politički performans u Beogradu.

Nije, dakle, važno šta je u pitanju, važno je samo da je usmereno protiv Vučića.

Na kraju dana, u kom su građani Srbije tihovali za pokoj duše sugrađana naših, vi ste "gospodo" iz opozicije pokazali da ste ništa drugo nego samo politički šljam! A ko što reče Njegoš onomad "čast i bruka žive dovijeka!"