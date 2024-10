ČETVRTI DAN RASPRAVE: Narodna skupština nije prihvatila predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora (VIDEO)

POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su rad postavljanjem poslaničkih pitanja, kao i svakog utorka i četvrtka, kada je sednica u toku, posle čega će preći na raspravu o jedinoj tački dnevnog reda - izmenama o dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Od ukupno 213 poslanika - za je bilo 84 , protiv 124, nije glasalo dvoje poslanika. Narodna skupština nije prihvatila predlog zakona o iizmenama o dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Brnabićeva najavila glasanje

Predsednica Narodne skupštine najavila je glasanje za danas, za 17:30 časova.

Brnabić: Zabrana iskopavanja litijuma oduzela bi Srbiji stratešku prednost

Rasprava o litijumu u Skupštini Srbije i posle podne protiče u polemikama, a ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane Ana Brnabić ukazala je da bi zabrana iskopavanja litijuma Srbiji oduzela stratešku prednost i unazadila zemlju kako se to u istoriji nikada nije dogodilo.

Ona je istakla i da predlog opozicije zabranjuje eksploataciju litijuma i iz drugih izvora koji se smatraju bezbednim, kao što su to geotermalne vode, dodajući da Srbija možda ima litijuma i u podzemnim vodama.

- Ne postoji ni jedna reč u predlogu zakona koja stoji i nije laž - rekla je Brnabić reagujući na izlaganje poslanika Narodnog pokreta Srbije Borislava Novakovića.

On smatra da će što bude veći pritisak da se rudari litijum, protivljenje i "otvorena pobuna naroda biti veći", tvrdeći i da se projekti Zinvald i Vulkan u Nemačkoj zaustavljaju, jer nemaju podršku.

Poslanik DSS - POKS Dušan Radosavljević ocenio je da nigde na svetu ne postoji projekat sličan projektu Jadar i da niko ne kopa litijum u blizini naseljenih mesta ili velikih vodnih potencijala. Poslanik poslaničke grupe AV Srbija ne sme da stane Milimir Vujadinović rekao je da je veoma licemerno to što četvrtina predlagača zakona ne dolazi da raspravlja o najvažnijoj politčkoj temi.

Sem toga, kako je rekao, još licemernije je to što su neki od njih imali poslovni odnost sa Rio Tintom i prodavali joj svoju imovinu kao, kako je rekao, njihov kandidat za gradonačelnika Loznice. On je naglasio da bi eventualno otvaranja rudnika donelo ubrzani razvoj Srbije, kao i veću političku moć u budućnosti.

Predsednik poslaničkog klupa Zeleno-levog fronta Radomir Lazović rekao je da predstavnici vlasti opoziciju optužuju da su poltroni i poslušnici stranih centara moći, tvrdeći da se vladajuća koalicija dogovarala sa tim centrima moći kako bi se omogućilo iskopavanje litijuma.

On je ocenio i da za četiri dana rasprave vlast nije dala čvrste dokaze da je taj projekat ekonomski opravdan.

Poslanici opzicije nisu tu ni kada treba da govore o zakonu koji su sami predložili

Poslanici opozicije ne samo da nisu bili u Skupštini Srbije kada je trebalo obezbediti kvorum za rad, nego neki od njih nisu bili prisutni ni kada je bio njihov red da govore o zakonu koji su sami predložili!

Brnabić odgovorila Đilasu

Ana Brnabić otkrila je danas da je jedna medicinska sestra, u vreme vlasti Dragana Đilasa, trebala da živi i radi čak 180.000 godina da bi pošteno zaradila ono što je Dragan Đilas oteo od građana za samo 10 godina.

Brnabić je istakla da nema boljeg indikatora za građane Srbije da li da budu za nešto ili protiv nečega, jer kada vide kako glasa Dragan Đilas, potrebno je samo da glasaju suprotno.

Jovanov: Vidim apsolutnu frustraciju Vučićem

Šef poslaničkog kluba SNS Milenko Jovanov je pročitao izjave koje je Dragan Đilas ranije davao, u kojima je hvalio projekat Jadar i eksploataciju litijuma.

- Mi smo sada lopovi i korumpirani, a kada dođe on pošten, onda će da kopaju litijum. Ja vidim kod njega apsolutnu frustraciju predsednikom Vučićem, ali ne mogu da govorim o tome, ja sam pravnik, a ne lekar. Kako si od švercera šunke postao multimilioner. Dajte taj recept narodu - rekao je Jovanov.

Brnabić: Hoće da unazade Srbiju kako je niko nikada nije unazadio

Ana Brnabić je rekla da o ozbiljnosti ovog predloga zakona govori i činjenica da je već tri puta odgovarala na isto pitanje.

- Ponavljaju ista pitanja zato što nisu u sali. Prvo ujutru moraju poslanici većine da im obezbede kvorum, a onda malo malo pa nisu u sali, pa misle da svakome pojedinačno moram da odgovaram na pitanja. Dakle, da kažem, ja sam apsolutno protiv ovog idiotskog predloga zakona. Ne postoji nijedna reč u njemu koja nije laž. Ali vi ste čuli ovog 300.001 eksperta za litijum koji nam kaže da je naš litijum loš, a mnogo je bolji litijum iz podzemnih voda - kazala je ona.

Predsednica Skupštine je istakla da opozicija hoće da zabrani svako istraživanje litijuma i bora, iako možda imamo i taj "dobar litijum".

- Hoće da unazade Srbiju na način na koji je niko nikada nije unazadio - kazala je ona.

Jovanov: Opozicija želi da uzme rudarima hleb iz usta

Narodni poslanik Milenko Jovanov odgovorio je koleginici Rašić i rekao kako "opozicija želi da uzme rudarima hleb iz usta".

- Ovi ljudi žele da zaustave bilo kakav razvoj Srbije, ne da ne može rudnik litijuma, nego ne mogu ni oni koji već rade. Dakle, rudari, ovi će da vam uzmu hleb iz usta - rekao je Jovanov.

Jovanov je rekao da je "srednja godišnja vrednost sumpor dioksida u Boru u vreme kada je opozicija bila na vlasti bila 116, 115 ili 112, a da je prošle i pretprošle godine bila 16 i 14".

Đedović Handanović: Treba da znamo čime raspolažemo

Ministarka Đedović Handanović rekla je da opozicija iznosi neistine u vezi sa veličinom rudnika.

- Kada se tiče odluka Ustavnog suda i drugih odluka, ukoliko neko smatra da je nešto neustavno, pa ovo nije mesto Narodne skupštine da se o tome priča. A to da se slažemo apsolutno da treba da znamo čime raspolažemo i šta imamo, pa upravo zato ne treba da se usvaja zabrana bilo kakvih istraživanja. Treba da znamo čime raspolažemo. To što govorite je kontradiktorno - rekla je ona.

Predsednica parlamenta o memorandumu

Ana Brnabić je rekla da je 2017. godine potpisan memorandum o razumevanju između Rio Tinto Minerals Development, Rio Sava Exploration i Vlade Republike Srbije u vezi sa projektom Jadar.

- To je bilo 13 godina nakon što su Rio Tintu izdata prva istražna prava. I ponosna sam što smo potpisali. A posebno ponosna, zato što smo mi bili prvi koji su tražili u tom memorandumu da se Rio Tinta pridržava srpskih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine, da se u potpunosti aktivno pridržavaju srpskih i međunarodnih standarda bezbednosti i zdravlja na radu, da se u potpunosti aktivno pridržavaju i promovišu srpske i međunarodne standarde u saradnji sa lokalnim zajednicama, da podržavaju lokalne zajednice i lokalnu samoupravu u cilju ostvarivanja lokalnih ciljeva u pogledu nabavke i mera poslovanja i dodatnih prihoda, i da uspostave okvir nadzora u bliskoj saradnji sa državnim organima i lokalnim institucijama za ovaj projekat - rekla je Brnabić.

Brnabić: Ovo je jedina zemlja na svetu u kojoj ima 300.000 eksperata za litijum

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je rekla da je najveći problem u činjenici da poslanici opozicije iznose tvrdnje o litijumu, a uopšte nisu stručni za to.

- Kako je profesor Branislav Simonović iz Instituta za opštefizičku hemiju rekao da smo mi jedina zemlja na svetu koja ima 300.000 eksperata za litijum. Toliko ih nema na svetu, ali ima u Srbiji. Kako možete da tvrdite da je litijum jednako štetan kao škriljci, ali je litijum dozvoljen i kopaju ga Nemci, a škriljci su zabranjeni - kazala je ona.

Dodala je da su gluposti priče o zaradi od poljoprivrede i poređenju sa rudnikom litijuma.

- Ovaj projekat će zauzeti 0,03 odsto poljoprivrednog zemljišta, a vi ga upoređujete sa 100 odsto poljoprivrednim zemljištem. I vi to bez sramote govorite pred građanima. I što se tiče rudne rente. Kod nas je rudna renta 5 odsto, a u svetu se za metale kreće od 1 do 5 odsto. A vi citirate i govorite Bog te pita o čemu - naglasila je predsednica Skupštine.

Obraćanje ministarke Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla da je nema koncesije za otvaranje rudnika kod Baljevca, i da su ugovori potpisivani u vreme vlade Vojislava Koštunice.

- Koncesioni ugovor je istekao i on nije na snazi. Što se tiče ovlašćenja državnog sekretara Obradovića, tadašnjeg državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, on je bio ovlašćen od strane tadašnjeg ministra da potpisuje upravne akte iz delokruga sektora za geologiju i rudarstvo. Analizom podnetih zahteva i kompletnih spisa konstatovano je da ne postoji pravni osnov za poništavanje postupka kojim je izdato rešenje o rezervama - kazala je ona.

Na pitanje o prisustvu na Ruskoj nedelji energetike, ministarka je istakla da ona lično nije bila prisutna, ali da je Rusija naš značajan partner u energetskom sektoru.

- Nastavićemo saradnju sa ruskim partnerima. Takođe, nisam bila ni na konferenciji ni u SAD. Imala sam brojne poslove u zemlji, pa nisam bila ni u Rusiji, ni u Americi - kazala je ministarka.

Brnabić: Očekujem da danas bude završena rasprava o litijumu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da danas bude završena rasprava o litijumu i izmenama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koje je predložila opozicija i da poslanici glasaju, a da će parlament u nastavku redovnog zasedanja zatim preći na predloge važnih zakona za zemlju, uključujući i set zakona koji se tiče dodatne podrške našem narodu na AP KiM.

- Ja verujem da postoji velika verovatnoća da danas konačno i završimo tu raspravu, jer je ostalo sada opoziciji nešto malo vremena po poslaničkim grupama. To je otprilike nekih sat i po do dva sata, tako da ćemo mi dalje voditi raspravu, ali nadam se i mislim da bi bilo dobro, ozbiljno i odgovorno sa naše strane da je ovo sad i četvrti dan rasprave, da danas to privedemo kraju i ako možemo, glasamo o tom predlogu zakona - rekla je predsednica parlamenta.

Gostujući na Pinku, Brnabićeva je ponovila da će poslanička grupa SNS glasati protiv predloga zakona opozicije i to, kako je rekla, sa obe ruke.

- To je ono što je važno. Dakle, mi ćemo se boriti za zdravlje građana, životnu sredinu. Mi ćemo se boriti za institucije, za vladavinu prava, za poštovanje naših zakona - rekla je ona.

Naglasila je da naš Zakon o rudarstvu kaže da nikom ne možete da date pravo na eksploataciju ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu pokaže da taj projekat ne može da se izvede bezbedno po zdravlje i životnu sredinu.

- Tako da ćemo mi poštovati naše zakone. Naši zakoni su dobri - istakla je ona.

Dragan M. Marković o penzionerima i širenju železničke mreže

Poslanik Dragan M. Marković iz PUPS-a govorio je o pravima penzionera, i o kapitalnim investicijama, pre svega o železničkom povezivanju Beograda, Novog Sada i Subotice.

- Da li se predviđa i kada povezivanje Beograda sa jugom Srbije - pitao je on.

Nastavljena sednica Narodne skupštine

Sednici prisustvuju 143 narodna poslanika, čime je ostvaren kvorum.

Izmene i dopune Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima su u skupštinsku proceduru uputili poslanici opozicije, njih 86, sa ciljem da se zabrani iskopavanje litijuma, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je pozvala skupštinu da ignoriše zahteve političke prirode.

Đedović Handanović je tokom rasprave odbacila navode predlagača izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima Danijele Nestorović da realizacijom projekta Jadar postoji opasnost od povećane radijacije i poručila opoziciji da prekinu da šire strah i paniku i obmanjuju građane.

Ponovila je i da ukoliko studije o proceni uticaja za životnu sredinu pokažu da je bezbedno da se eksploatiše litijum, da će se to uraditi po "srpskim zakonima i evropskim standardima".