BRNABIĆ: Medicinska sestra je trebala da živi 180.000 godina da bi zaradila ono što je Đilas oteo od građana za 10 godina

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić otkrila je danas da je jedna medicinska sestra, u vreme vlasti Dragana Đilasa, trebala da živi i radi čak 180.000 godina da bi pošteno zaradila ono što je Dragan Đilas oteo od građana za samo 10 godina.

Foto: Printskrin

Brnabićeva je tokom skupštinske sednice istakla da nema boljeg indikatora za građane Srbije da li da budu za nešto ili protiv nečega, jer kada vide kako glasa Dragan Đilas, potrebno je samo da glasaju suprotno.

- Nema ovde baš mnogo šta da se odgovori, jer građani Republike Srbije znaju kolko ovaj govornik radi u interesu njih samih i koliko ga zanima kako živi prosečna osoba u Srbiji i koliko mu nije važan interes naše zemlje. Bio je na vlasti deset godina, imao je prilike da to pokaže. Za 619 miliona evra, koliko čovek sa ponosom kaže da je zaradio, odnosno oteo od građana Srbije, to je precizno 2.164.336 prosečnih plata medicinske sestre u njegovo vreme. Dakle, o interesima naših građana priča Đilas, koji je za jednu deceniju oteo novca koliko je medicinskoj sestri trebalo da živi i radi 180.000 godina. Ponavljam, 180.000 godina je bilo potrebno medicinskoj sestri da bi zaradila cifru koju je Đilas oteo od građana Srbije. Kada, dakle, on kaže da će glasati za nešto, svi građani znaju da treba da glasaju protiv. Nema boljeg indikatora, on glasa za, građani glasaju protiv - rekla je predsednica skupštine.

Brnabićeva je nakon toga detaljno obrazložila svoju računicu kako bi, prema njenim rečima, pomogla mašinskom mozgu da bolje shvati.

- Vidim da se mašinski mozak nešto zbunio jer ne može da izračuna prosečne plate. Evo ja ću da mu pomognem kako je to uspeo - kupio je sve sekunde od RTS-a, i onda ih prodao mnogo skuplje i tako postao uspešan biznismen. To bi mogao svako. Onda je osnovao marketinšku kompaniju, pa je ta marketinška kompanija recimo reklamirala Narodni muzej u periodu dok je on bio zatvoren - počela je predsednica parlamenta i nastavila:

- Dakle 286 evra je bila plata medicinske sestre u njegovo vreme. Znači, ona je mesec dana morala vredno da radi za 286 evra, takva je bila njihova ekonomija jer su procenili da toliko vredi njen rad. Kada to pomnožite sa 12, ispada da je njena godišnja plata bila 3432 evra. Gospodin Đilas je ponosno priznao da je za 10 godina zaradio 619 miliona evra, to je dakle samo priznao javno, ko zna koliko još ima što nije prijavio. I kada godišnju platu medicinske sestre pomnožite sa 180.000, dobijete čak i manje od 619 miliona evra koliko je Đilas zaradio za jednu deceniju. Dakle, jedna medicinska sestra je trebala 180.000 godina da živi, ali da ništa ne jede, ne pije, da nema porodicu, da bi zaradila koliko i Đilas. Eto, da pomognem malo mašinskom mozgu - rekla je Brnabićeva.

BONUS VIDEO: Opozicija poziva na građanski rat: Idemo u radikalizaciju, imamo plan nema crvenih linija!