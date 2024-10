SEDNICA u Skupštini Srbije na kojoj se raspravlja o predlogu izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima biće nastavljena sutra.

Foto: Printskrin

Đedović Handanović: Ugovor sa Rio Tintom potpisao ministar Naumov iz Koštuničine vlade 2006.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović rekla je da što se tiče pitanja o ugovorima koji su potpisani sa Rio Tintom, da "nema potpisanih ugovora, ali ima jedan od 16. februara 2006".

- Samo da podsetim građane Srbije kada su u pitanju ugovori sa Rio Tintom ko ih je potpisivao. Ministar rudarstva i energetike tada u Vladi Srbije Radomir Naumov iz Demokratske stranke Srbije, dok je predsednik bio Boris Tadić, a premijer Vojislav Koštunica i komercijalni direktor multinacionalne kompanije Rio Tinto Adam Per su potpisali ugovor o davanju koncesije ovoj kompaniji za istraživanje i eksploataciju borne rude u Jarandolskom basenu na teritoriji Baljevca na Ibru - navela je Đedović Handanović.

Dodala je da je Naumov tada rekao da je "potpisivanje ovog koncesionog ugovora prvi put posle 70 godina od velikog značaja za Srbiju, jer se procenjuje da će na radovima u ovom basenu posao dobiti više od 700 radnika, što će znatno unaprediti taj siromašni kraj i sprečiti negativna demografska kretanja".

Brnabić: Nije objašnjeno zašto predviđaju blano zabranu

Predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da opozicija u parlamentu pravi "potpuni rijaliti".

- Za tri dana nismo čuli odgovor ni na jedno pitanje. Nikakve veze ovo nema sa litijumom, zdravljem ljudi i životnom sredinom - izjavila je Ana Brnabić na sednici Skupštine.

Prema njenom mišljenju, opozicioni poslanici nisu objasnili u predlogu zakona zašto je predviđena "blanko zabrana" istraživanja litijuma i bora.

- Vama niko od ljudi koji su iole pri svesti ne može da veruje. Kod vas je čisto politikanstvo - ocenila je Ana Brnabić.

MUP demantovao tvrdnje poslanice Danijele Nestorović

Povodom prijave narodne poslanice Danijele Nestorović, koja je jutros telefonskim putem prijavila policiji u Borči da joj je neko izbušio gume na automobilu, Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon izvršenih provera saopštava da je utvrđeno da gume na njenom vozilu nisu bile probušene, već da je samo jedna guma bila izduvana, navodi se u saopštenju MUP.

"Naime, postupajući po njenoj telefonskoj prijavi da je neko izbušio gume na njenom automobilu, izlaskom na lice mesta policija je izvršila uvid u snimke bezbednosnih kamera koje pokrivaju parking ispred zgrade i tom prilikom nije uočeno ništa od prijavljenog", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Takođe, policijski službenici obavili su informativni razgovor sa stanarima zgrade u kojoj narodna poslanica stanuje, i oni su izjavili da nisu uočili ništa od prijavljenog".

Policija je, kako stoji u saopštenju, utvrdila da je popravka gume na njenom vozilu obavljena u jednoj vulkanizerskoj radnji, sa čijim vlasnikom je obavljen razgovor, u kojem je ustanovljeno da je poslanica jutros oko 7.30 časova pristupila sa navedenim vozilom, kao i da je nakon provere vulkanizer ustanovio da guma nije probušena, već izduvana.

Brnabić: Toliko su bili protiv Rio Tinta da su ih zvali u Srbiju

Ana Brnabić je istakla da su predstavnici bivše vlasti nešto imali protiv Rio Tinta, ne bi zvali u Srbiju tu kompaniju.

- Ljudi, devet puta su im produžavali istražna prava, i svaki put proširivali opseg istraživanja. I videli ste koliko su ponosni bili, da su najavili otvaranje rudnika na 100. godišnjicu Cerske bitke. Značaj ovog projekta je za njih bio toliko veliki, tačnije toliko su bili protiv, da su tada to najavili - podsetila je predsednica Skupštine.

Obraćanje Ane Brnabić i Snežane Paunović

Ana Brnabić je odgovorila Mariniki Tepić da je neke ugovore videla u medijima, "ako nisu tačni neka ih demantuju, neke druge ugovore su nam slali meštani.

Predsednica Skupštine je rekla da u medijima Dragana Šolaka ne smeju da se pojave ljudi koji su za iskopavanje litijuma, pominjući primer Nikole Paruna, koji više nije pozivan u gostovanja.

Potpredsednica Skupštine iz redova SPS rekla je da u ime svoje poslaničke grupe tvrdi da niko ne treba da ima monopol na iskopavanjima.

- I niko ne treba da uđe u proces iskopavanja dok se ne dobije zvanično da neće ugroziti životnu sredinu. To je stav SPS. A sada imamo dileme. Mi bi trebali da ovaj zakon prihvatimo ili ne prihvatimo. Mi nećemo glasati za ovaj zakon, naš stav nije poljuljan, ali ja želim da postavim jedno pitanje predlagaču, gospođi Nestorović. Ako resorna ministarka Đedović Handanović kaže da mi ni u najavi nemamo studiju za projekat Jadar, čak ni prvu fazu, šta je onda dokument koji je ustavni osnov za donošenje vašeg zakona - zapitala je ona.

Završena pauza, obratila se Marinika Tepić

Pauza je završena, a prva se obratila Marinika Tepić, koja je rekla da će volja građana pobediti, i upozorila je da ne sme biti održan referendum o kopanju litijuma.

Marinika Tepić je rekla da hoće da zna odakle vlastima detalji ugovora, sa konkretnim iznosima.

Ona je govorila o pisanju medija tokom protesta, pričala o ulozi slovačkog političara Maroša Šefčoviča, za kog tvrdi da je povezan sa Rio Tintom.

- određena pauza

Obraćanje Ane Brnabić

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je rekla da će studija o proceni uticaja na životnu sredinu biti završena najranije za dve godine.

- Dakle da vam kažem, nema i možda može da se brani država, i mi ćemo je braniti, ali pod uslovom da studija o proceni uticaja na životnu sredinu pokaže da ima devastirajući efekat po životnu sredinu. Ali ono što vi kažete građanima Republike Srbije je, mi nećemo dozvoliti studiju o proceni uticaja, i to je najveći problem, i to je najveći problem, da i vi, zato što ste i vi pozvali na vaninstitucionalnu borbu, dakle na barikade, maltretiranje građana pre nego što se uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, a koja može da se uradi najranije u naredne dve godine. I šta je onda hitno, i šta je onda problem, i što onda zabranjujemo sada, o tome se radi. Dakle, o tome se radi, o toj prevari građana Republike Srbije se radi. - rekla je ona,

Ministarka Đedović Handanović pita zašto opozicija traži nešto što uopšte nije u skladu sa Ustavom

- Pričamo o nečemu što hipotetički može da se desi, ali i ne mora. Naš cilj je da imamo nove tehnologije u našoj zemlji, da pravimo električna vozila. Zašto bismo se toga odrekli - zapitala je ona.

Naglasila je da apsolutno želi da sluša struku, ali relevantne ljude.

- Vi i dalje u predlogu zakona citirate ginekologa. Niste citirali nijednog profesora Rudarsko geološkog fakulteta. To samo govori o tome koliko vi slušate struku - kazala je ona.

Istakla je da se struka ne može čuti pozivanjem na nasilje.

- Benefiti ovog projekta su ne samo ekonomski, već geostrateški i politički. Mi određujemo kome idu sirovine. Pričamo ne samo sa nemačkom industrijom, tu je bio i Stelantis na tom sastanku. To su sve činjenice. I zašto bi mi zabranjivali nešto unapred? I pritom bi bili prva i jedina zemlja u Evropi koja je to zabranila - rekla je ministarka.

Brnabić: Opozicija želi destabilizaciju Srbije

Ana Brnabić je komentarisala reči Jovanovića, i istakla je da je opozicija odmah dobila sednicu.

- Pa koje su to institucije zatvorene? Kada se dešavalo u vreme bivše vlasti da je opozicija nešto tražila, i da su odmah dobili sednicu. Ovo je otvorena sednica, možete da pričate koliko želite. Pokazali smo građanima da su sve institucije otvorene, da se ne plašimo rasprave! Pokazali smo da možemo samo o ovome da razgovaramo. A vi odgovarate da vam je svejedno sve, ako vam se ne sviđa šta odluči Skupština, idemo na ulice - rekla je ona.

Istakla je da opozicija želi destabilizaciju Srbije - po bilo kom pitanju i bilo kojoj temi.

Jovanov: Lažu čim zinu

Poslanik Milenko Jovanov kaže da poslanik koji poziva na dizanje kuke i motike (Radomir Lazović) sada poziva na građanski rat.

On je pročitao transkript jučerašnjeg obraćanja Danijele Nestorović.

Jovanović tražio pauzu

Poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je da ne bi bilo loše da se odredi pauza od 10 minuta, kako bi svi odmorili.

- Meni je žao, ali nećete odmoriti deset minuta, sednica se nastavlja do vremena za pauzu - rekla je potpredsednica Skupštine Snežana Paunović.

Replika Brnabić

- Ja ću stvarno, evo, ajde da se vratimo na dnevni red. Samo hoću da kažem u 20 sekundi, ljudi, ja ne pokušavam nikog da diskreditujem. Oni to rade sami. Ja uopšte ne moram da pokušavam ništa. Pitam ljude, najnormalnije pitanje, da li ste prijavili? Kaže, e, a nisam rekla da, nego sam klimnula glavom. A nisu prijavili. Dakle, nikog ja ne pokušavam. Ljudi, diskreditujete se sami. Tako da hvala vam, ali šta da vam kažem, ne mogu ljudi da vam veruju. Ako lažete, a ne trepnete oko takvih stvari, pa šta da vam veruju oko rudnika litijuma. Ajde, molim vas - rekla je Brnabić.

Poslanica Nestorović: Ovo je pokušaj diskreditacije

Poslanica Danijela Nestorović rekla je da je predsednica Skupštine Ana Brnabić iznela neistinu kada je govorila o prijavi policije.

- Nije smešno! Poslali ste šefa obezbeđenja Skupštine da uzme podatke od mene. O čemu se ovde radi, da li vi mene pokušavate da diskreditujete - zapitala je ona.

Zapitala je i da nema valjanog dokumenta zašto se rudnik litijuma otvara usred Mačve.

Đedović Handanović: Mislim da je dobro ograničiti investitore da imaju vremenski rok u kom mogu da podnesu dozvolu za eksploataciju

Ministarka Đedović Handanović kaže da su argumenti o projektu Jadar iznošeni nebrojeni broj puta, i da to nisu čuli samo oni koji imaju političku agendu.

- Što se tiče argumenata, iznali smo ih nebrojani broj puta i pričali o ekonomskim koristima, ali znate, ko hoće da čuje, hoće, ko neće, neće, to je jednostavno tako. Ko ima političku agendu i nada se da može još nešto poena na ovu temu da ubere, ali pre svega će to raditi putem nasilja, samo da se još jednom podsetimo. I zanimljivo je da onaj koji je najglasniji ovde na ovu temu, i to baš pričao argumentima, je samo pre nekoliko dana javno rekao. Mi, naravno, ne možemo da utičemo da neko kasnije u nekoj drugoj realnosti to promeni. A pričamo o eksploataciji litijuma i bora. I to je u redu. Možda će se promeniti okolnosti. Možda će doći do nekih novih otkrića. Pitam se samo šta će se to promeniti. Možda će se promeniti vlast. Pa ćete vi da nastavljate da dajete dozvole i da nastavljate da menjate zakone, kako vam se cefne u korist kompanija, kao sto ste radili i 2006. ali i 2011. A posto pominjete zakon iz 2021. ili 2015. Pa samo da vam kažem, vi ste neograničeno 2011. dali investitorima pravo da mogu da, kad god, za 10, 20, 30, 40 godina da podnesu zahtev za eksploataciju. A zakonom iz 2021. je to pravo ograniceno na 6 godina. Mislim da je dobro. Mislim da je dobro ograničiti investitore da imaju vremenski rok u kom mogu da podnesu dozvolu za eksploataciju. Eto, kad prićamo o izmenama zakona i kad prićamo o onim predlozima o kojima su raspravljali i koji zapravo imaju za cilj da štite interese Republike Srbije. - rekla je Đedović Handanović.

DANIJELA NESTOROVIĆ UHVAĆENA U LAŽI, BRNABIĆ JE RASKRINKALA: Lažete narod i vređate naučnike!

Opoziciona poslanica Danijela Nestorović danas je u skupštini na besraman način uvredila mnoge srpske naučnike, koji nisu protiv iskopavanja jadarita, nazvavši ih korumpiranim i nesavesnim.

Više o tome OVDE

Jovanov odgovorio Lazoviću

Milenko Jovanov se javio za repliku, i optužio Lazovića da je spreman da preda KiM.

- Opet se tužakaju strancima, nađu tamo nekoga u Briselu, iskukaju se. A da znate, rezultat će vam biti isti kao i uvek. I onda dolazimo do genijalne priče o kataklizmama. Najavljivali su da će Beograd na vodi biti kataklizma. Isto su pričali za promenadu i most u Novom Sadu. Naravno, nigde se nije desilo ništa - istakao je Jovanov.

Poslanik SNS citirao je Jasminu Lukač, urednicu političke rubrike Danasa, koja je napisala da srpska opozicija deluje rastrojeno.

- I evo da čujete. Demostat kaže ovako. Više od polovine ispitanika ima negativan stav prema protestima zbog litijuma. E zato nervoza i vika, zato ovaj igrokaz kom prisustvujemo - kazao je on.

Radomir Lazović: Projekat Jadar nije ekonomski isplativ

Poslanik Zeleno levog fronta Radomir Lazović rekao je da projekat Jadar nije ekonomski isplativ, i da će sav novac pripasti Rio Tintu.

- Nama će ostaviti samo rizike. Taj projekat donosi uništavanje šuma, podzemnih voda, vodi raseljavanju stanovništva. Donosi permanentne rizike za zdravlje stanovništva - rekao je on.

Lazović je zatim izneo optužbe na račun kompanije Rio Tinto, govoreći da ta kompanija namešta izbore po svetu.

- Država nam je puna zagađivača koji se ne kontrolišu. Nije ni zapadna Srbija izolovana, a ni istočna. Najviši državni funkcioneri, predsednik, predsednica Skupštine, a i ministarka Đedović, u potpunosti su se stavili u službu ove kompanije - rekao je on.

Ministarka Đedović Handanović o pismu Ratka Ristića

Ministarka Đedović Handanović rekla je da su poslanici opozicije vređali srpske naučnike koji se ne slažu sa njima.

- Navodite tu pisma, čitate kao da ste poštar. A sve u cilju pravljenja medijske predstave i širenja kampanje laži i dezinformacija. Taj isti profesor čije ste pismo čitali je takođe izneo laž da litijuma ima više u Nemačkoj, Francuskoj i Austriji. To nije tačno. Trudio se, ali nije uspeo da sazna da su i te zemlje započele da rafinišu proizvod, ili se pripremaju da počnu ekstrakciju - kazala je ona.

Dodaje da se u Portugalu već eksploatiše litijum, i dodala da je Ratko Ristić direktan razgovor članova Vlade i građana nazvao vašarskom predstavom.

- Mogao je da dođe na tu predstavu, da kaže nešto ili da dobije neki odgovor. Ne, on je nastavio kampanju dezinformacija, i vidim da je jutros javno rekao da se planira otvaranje 80 rudnika. Toliko o verodostojnosti. Pošto političar Ratko Ristić nije pobedio na izborima za gradonačelnika 2023. godine, sada je počeo da se zalaže za ekologiju - rekla je ministarka.

BRNABIĆ: Opozicija 2010. pričala – jadarit je naš, to nam poručuju i danas, mora da ostane njihov!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić danas je u skupštini u potpunosti ogoilila licemerje opozicije koja se danas bori protiv jadarita, a dok su bili na vlasti ghvalili su ga na sva zvona i poručivali da od njega nikada neće odustati.

Ona je naime pokazala odštampane tekstove i medijske naslove objavljivane od 2010. do 2012. godine, gde se iz izjava najviših državnih funkcionera, kao i meštana okoline Jadra, može videti da su o eksploataciji litijuma svi govorili pozitivno i jedva čekali da počne.

- Primećujem da je frustracija opozicije ogromna. Kako oni kažu, borba njihove generacije raspada se kao kula od karata, sada su posalnici opozicije spali na lične napade, pošto nisu u stanju ni da se pojave na sednici ujutru, prijave se za reč i onda ne kažu nijednu jedinu reč o zakonu. Kažu, da se nikada nije pričalo o projektu Jadar. Evo, da vam pokažem, kako se nije razgovaralo. Mislim da se u poslednjih 20 godina ni o jednom projektu nije više razgovaralo - rekla je Brnabić i početala da citira medijske članke stare više od deceniju.

Više o tome OVDE.

Jovanov o čitanju Ristićevog pisma

Poslanik Milenka Jovanova rekao je da ne zna ni kome da odgovara, pošto je poslanica Nestorović čitala reči Ratka Ristića.

- Ta moralna gromada je sam za sebe govorio ovako: "2017. godine istupao sam protiv minihidroelektrana". A onda je četiri godine bio član komisije koja je izdavala dozvole za MHE. Pet dozvola je dao, i onda kada više nije bilo para pokupio se i otišao, rekao da je sada protiv MHE. Hoćete li sada svaku budalu koja vam pošalje pismo da čitate ovde. Piše Mujo majci iz Njemačke - rekao je on.

Dodaje da je Ristić izneo seriju uvreda o predsedniku.

- Napisao je da je predsednik Vučić zaronio na dno septičke jame. Pa ako je zaronio, na samom dnu će zateći Ratka Ristića - rekao je Jovanov.

Replika Ane Brnabić

Ana Brnabić je rekla da je uvreda za dostojanstvo Narodne skupštine to što je poslanica Nestorović nazvala čitav jedan fakultet i sve naučnike koji se ne slažu sa opozicijom korumpiranim.

Ona je rekla potom da poslanica Nestorović nije prijavila da su joj izbušene gume, već je to uradila tek tokom sednice.

- Lažete i varate, tri dana ljudi - rekla je ona.

Potpredsednica Skupštine prekinula izlaganje Danijele Nestorović

Potpredsednica Skupštine Snežana Paunović je prekinula izlaganje poslanice Danijele Nestorović, koja je više od deset minuta čitala tekst Ratka Ristića o predsedniku Vučiću, ne govoreći o temi.

Ministarka rudarstva i energetike odgovorila poslanicima

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović odbacila je navode predlagača izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima Danijele Nestorović da realizacijom projekta Jadar postoji opasnost od povećane radijacije i poručila opoziciji da prekinu da šire strah i paniku i obmanjuju građane.

- Direktor instituta Vinča je demantovao što se tiče radijacije. Rađena je analiza radioaktivnosti i nema nikakvih povišenih nivoa radioaktivnosti. Prekinite da širite strah, da širite paniku, da narod obmanjujete, da i dalje pričate kako će biti nekih katastrofa. U predlogu zakona vam stoje pogrešne informacije i o otpadnim vodama i o sumpornoj kiselini, poljoprivredi, uticaju na poljoprivredu i o raseljavanju - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da su se poslanici opozicije bavili svim i svačim osim teme - izmene Zakona.

- Što se tiče ekonomskog interesa Srbije mi smo potpuno jasni. Da se ona razvija proizvodnjom i katoda, i baterija i električnih automobila. Mi imamo među najvećim rezervama kritičnih sirovina u Evropi, i ako se pokaže da se može bezbedno eksploatisati, onda će to biti urađeno. Uskoro počinje proizvodnja električnih vozila u Srbiji. Pokazala sam vam analize i efekte koji će nam doneti ovaj projekat i do 12 milijardi evra godišnje. Čak do 20.000 radnih mesta, neizmerno veće plate i veće budžete gradova i opština u zapadnoj Srbiji - kazala je ona.

Brnabić: Zašto ste takav politički rijaliti?

Ana Brnabić je, odgovarajući Ponošu, rekla da su istražna prava davana i ukidana, govoreći o već pomenutom primeru Valjeva.

- Dakle mi smo gledali ko će dati bolje uslove za našu državu i narod. Mi smo davali istražna prava, pa ih povlačili i ona više ne važe. Velika je razlika u odgovornosti između vas i nas. Ali pitanje za vas je zašto ste takav politički rijaliti i takvi politikanti - pitala je ona.

Obraćanje Lutovca i Ponoša

Poslanik DS Zoran Lutovac je rekao da je nedopustivo vređanje poslanika.

Zdravko Ponoš je rekao da nije bilo potrebe da odgovori Ani Brnabić, i kaže da su o takvim stvarima već govorili kvalifikovani ljudi.

- Ljudi impresivnih karijera, ostvareni su u naučnom svetu, i nisu morali da se hvale šta imaju i koliko su se obogatili. Što se tiče transparentnosti, zašto niste pokazali ovaj projekat u Valjevu, koji je obustavljen. Ko je doveo ovu firmu Eurolitijum - zapitao je on.

Ponoš dodaje da se u vojnim arhivima vidi gde je bio tokom rata.

- Jako je dobro zapisano gde sam bio - kazao je on.

Ana Brnabić: Frustracija je velika

Predsednica Skupštine se složila sa Jovanovim da je frustracija velika među opozicijom.

- Nisu se udostojili ne samo da se pojave, već ni da se prijave na sednici. Spali su na lične napade, a o zakonu ništa nismo ni čuli. Prethodni govornik je rekao da se nije razgovaralo o projektu godinama. Pa ja mislim da se ni o jednom projektu nije više govorilo u prethodnih 11 godina - kazala je ona.

Nabrojala je sve prilike kada je govoreno o projektu Jadar tokom vlade Mirka Cvetkovića.

Obraćanje Milenka Jovanova

Milenko Jovanov kaže da vidi da je frustracija ogromna, i da se poslanici opozicije međusobno takmiče ko će među njima da se pokaže kao odvažniji branitelj Nedeljica.

- Dakle u izlaganju koje smo čuli od ovlašćenog predstavnika, ni reč o Zakonu. Dakle ni reč o Zakonu, koji su potpisali i predložili, ali ništa nisu rekli o Zakonu. Pričaju o suknjama i haljinama, sastancima... Nisu rekli zašto bismo trebali da usvojimo Zakon. Zdravko Ponoš je jedan od retkih oficira JNA rođen na teritoriji RSK koji je pobegao za Beograd. Priča o suknjama, a sakrio se pod suknju kada je počeo rat - kazao je Jovanov.

Nataša Jovanović tražila reakciju predsedavajuće

Za reč se javila poslanica Nataša Jovanović, nakon čega su se čuli povici iz redova opozicije.

- Morali ste da reagujete kao predsedavajući Skupštine u ovom trenutku. Molim vas da reagujete, mora se održati mir u sali, radi dostojanstva Skupštine - rekla je ona.

Obraćanje Aleksića i Ponoša

Poslanik Miroslav Aleksić je rekao da ministarka može da nosi šta god hoće, dok građani skupljaju novac za lečenje dece porukama.

Njega je potom prekinula predsednica Skupštine Ana Brnabić i rekla da je dosta, kao i da je neophodno da se poslanici vrate na temu sednice.

Zdravko Ponoš pita da li je moguće da Rio Tinto ima altruističke motive.

- Kažu stalno da je to dobro za narod. Pa zar neće veću korist imati nemačka auto industrija - pitao je on.

Istakao je da su kritične sirovine naše, i da se za njih grabe iz inostranstva, dok mi ne moramo da se grabimo, pošto ostaju u zemlji.

Đedović Hadanović: "Verovatno da ste tako radili možda biste mogli da sedite na ovom mestu"

Ministarka Dubravka Đedović Handanović odgovorila je opozicionim poslanicima koji su je napali.

- Za početak biste mogli da prekinete da lažete, a pre svega da se ne bavite ni mojom prošlošću, ni mojom karijerom, ni mojim obrazovanjem, jer verovatno da ste tako radili možda biste mogli da sedite na ovom mestu, ali u svakom slučaju zaista je tužno da jedan narodni poslanik jedino što ima da iznese kao argument je da mene napada lično - rekla je.

Dodala je da oni nemaju tema o kojima mogu nešto da kažu i da nastavljaju da govore neistine. Izjavila je da je direktor instituta Vinča demantovao što se tiče radijacije, s obzirom na to da su poslanici to spomenuli i opomenula ih da ne šire strah i paniku i da ne obmanjuju narod time što govore da će doći do katastrofe.

- U predlogu zakona vam stoje pogrešne informacije i o otpadnim vodama, i o sumpornoj kiselini, i o poljoprivredi, i o uticaju na poljoprivredu, i o raseljavanju. Evo i dalje ste pominjali nekoliko hiljada ljudi što se tiče raseljavanja. Nekoliko puta sam to objašnjavala i juče. Znači, nastavljate kampanju laži, dezinformacija, pogrešnih podataka, informacija namerno da biste, eto tobož, rekli građanima i objasnili kako se vi borite za čist vazduh, vodu, zemljište, a kao da nije stalo to nikom ko radi u Vladi Republike Srbije. Pa onda u manjku argumenata pominjete moje lične stvari. Ja baš bih volela da vidim, gospodine Aleksiću, gde su ti računi, dajte mi da vidim na uvid. Baš bih volela i ja bih volela da ste vi u pravu. Ali nemojte da lažete, lažete i u vezi sa tim. Kako vas nije sramota? Kako vas malo nije sramota? Pa mogli ste samo da se školujete i da budete bolji đaci u školi. Pa možda biste, eto, i vi mogli da dostignete neke visine i veličine što se tiče funkcija i što se tiče rada u privatnom sektoru. Nije ništa problem, ali evo, odgovoriću na neka od vaših pitanja - rekla je ona.

Govorila je i o tome da se zlatne i devizne rezerve pune i da su povećane za 3 i 4 puta u odnosu na 2012. godinu i da to smeta opoziciji i da zato nemaju šta da kažu i da je sve jedna "hajka i kampanja dezinformacija" već tri godina i da žele dobijaju političke poene i da grade i nastave njihove političke karijere iznoseći neistine i dezinformacije.

Radovanovićeva i Nestorovićeva optužile Đedovićevu za vređanje i pretnju, reagovala Ana Brnabić

Slavica Radovanović i Danijela Nestorović optužile su ministarku Dubravku Đedović Handanović za vređanje i pretnju tokom jučerašnje sednice, a Radanovićeva je dodala da ministarka treba da bude "dama" i da se ponaša dostojanstveno.

Na šta je Ana Brnabić odgovorila:

- Ministarka je dama koju već, evo sada, treći dan napadate lično. Nemate nijedan argument. Pa u nedostatku argumenta, hajde da vidimo kako je obučena. Ja ne znam kakvi ste vi to eksperti za modu kad vi pogledate jedan sako i znate koliko košta. Ja u tri života ne bih znala koliko košta, niti bi mi palo napamet, ali vi, izgleda, svi znate koliko sve košta. Tako da, ne znam, ali pritom sam mislila da ćete kao dama da se javite i da zamolite vaše kolege muškarce da prekinu da je napadaju na ličnoj osnovi. Nažalost, napadale su i žene. Ne argumentima, nego na ličnoj osnovi. Kako izgleda, šta je obukla, što nikada se ne bi desilo da je ovde sedeo muškarac ministar. Ali dobro, šta da radimo, nemamo tu žensku solidarnost i to je to.

Jekić se takođe javio i rekao da ministarka "mora da trpi kritiku", a ako ne može "neka da ostavku"

Počinje sednica

Jučerašnja sednica

Deo rasprave održan u utorak završen je obraćanjem ministarke rudarstva Dubrabke Đedović Handanović koja je odgovarajućii na nastupe Miroslava Aleksića i drugih opozicionih poslanika rekla da je njihov predlog zakona licemeran i da na njemu skupljaju političke poene. Prema njenim rečima predlog zabrane iskopavanja liitijuma i bora nije u skladu sa pozitivnim propisima Srbije u odnosu na kompanije koje su već nešto počele da rade u vezi sa tim a njime bi, kako je rekla, bilo narušeno i ustavno pravo na imovinu.

- Ono što još jednom želim da naglasim, a to je da je predlog zakona u suprotnosti sa ustavopravnim načelima naše države. Ustavopravna načela naše države podrazumevaju da je ekonomsko uređenje Srbije zasnovano na tržišnoj privredi, na otvorenom i slobodnom tržištu, na slobodi preduzetništva, na samostalnosti privrednih subjekata, na ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine. Zabrana bi značila da tržište Srbije nije otvoreno, nije slobodno, da ne postoji sloboda preduzetništva i tržišne privrede - rekla je ona.

Dodala je da o licemernosti predlagača govori to da se ne traži zabrana eksploatacija uljnih škriljaca ili uranijuma.

- Znači, zemlje u Evropi su još od 2011. godine zabranjivale eksploataciju uljnih škriljaca, a naša opozicija koja se toliko bori za zaštitu životne sredine, ne traži zabranu eksploataciju, štaviše, pre nekoliko godina je tražila strateške partnere upravo za eksploataciju uljnih škriljaca - rekla je ona.