ČAK JE I ĐILAS MORAO DA PRIZNA: Vučić je sposoban, uradio je dobre stvari za Srbiju, napravio je puteve (VIDEO)

LIDER Stranke slobode i pravde Dragan Đilas priznao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uradio dobre stvari za našu zemlju, kao i da je inteligentan i sposoban čovek.

Foto: Printskrin

- Vučić je vrlo inteligentan čovek. Nikada neću reći da je on glup ili da nije sposoban, to ne mogu da lažem. Kao što nikada neću reći da ništa nisu uradili u ovoj zemlji, pošto bi to bila laž. Putevi, auto-putevi jesu napravljeni - rekao je Đilas.