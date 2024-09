"TO JE MOLBA SVIH NAS" Vučić: Molim svakoga ko može da pomogne da spasemo život Alona Ohela

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon sastanka sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom da je sa njim razgovarao i o tome kako pokušati da se spase život izraelskog i srpskog državljanina Alona Ohela, koga je Hamas kidnapovao u napadu 7. oktobra prošle godine, i zamolio je svakoga ko može da pomogne u tome.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ja sam sa više ljudi, mojih prijatelja iz arapskog sveta, razgovarao i molio da razgovaraju sa onima koji ga drže kao taoce i da zamole. I da ti ljudi znaju da je to molba Republike Srbije, molba svih nas, da Alon Ohel bude pušten kući. Ja sam primio njegove roditelje, njegovu deku i baku. I to je mnogo teško, mnogo emocija to zahteva. Tu je i njegova majka sa nama danas i ja molim svakog, ako može da pomogne, da jedan tako i toliko vredan život pokušamo da spasemo - rekao je Vučić.

Vučić i Hercog su se, tokom obraćanja, slikali sa majkom Alona Ohela, koja je držala fotografiju svog sina. Alon Ohel, mladić koji ima dvojno srpsko-izraelsko državljanstvo, jedan je od talaca koje Hamas drži u Gazi već skoro godinu dana.

Talentovani pijanista otet je sa muzičkog festivala u oktobru, samo nekoliko nedelja pre nego što je planirao da poseti Srbiju.