HERCOG U POSETI SRBIJI: Završeno obraćanje predsednika Vučića i Isaka Hercoga u Palati Srbija (VIDEO)

PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog boraviće danas u zvaničnoj poseti Srbiji, gde će ga ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen

Uvodno obraćanje predsednika Hercoga na okruglom stolu "Sinergija u inovacijama, razgovori Srbije i Izraela"

Izraelski predsednik Hercog je rekao u obraćanju na ogruglom stolu da postoji veliki afinitet obe strane da se ispune sporazumi koji se danas potpisuju.

- Iako su iz naše delegacije rekli da žele da se udvostruči trgovinska razmena, ja bih želeo i da se ustrostruči. Srbija ima neverovatnu ekonomiju, sa ogromnim potencijalima, nalazi se i na istoku i na zapadu, tržište rada je odlično, sa izuzetnim stručnjacima - istakao je on.

Izraelski predsednik je posebno pomenuo poljoprivredu, a zatim je govorio o veštačkoj inteligenciji, i rekao je da mu je mnogo drago što će predsednik Vučić predsedavati forumom o veštačkoj inteligenciji.

- Ima mnogo mogućnosti za saradnju, a cilj svega i glavni prioritet je da se potpiše sporazum o slobodnoj trgovini naše dve zemlje - kazao je Hercog.

Foto: Printscreen

Obraćanje predsednika Vučića za okruglim stolom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svoje obraćanje počeo rečima Šimona Pereza, bivšeg premijera Izraela.

- Pronađi cilj koji je veći od tebe samog i posveti mu svoj život. To je rekao naš prijatelj, Šimon Perez, i mislim da od razvoja jedne zemlje ne postoji ništa važnije. Kada tome posvetite svoje vreme tome, onda ovakav forum mora naći svoje mesto među prioritetima - kazao je predsednik.

Od izuzetnog značaja za Srbiju je da uči od Izraela, kazao je on.

- Da naučimo kako su Izraelci postali centar sveta što se tiče startap kompanija, kako su razvili nauku do takvih neslućenih visina da su danas jedna od zemalja sa najrazvijenijim IKT sistemima u svetu - dodaje Vučić.

Kroz smeh kaže da mu je napisan govor od 22 strane, ali da neće čitati sve, što je i Isak Hercog propratio smehom.

- Očekujemo porast broja izraelskih turista, i Er Srbija mora pojačati svoje prisustvo na aerodromu Ben Gurion. U prvih sedam meseci ove godine je 20 odsto više turista iz Izraela, i očekujemo da će ta brojka rasti. Takođe, moramo privlačiti izraelske prijatelje i dobrim sadržajem. Ne samo kulturom, sportom, zabavom, već i poslom. Drago mi je što izraelske kompanije koje posluju ovde žele da nastave svoj rad - rekao je on.

Predsednik Vučić poručio je ministrima da se sve pripremne radnje za sporazum o slobodnoj trgovini sa Izraelom moraju ubrzati.

- To bi bio najefikasniji rezultat današnjeg sastanka. Mi ćemo biti jedna od tri zemlje sa najvećim ekonomskim rastom. Mi mislimo da Izraelci imaju dobru luku u Evropi za svoja ulaganja, a to je Srbija, i želim samo svima da kažem da ste dobrodošli, i da ćete uvek imati moju podršku i cele Vlade Srbije. Još jednom da vam se zahvalim na lepim rečima, i da vam poželim da se ovde osećate kao kod svoje kuće - rekao je on.

Vučić ističe da u Srbiji nikada nije bilo onih koji bi pokazali antisemitska osećanja.

- Ponosan sam na svoju Srbiju i na naše prijateljstvo.

Obraćanje predsednika Vučića i Isaka Hercoga

- Poštovani gospodine predsedniče, uvaženi prijatelju gospodine Hercog. Posebna mi je čast što danas mogu da vas ugostim u Beogradu i nadam se da ćete se danas osećati kao kod svoje kuće. Srbija i Izrael imaju dobre odnose i trudimo se da te odnose unapređujemo. Kakvve odnose imamo uvek se vidi u teškim, a ne lakim trenucima. Srpski narod je uvek bio uz jevrejski narod, kako u godinama tokom Drugog svetskog rata, tako i pre, ali rekao bih i danas kada, čini mi se, to nije ni malo jednostavno.

Foto: Printscreen

- Mi smo ponosni na činjenicu da u Beogradu i Srbiji ne postoje nikakve izlivi antisemitizma i što ne samo naša jevrejska zajednica se oseća dobro i sigurno nego i što naši gosti, sportisti i kulturni radnici, koji čak i neki od njih svoje utakmice igraju na domaćem terenu i osećaju se kao kod svoje kuće. Ponosan sam na to što smo mogli da im budemo druga kuća u trenucima koji nisu laki za vašu zemlju.

- Mi smo danas razgovarali o svim važnim pitanjima o međusobnoj saradnji naših dveju zemalja i ono što smo dogovirili, a videćete kasnije posle našeg velikog sastanka vezanog za inovacije, tehnologije, veštačku inteligenciju i IKT sektor. Videćete i potpisivanje više sporazuma. Za nas je od izuzetnog značaja da u najkraćem roku uradimo sporazum o slobodnoj trgovini sa državom Izrael. Verujem da će to biti na obosranu korist i uveren sam da taj posao možemo da uradimo mnogo brže nego što procedure dozvoljavaju.

- Imamo ogroman prostor za saradnju u umrežavanju inovacionih eko sistema i naučnoj tehnološkoj saradnji, zatim u poljoprivrednoj saradnji, dakle prehrambenom sektoru i tu se već vide pomaci u 2024. godini. U plasmanu naših proizvoda na izraelskom tržištu i obrnuto. U daljem privlačenju izraelskih investicija u različite sektore, ne samo u rili stejt gde su oni uspešni i vrlo dominantni.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Sajber bezbenost, o čemu svo mnogo puta razgovarali sa zvaničnicima Izraela. Danas sam tu temu spomenuo u razgovoru sa predsednikom Hercogom. Ono što je za nas važno jeste turizam. Samo u prvih sedam meseci imamo skok broja uprkos ne lakoj siutaciji u Izraelu, imamo skok broja izraelskih turista više od 20 posto u odnosu na prvih sedam meseci prošle godine. Imamo i skok broja noćenja. Nadamo se da upravo ovakav odnos Srbiji prema Izraelu doprineće i daljem skoka broja turista u našoj zemlji.

- Zahvalio sam danas predsedniku Izraela na podršci za Ekspo i verujem da ćemo tu moći kroz ključne tačke i inovacione saradnje da napravimo zajendički veoma uspešne prezentacije i dobar posao do 2027. godine.

- Istovremeno obavestio sam predsednika Hercoga o onome što se zbiva na KiM i govorio o potrebi poštovanja međunarodnog javnog prava i povelji UN i ne bih dalje da druge ljude uvlačim u ono što je naš odnos prema situaciji u našoj zemlji i regionu. Govorili smo o tome kao što je i predsednik Hercog upoznao i mene sa situacijom u Izraelu i Bliskom istoku i ja sam ga veoma pomno slušao.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Imamo i jednu važnu zajedničku temu, a to je ništa važnije od toga da spasimo jednog dečaka, jednog mladog čoveka, Alona Ohela, on je i državljanin Srbije. Ja sam sa više ljudi, mojih prijatelja, iz arapskog sveta razgovarao i molio da razgovaraju sa onima koji ga drže kao taoca i da zamole, i da ti ljudi znaju da je to molba i Republike Srbije, molba svih nas, da Alon Ohel bude pušten kući. Ja sam primio njegove roditelje, njegovu deku i baku, i to je mnogo teško, mnogo emocija to zahteva. Tu je i njegova majka sa nama. Danas i ja molim svakoga ko može da pomogne da jedan i tako vredan život pokušamo da spasemo.

- Još jednom da se vama zahvalim na ovoj poseti. Gospodine Hercog, mi ćemo imati ovaj veliki forum oko inovacionih tehnologija, imaćemo i svečanu večeru u predsedništvu i imaćemo priliku da o svim drugim temam da razgovaramo. Još jedanput vas molim da se osećate kao kod svoje kuće. Mi smo razgovarali i o svim drugim temama: o sukobima i ratovima u Evropi, Ukrajini, Rusiji, i svemu onome što nas očekuje i u raspravama u Generalnoj skupštini UN i svim važnim temama. Ja sam izrazio zahvalnost zbog činjenice da Izrael nije podržao Rezoluciju protiv Srbije nedavno u GO UN, što je za nas bilo od izuzetnog značaja. Hvala još jednom na poseti, želim sve najbolje vama lično, poštovani gospodine predsedniče, državi Izrael i razume se na nama prijateljskom jevrejskom narodu - istakao je Vučić.

Obraćanje Isaka Hercoga

- Hvala vam mnogo dobri prijatelju redsedniče Vučiću na vašem gostoprimstvu. Tako ste emotivno spomenuli nedaće izraelskih talaca i talaca druge nacionalnosti. Jednog od njih je Alon Ohel. On je mladi izraelac srpskog porekla koji je muzičar. On je neverovatno dete koje je bio tamo na muzičkom festivalu. Njegova majka Idit je ovde. Pozivam vas da se slikate sa nama sa fotografijom sina da svet zna da su nedaće talaca nešto što bi trebalo da bude glavni cilj međunarodne zajednice. - istakao je Hercog.

- Dozvolite mi gospodine predsedniče da kažem i nekoliko reči da kažem o unutrašnjoj situaciji u Izraelu. Na žalost, ovo je bolno i teško jutro za državu Izraelu gde smo izgubili drage sinove koji su pali u bitkama u unutršanjim napadima koji su za sobom ostavili porodice. Njihov svet je srušen. Osuđujem užasne kriminalističke i teroristčke napade od jutros i iskazujem tugu i bol koja je naneta. Moje srce je uz borce koji su poginuli u padu helikoptera u Gazi. Želim ranjenima potpun i pun oporavak. Nažalost, Izrael je u borbama. Mi i međunarodna zajednica i slobni svet bismo trebali da se žustro usprotimo teroru bilo koje vrste.

- Tako da, dragi prijatelju i gospidne predsedniče, zaista je čast i zadovoljstvo da vam se pridružim u Republici Srbiji. Veze između naših narod sežu u daleku prošlost. Mi se prirodno i osećamo kao kod kuće u vašoj zemlji. Lično, poznajem vas dugo godina kao ličnog prijatelja i svim srcem se zahvaljujem na toploj i iskrenoj dobrodošlici. Ovo je izuzetno dirljivo s obzirom da u prethodnim bolnim mesecima su ljudi u Izraelu i na Bliskom istoku proživljavali zaista bolne i teške trenutke. Možemo da se podsetimo na brojne prilike u kojima smo bili zajedno od masakra 7. oktobra u Izrelu koji je izvršio Hamas. Srbija je stala uz Izrael. Vi ste lično pozvali na puštanje stotine talaca. Vlada Srbije je osudila ubistvo šest izraleskih talaca koji su bili zarobljeni ispod zemlje pre dve nedelje. Vi ste takođe bili domaćini izraelskim sportistima u Srbiji, da im omogućite prijateljsko takmičanje čak i ovim teškim odnosima.

- Topli odnos nacija i naših država nisu novi. Oni su praćeni bogatom zajedničkom istorijom i solidarnošću između srpskog i jevrejskog naroda. Ipak, ne želimo ni da se sakrijemo ni od tamnih perioda istorije vremena holokausta kada su jevrejski životi bili odnošeni od strane nacista i onima koji su sarađivali sa njima. Mnogi u Srbiji su se hrabro suprotstavljali nacistima, a neki su sopstvenim životima branili Jevreje. I zaista neki od najpravednijih su potekli sa ovih prostora. Oni su pokazali hrabost jer nisu spašavali samo ljudksa bića već i celo čovečanstvo.

- Dakle, dragi Aleksandre, želim da pohvalim javni stav koji zauzimate i ličnu posvećnost koju ste pokazali da se očuva sećanje na holokaust. Vaši postupci zaista slave prošlost koliko i služe zahtevima budućnosti. Zajedno Srbija i Izrael uspevaju da transformišu duboko ukorenjene odnose u partnerstvo modernih i današnjih dana između naših naroda i država. Toliko je pred nama tek da postignemo u različitim oblastima, u politici, u strateškim oblastima, trgovinik, kulturi i mnogima još zarad dobrobiti naših naroda. Zaista sam oduševljen i optimista što sam u državnoj poseti ovde zaista sa jendom visokom ekonomskom delegacijom iz Izraela koja želi da razvija veze u Srbiji u oblastima od kritičnog značaja u oblastima koje smo malopre pomenuli. Ovo je čvrst pokazatelj naše posvećenosti da produbimo ekonomske i trgovinske odnose i sa pravom ste pomenuli da desetine hiljada Izraelaca je otkrilo lepote Srbije. Ja bih rekao da je to tržište sa potencijalom u oblasti turizma. Bezbrojni su primeri toga o srpskom ekonomskom razvoju kao što je to što je Srbija izabrana da bude domaćin Ekspa 2027. I Izrael ne bi mogao da bude ponosniji nego da podrži ovo što ste vi dobili. Mi podržavamo vaše stremljenje da se pridružite EU. Kontinuirani rast, Srbija daje beskonačne mogućnosti za saradnju između naših naroda. Još jednom se zahvaljujem što ste me ugostili u veličanstvenom gradu. Danas znamo i za dobre dane prijateljstva, nadamo se miru. Nadam se da ću vas uskoro ugostiti i u Jerusalimu. - istakao je Hercog.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Počeo Okrugli sto "Sinergija u inovacijama i trgovini:razgovori Srbije i Izraela"



Okrugli sto "Sinergija u inovacijama i trgovini: razgovori Srbije i Izraela", koji se organizuje u okviru zvanične posete predsednika Izraela Isaka Hercoga Beogradu, počeo je u Palati Srbija, a direktor Predstavništva PKS u Izraelu Aleksandar Nikolić je istakao na otvaranju da je 2023. bila rekordna u spoljnotrgovinskoj razmeni dve zemlje od 121,3 miliona evra.

Na okruglom stolu, u Palati Srbija, će se kasnije obratiti i predsednici Srbije Aleksandar Vučić i Hercog.

Skup organizuje Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa Ambasadom Izraela.

Prema rečima Nikolića, ovo je pravo vreme za samit i forum kada se ima na umu iskorak o upitima za investicije iz Izraela u našu našu zemlju a posebno kada je reč o obnovljivim izvorima energije.

U okviru događaja predviđeno je potpisivanje tri memoranduma o razumevanju između Privredne komore Srbije i Izraelskog instituta za izvoz i međunarodnu saradnju, Federacije izraelskih privrednih komora i Saveza industrijskih proizvođača Izraela, saopšteno je iz PKS.

Takođe, biće potpisana zajednička izjava u oblasti tehnoloških inovacija između Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Srbije i Uprave za inovacije Izraela.

Okrugli sto se održava u cilju razmene dosadašnjih iskustava i kreiranja planova za buduću saradnju predstavnika privreda i institucija dve države.

Poseta na najvišem nivou dolazi u periodu pojačanih interesovanja izraelskih investitora za ulaganja u Srbiji, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije, skoka u trgovinskoj razmeni dveju zemalja i sve snažnije umreženosti dva inovaciona ekosistema.

U izraelskoj delegaciji u poseti Srbiji su predstavnici renomiranih izraelskih organizacija i institucija: Instituta za izvoz, Federacije privrednih komora Izraela, Uprave inovacija, Saveza industrijskih proizvođača, Direkcije za ekonomska pitanja Ministarstva spoljnih poslova Izraela.

U prvom delu okruglog stola biće predstavljeni opšti privredni pokazatelji i potencijal Srbije i Izraela a u drugom delu od 12.15 sati, predviđena su obraćanja predsednika Srbije Vučića i predsednika Izraela Hercoga.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali održaće prezentaciju Expo Belgrade 2027.

U završnici okruglog stola biće održane dve sesije posvećene poslovnim prilikama i inovativnom ekosistemu, kao i bilateralni razvovori predstavnika poslovne zajednice Srbije sa predstavnicima izraelskih institucija.



Počeo sastanak Vučića i Hercoga u Palati Srbija

U Palati Srbija počeo je tet-a-tet sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Izraela Isaka Hercoga.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Nakon sastanka dvojice predsednika uslediće i plenarni sastanak delegacija Srbije i Izraela predvođenih predsednikom Vučićem i predsednikom Hercogom.

Dvojica predsednika obratiće se zatim medijima u 11 i 55 sati, a imaće i uvodna obraćanja na okruglom stolu na temu "Sinergija u inovacijama, razgovori Srbije i Izrael" koji je zakazan za 12 i 15 sati.

Doček pred Palatom Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upriličio je svečani doček za izraelskog predsednika pred Palatom Srbija, uz intoniranje državnih himni Izraela i Srbije.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Nakon svačanog prijema ispred Palate Srbija uslediće Tête-à-tête sastanak predsednika Republike Srbije i predsednika Države Izrael.

Po planu i programu nakon Tête-à-tête sastanka održaće se lenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Države Izrael predvođenih predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Države Izrael Isakom Hercogom