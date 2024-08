VULIN JASAN: Podržavam politiku predsednika Vučića

POTPREDSEDNIK Vlade Aleksandar Vulin podržao je još jednom politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto Ministarstvo odbrane

- Apsolutno podržavam politiku predsednika Aleksandra Vučića u mnogim stvarima a naročito kada je u pitanju projekat Jadarit - izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbiji u jutarnjem Dnevniku RTS-a.

Na konstataciju voditeljke da je javnost čula da u Vladi Srbije ima dosta šumova po ovom pitanju potpredsednik Vulin je istakao da ne bi rekao da su to šumovi već upadljiva tišina. "Oni koji su protiv jadarita u Vladi Srbije ćute, ne smeju oni to baš glasno da kažu, ali više ćute i ne žele da učestvuju u tome, misle ima neko drugi ko će se baviti time, naravno na prvom mestu ima neki Vučić pa nek se on bavi time, neka njega pljuju po ulicama a mi smo znate mudri, mi smo veliki političari, pravićemo se da se to ne dešava, mi se bavimo nekim važnijim stvarima od toga. Nema važnijih stvari u ovom trenutku od toga, jadarit je nešto što je Srbiji neophodno, prilika koju ne smemo da propustimo".

Dodao je da je predsednik Vučić bio više nego pošten i da je rekao da ne zna dovoljno o toj temi i da hoće da sazna sve da bi mogao da donosi kvalifikovane odluke. "On je imao hrabrosti da uđe među obične građane, među narod, a vidim da ga napada ovaj žuti ološ a oni nemaju hrabrosti da izađu ni na sopstveni miting gde su njihove pristalice i ne smeju da govore pred njima. A Aleksandar Vučuć dođe pred ljude koji i te kako imaju pitanja za njega i imaju pravo da pokažu svoj gnev i da kažu šta misle. Da, ja apsolutno podržavam politiku predsednika Vučića po pitanju projekta jadar, hoćemo da znamo šta je to, kakve to rizike nosi, ali hoćemo da znamo i kakve su koristi za Republiku Srbiju."

- Iz posla koijm sam se ranije bavio kao šef BIA, ministar unutrašnjih poslova i odbrane, ja odlično znam šta strane zapadne službe rade u ovoj zemlji i odlično znam preko koga rade, i znam da kad god Srbija ima neku priliku da napreduje mi imamo na ulicama proteste, imamo ljude koji se spremaju da nam pokažu šta je "obojena revolucija", imamo ljude koji pokušavaju da na silu promene vlast. To su nam potvrdili i Kinezi i Rusi, najveće sile koje priznaćete neće baš da se igraju sa svojim obrazom i autoritetom pa da kažu nešto što nije istina i što je činjenica koja je vrlo proverljiva - rekao je potpredsednik Vulin i dodao "nije opoziciji problem jadarit, oni bi ga iskopavali, problem je što to treba da radi Aleksandar Vučić. Da li ćemo ili nećemo iskopavati jadarit, i ko će ga iskopavati to su pitanja o kojima ćemo govoriti u narednom periodu, ali bi bili potpuno neodgovorni prema sebi, svojoj deci, budućnosti Srbije da ne ispitamo tu mogućnost, bili bismo strašno neodgovorni i sutra bi nas proklinjale neke buduće generacije zato što nismo ispitali ili nismo uradili ono što smo morali i trebali da uradimo zbog njihove budućnosti."

- Apsolutno podržavam predsednika Vučića kada je u pitanju jadarit. Nije sam bez obzira što mnogi kalkulanti i oportunisti misle da su uvek pametniji od svih ostalih zato što ćute. Ne oni nisu većina u narodu, a da li su većina u vladi videćemo kada se bude glasalo na tu temu. Građani Srbije veruju svom predsedniku i to jeste razlog zašto hoće da ga ruše na ulicama - rekao je potpredsednik Vlade RS Vulin.