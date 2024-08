VUČIĆ POSETIO VRBAS: Predsednik obišao završne radove na železničkoj stanici - Ovo je danas potpuno nova zemlja (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić večeras je obišao završne radove na železničkoj stanici Vrbas Nova.

Počeo obilazak

Sa predsednikom je i ministar Goran Vesić.

- Mi bi mogli do 25. novembra da to otvorimo - kazao je Vučić.

Vesić je rekao da 23. septembra kreću probe i testiranja.

- 48 miliona dolara je koštalo - dodao je Vesić.

- Naša pruga će ići brže nego mađarska, ići će 200 na sat, a njihova je 160 - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o brzini voza, te istakao da će se od Beograda do Subotice ići sat i 10 minuta.

Predsednik je zamolio izvođače iz Kine da do 2025. omoguće i korištenje njihovih vozova.

- Ako dogovorimo sa Kinezima, samo bi nam deo do Bogojeva ostao - rekao je Vučić, te dodao da bi cela Vojvodina bila promrežena modernim prugama.

Predsednik je ukazao izvođačima da je jedna deonica veoma potrebna da se doda, a u pitanju je produžetak pruge prema Kikindi.

Vučić je rekao da je spreman na nastavak radova, ukoliko će ostati isti tempo i nivo odgovornosti kineske kompanije.

- Ovo je najbolja kompanija. Njima je rok iduća godina, a mi u novembru već imamo da se vozimo do Subotice... Nezamislivo je bilo. To su rezultati koje niko ne može da promeni. Ima i naših kompanija koje uče, ali je suština da nemamo tu vrstu znanja i za to su nam potrebni kineski prijatelji - kazao je Vučić, te dodao da veruje da će Mađari svoj deo da završe u naredne 2 godine, i da će deonica Beograd-Niš biti završena do 2027.

Vučić kaže da se nada da će BDP biti preko 4% u narednom periodu.

- Treći i četvrti kvaratal su važniji, donose i odnose više, i to mora da nam omogući povećanje penzija i plata, što je značajno važno - kazao je Vučić.

Tokom obilaska je hvalio radove, i u više navrata istakao da je zadovoljan onim što vidi.

Dolaskom na peron Vučić je izjavio da će ovo biti brža pruga nego Beograd-Novi Sad, jer se raspolaže većim komadom.

- Za ovu bržu varijantu voz će ići gotovo sve vreme 200 na sat. Moćićete da vidite prelepu ravnicu i da uživate u tome. Divno izgledaju ovi koloseci i ponosan sam na našu zemlju - kazao je Vučić, te dodao da će od Grdeličke Klisure ka Preševu cilj biti da voz ide 2020 ili čak 260 kilometara na sat.

- Za tri meseca idemo. Sednemo u Beogradu i pravac Subotica - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je ovo danas potpuno nova zemlja i da su u planu nove brze saobraćajnice.

- Sve što smo zajednički radili uskoro će da se vidi i svaki čovek može da kaže da je bio deo toga i to stvarao. Neki koji kritikuju i na kraju da ih pustite da vladaju neće moći ove stubove da okreče, kamo li da izgrade sve što smo izgradili. Ovo je nešto što se radi za istoriju... Svaki projekat smo radili uz žestoko protivljenje onih koji ne žele razvoj Srbije - istakao je Vučić.

Kako kaže druga strana neće da razgovara ni u institucijama ni nigde, ali da motkama, sekirama ili puškama nikakav rezultat neće postići.

- Koliko mi volimo našu zemlju pokazuju rezultati... Danas su svi za Beograd na vodi, tako će biti i za sve ostalo, samo treba da prevaziđete taj nivo otpora - kazao je Vučić, te dodao da ljudi nisu skloni promenama, te da se sa takvima treba razgovarati, ali da postoje i oni koji nisu dobronamerni.

- Imaju oni koji žele da sruše Vučića, a drugo je da obave prljave poslove za strane ambasade - rekao je Vučić, te istakao da je ponosan na sve do sada urađeno.

Predsednik je potom prišao da pozdravi radnike i da se fotografiše sa njima. Potom je stigao na deo pruge gde je u toku poslednje spajanje šina.

- Pogledaj lepotu kada pogledaš i prema istoku i prema zapadu - kazao je Vučić, a ministar Vesić je dodao da je sve završeno.

- Super izgleda - dodao je Vučić.

- Vrbas-Novi Sad 15 minuta, nisam o tome ni razmišljao. Svi smo postali razmaženi, ljudi žele da samo ponekad na spostveno zadovoljstvo gube vreme inače ne. Važno je da mogu da uštede vreme na bilo koji načina. Samo je kineska kompanija mogla ovo ovako da uradi, zaista sam srećan - rekao je Vučić.

Govorivši o cenama karti, koja će iznositi 8 evra, da to nema nigde u svetu, pogotovo uzevši u obzir da stanica povezuje centar sa centrom.

- Jedva sam Sinišu slomio, biće ovo velika stvar na Banat - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da hrvatska strana neće nikada da reaguje za zločin na Petrovačkoj cesti, jer je "ubijanje Srba dozvoljeno".

- Zato je važno da mi radimo posao sa svoje strane, poštujući tuđe ali i svoje žrtve... Mi svoj posao pokazujemo poštovanjem, guramo zemlju napred i to je to - rekao je Vučić.

Predsednik stigao u Vrbas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Vrbas, obilazak će početi uskoro.

Pre obilaska u izjavi za RTS predsednik je rekao da je ponosan kako će sve izgledati.

- Pruga je već gotova, još su neki detalji ostali da se urade, probna vožnja, brzinska ispitivanja. Očekujemo do 25. novembra da bude otvorena. Dakle Beograd-Subotica, Novi Sad-Subotica. To je velika stvar za Vrbas. Biće to centralna stanica između Novog Sada i Subotice. To mnogo znači našim ljudima. Deca na severu Srbije nisu znala ni šta je voz, skoro da sam i ja zaboravio. Baš sam ponosan na ovo. Skoro 200/km na sat će ovde ići vozovi.

Tom prilikom je komentarisao i stanje na KiM.

- Trka je sa vremenom za sve, i Priština sada vidi da stvari idu u lošem smeru izmeđi Izraela i Irana, posebno dolazak S-400 na teritoriju Irana... Posebno situacija u Ukrajini komplikuje sve i oni hoće i pre američkih izbora da isprovociraju sukobe, kako bi uvukli Srbiju u rat sa NATO. Svesni su da posle decembra ne znaju koliko će moći da provociraju - rekao je između ostalog predsednik.

Vučić je istakao da pogroma neće biti, ali da je svestan da je trenutno teško stanje na KiM i da ga to muči.

Pričajući o litijumu, Vučić je rekao da je oformljen tim veliki stručnjaka iz različitih oblasti, ljudi iz struke i njihov je posao da pokažu da li u bilo kom trenutku postoji problem.

- Bilo kakvkog kopanja neće biti još dve godine... Neko to drugi radi, dva su cilja: jedan je rušenje Vučića ništa novo, a drugo je podrška stranim silama koje ne žele da se Srbija razvija, to ljudi moraju da razumeju. Ako nema kopanja još dve godine, zašto ne prihvate razgovore, ponudili smo i referenduim, rekao da sa svakim od njih želim da razgovaram - kazao je Vučić, te dodao da motkama, Gadafi i ostali slučajevi o kojima mašta opozicija u našoj zemlji se nikada neće ponoviti.

Predsednik je još jednom rekao da je uvek spreman da razgovara, ali da neće prihvatiti nikakve ucene.

- Da dođu na vlast za 8 godina neće moći da okreče ove stubive ovde, kamo li da izgrade sve ono što smo mi izgradili - kazao je predsednik, te dodao da politika opozicije koja nema argument ni za jednu stavku nije ona koja pobeđuje u Srbiji.

O pobedi vaterpolista, Vučić kaže da je gledao drugo poluvreme i da je bio mnogo srećan, ali i tužan.

- Znam koliko su se svi borili, što bi rekao vaterpolista "rintali smo za ovo celo leto". Hvala njima na ogromnoj radosti... Slušao sam da su lekari preporpučili da se popije nešto pre utakmice košarkaša, tako da sutra lepo prvo uzmem lek za pritisak i onda mirno gledam. Želim im mnogo uspeha - kazao je Vučić, te dodao da nije realno očekivati pobedu Srbije nad Amerikom.

Vučić je dodao da je Jokić pokazao kako ima neverovatnu glavu i veruje da će medalje da donesu.

Na korak do puštanja u rad

U nastavku možete pogledati fotografije kako trenutno izgleda železnička stanica Vrbas Nova u završnoj fazi radova.

Plan posete

On će radove obići u 19.30 časova, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsećamo, Vučić je u utorak obišao radove na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu, dok je u ponedeljak obišao radove na izgradnji dečje bolnice Tiršova 2.

