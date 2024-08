VUČIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE: Predsednik u poseti Dečjoj bolnici Tiršova 2 - Najvažnije je da sačuvamo roditeljima decu i zato toliko ulažemo

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas gradilište Dečje bolnice Tiršova II.

Foto: Novosti

Kaže da je Tiršova 2 obećavana već 30 godina.

- Ljudi znaju da mi kad kažemo nešto to i uradimo, oni su obećavali i ništa nisu uradili. Došli smo da vidite da se radi u tri smene. Građevinski radovi koštaju 118 miliona evra. Velelepno će zgrada da izgleda, kao što vidite, i završićemo je u potpunosti pre početka EKSPA, što znači do marta/aprila 2027. godine. Za nas je najvažnije da možemo da uradimo sve da sačuvamo živote i zdravlje ljudi, pre svega naše dece. Zato i ulažemo novac. Verujemo da će to biti važno za decu iz Srbije, ne samo iz Beograda - kazao je on.

Kaže da je zdravlje ljudi najvažnije.

- Naravno, najvažnije je da sačuvamo roditeljima decu i zato toliko ulažemo. Hoću da pohvalim izvođače, ubrzavamo radove. Rok je do maja, oni moraju do marta sve da završe, kako bismo otvorili EKSPO - rekao je Vučić.

Kaže da ponovo uvodimo sistematske preglede za decu kako bi država pomogla roditeljima.

- Inače, ulažemo ogroman novac. Kad pogledate izgradnje svih bolnica, domova zdravlja, svih vrsta lekova koje plaćamo, to je sve preko 4,6 ili 4,7 milijardi, ali na to vam nikad nije žao da potrošite novac - rekao je on.

Tiršova II je san generacija, kaže Vučić. Podsetio je da se izdvaja novac za lečenje dece u inostranstvu, kao i da 1. septembra kreće akcija preventivnih pregleda za građane iznad 40 godina.

Foto: Novosti

- Ponosan sam na to što ćemo i to da uradimo pored ovako velelepnog Kliničkog centra nedaleko odavde. Mi svoj posao kao država završavamo - rekao je predsednik Srbije.

Zbog velikog značaja Dečje bolnice Tiršova II, na molbu predsednika Srbije i insistiranje Vlade Srbije, radovi se odvijaju u tri smene.

Prisutni su bili i ministar finansija Siniša Mali, gradonačelnik Aleksandar Šapić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar...

Odgovarajući na pitanja medija, Vučić kaže da je Kurtijevo ponašanje pokušaj izazivanja ratnog sukoba.

- Mi ne želimo rat, ali on to radi smišljeno, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila. Saopštenje spoljne služe evropske agencije je sramotno i bezobrazno zato što u tom saopštenju oni nas pozivaju da ponovo razgovaramo o Kurtijevim jednostranim i protivpravnim potezima idemo da razgovaramo. Tako, sledeći put, kad bude pobio 20 ljudi, mi ćemo opet da idemo u dijalog da razgovaramo o tome da li je mogao ili nije i koje su im ideje da to prevaziđemo? Kakvu god glupost da napravi, oni nas zovu da mi razgovaramo o tome kako da prevaziđemo nešto što je brutalno prekršeno. Iz 2015. postoji sporazum o telekomunikacijama, Pošti Srbije i svemu drugom. Taj sporazum je brutalno pregažen. Namerno je ublažavan tekst, znam kako je to išlo iznutra, zbog dve članice EU koje uvek ublažavaju sve stavove koji bi trebalo da idu protiv Prištine i Kurtija i pokušavaju da nas naprave budalama. To govori o njima. Veoma sam zabrinut - rekao je Vučić.

Kaže i da je lično razgovarao sa Lajčakom i prosledio im nedvosmislenu poruku.

Kaže da lažni ekolozi sve vreme lažu i obmanjuju narod.

- Naravno da nije problem u litijumu. Sve vreme su lagali i obmanjivali narod. Bio sam kriv i kada su dvojica monstruma ubili našu decu, pa su opet upadali u institucije. Valjda sam kriv i zbog nečega što će da bude podzemni rudnik. Najmanje 2 godine neće biti kopanja. Pa što ste se digli, iako znate da nema kopanja? Iako ste čuli od mene da ćemo mi to da kontrolišemo? Zlatibor (Lončar) sutra izlazi sa timom najstručnijih lekara u ovoj zemlji iz različitih oblasti, da se vidi može li to na bilo koji način da utiče na zdravlje dece ili ljudi. Ako bilo kome može bilo šta da zafali ili nedostaje - nećemo ulaziti u to! Što lažete narod, što izmišljate? Kažite da hoćete moju glavu, nije problem. Šta ustvari hoćete ni sami ne znate. Uplašili ste se napretka Srbije i činjenice da će Srbija i Loznica da napreduju nikad brže. Ja mrzim ljude, ne brinem o njima pa ću da uništim Loznicu? To će da bude ukupno na 140 hektara rudnik, još na 80 hektara zgrade, svega 220 hektara. Samo hoću da kažem kako jedna laž sustiže drugu. Ja slušam ove stručnjake koji ništa na svetu ne vole više nego pare, a onda izađu na TV pa pričaju o stranom kapitalu, Rokfelerima, Rotšildima... - rekao je on.

Kaže da lečenje "dece leptira" košta 600.000 evra za jedno dete i reč je o kremama, a to će biti dostupno najkasnije od 13. ili 14. avgusta ove godine.

- Ima dece za koje smo izdvojili i dva miliona evra. Sve je to država Srbija uvek uradila - rekao je on.

Govoreći o izjavama Duška Vujoševića, Vučić kaže da Vujošević nema pravo da laže.

- Politika je jedno, sport je drugo. Možeš da psuješ koliko hoćeš, samo nemoj da lažeš. Nemamo gde drugde da kopamo litijum jer ga nema. Mnogo bih voleo da ga ima, ali ga nema. Ima ga u Loznici na tom parčetu zemlje - rekao je on.

Kaže da proteste organizuju stranci da bi srušili slobodnu i nezavisnu Srbiju.

- Da mi Rokfelerovi puleni drže predavanje o samostalnosti Srbije? Najnapadaniji sam lider u celoj Evropi i svetu uz Viktora Orbana, zato što ne dam Srbiju. Ja ću da izvedem vojsku i policiju? Kad sam izveo? - pitao je on i podsetio na nasilne proteste, upad u Skupštinu Srbije i na proteste posle ubistava u Srbiji...

BONUS VIDEO: N1 doveo Jadranku Kosor da priča kako je skakala od sreće dok je gledala kolonu srpskih izbeglica!