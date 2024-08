VUČIĆ U SURČINU: Predsednik obišao radove na izgradnji Nacionalnog stadiona - Rad u svim smenama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu.

Foto: FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Sa Vučićem je bio ministar finansija Siniša Mali.

Predsednika je zanimalo da li će sve biti gotovo na vreme, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Vučić je upitao da li su komplikovani radovi.

- Jeste, zbog temperature, zemljište, topografija, mnogo podzemnih voda - rekli su.

Siniša Mali istakao je da su šipovi dugi, da ide i do 25 metara pod zemlju.

- 5.000 kvadrata je samo zelena fasada, biće jedinstvena u Evropi - rekao je Siniša Mali.

Predsednika je zanimalo kako će protivpožarci da reaguju na to, a Mali je odgovorio da se radi na tome da sve bude kako treba.

- Planiramo da imamo i veliku ceremoniju otvaranja, kao i zatvaranja. I dalje pregovaramo sa američkom kompanijom. Ima i jedna francuska, nije jednostavno - rekao je Mali.

- To nam je važno za Loznicu, Zaječar. A biće i za Niš, Kragujevac, kad uradimo - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo na izgradnju čitavog kompleksa, spomenuvši i bazene.

- Tu je prilika za sve da možemo da napredujemo, ne samo dodatno u vaterpolu, već i u umetničkom plivanju, skokovima i tako dalje - rekao je Vučić.

Vučić, govoreći o pobedi košarkaša Srbije nad Australijom, kaže da je australijska ekipa jaka na spoljnim pozicijama, a veoma hrabri i borbeni na centarskim.

- Tukli su Jokića, sudije su propustile da sviraju faul nad Dobrićem kad je trebalo na 5 razlike da odemo. Ali, to je jedna sjajna ekipa sa Izuzetnim Milsom, imaju brzu divlju košarku, nije lako igrati protiv njih. Alal vera svim momcima, a Jokić je svetsko čudo - kazao je Vučić, podsećajući na njegove rampe, izbijanje lopte sa cilindra...

Kaže da se na Ekspu radi u jednoj smeni, a na naciolanom stadionu u svim smenama.

- U ovom trenutku radi 38 ljudi na mašinama jer su sada neophodne mašine, u drugoj smeni. U prvoj smeni 172 radnika. Na Nacionalnom stadionu radiće se u svim smenama. Na Ekspo se radi samo u jednoj smeni zato što ide u skladu sa rokovima, ali će kasnije morati da bude bar još jedna smena. Mnoge zemlje, ne samo u okruženju, već širom Evrope mogu da sanjaju ovako velelepne objekte kao što je Nacionalni stadion. To ulaganje u Ekspo i ulaganje u sport nije jednokratno, za jednu Olimpijadu, SP ili EP, već ulaganje u budućnost, pravljenje infrastrukture koje treba da nam da talente, da nam decu vrati na sportske terene, zdrav život, ali da ljudi mogu i da uživaju u vrhunskim sportskim manifestacijama. Verujem da ćemo uskoro krenuti u izgradnju muzeja Novak Đoković - rekao je Vučić.

Kaže da je Đokovićeva popularnost u Kini velika da ne možete kineskom funkcioneru pokloniti reket Novakov jer je to preskup poklon.

- Verujem da to možemo pre Ekspa da završimo i da ponudimo kao sadržaj turistima - rekao je Vučić.

Poručio je da im želi pobedu protiv Amerike.

Odgovarajući na "Novosti" pitanje o mogućem otvaranju mosta na Ibru i Kurtijevom nasilju, ustaškom ponašanju u Hrvatskoj tokom proslave "Oluje" kao i o situaciji na Bliskom istoku i mogućem svetskom sukobu.

- Sve vreme smo u svetskom sukobu, skoro sam siguran da će se intenzivirati. Ja sam to govorio za drugu polovinu septembra i mislim da će se to dogoditi. Veliki je strateški sukob između SAD, oni moraju da menjaju strateški pristup prema NR KIni jer je Kina već u zapadnom Pacifiku uspela da uspostavi gotovo ravnopravno stanje sa SAD - kazao je Vučić i istakao važnost te teritorije za SAD.

Kaže da Amerikanci moraju da se posvete tome i da "sklone sve kamičke".

- Oni znaju koji im je strateški problem i kako moraju da reaguju u budućnosti, a Rusija pride... Nikako im nije potreban sukob na Bliskom istoku i mislim da Amerika više nego bilo ko pokušava da zaustavi odgovor na dalju eskalaciju snaga. Da li će im uspeti? Možda kratkoročno, ali se plašim da dugoročno tu nema jasnog, vidljivog i pomirljivog rešenja. Isto mislim i za druge teritorije. Videli ste kako su berze reagovale na najavu recesije u SAD, nafta je jedno vreme padala, sad se stabilizovala na 76/77, ali gas i struja rastu. Mi moramo do kraja avgusta da obezbedimo dovoljno gasa i struje i dovoljne količine uglja jer ne možemo da zavisimo čak ni od kopanja, jer ne kopamo dovoljno - rekao je on.

Govoreći o proslavi "Oluje" u Hrvatskoj, Vučić kaže da se oni svake godine raduju dok mi tugujemo.

- Imaju pravo da se hvale svojim polovnim "rafalima", mi ćemo možda moći novim, videćemo. Imamo čime da se hvalimo, ali ne morate uvek sve ni da pokazujete. Što se tiče ustaških pozdrava, ima li tu nešto novo ili iznenađujuće? Plašim se da nema. I da budem sasvim fer i da izbacim ličnu opterećenosti zbog onoga što se desilo mom dedi, mojoj porodici, mi ćemo sa Hrvatima morati da gradimo bolje odnose u budućnosti. To neće biti lak proces, ali nećemo im se izvinjavati za zločine u Jasenovcu - kazao je on.

Kaže da Kurti provocira jer mu "ističe vreme" i želi da izazove sukobe pre američkih izbora.

- On želi da se ne dočeka neka ozbiljnija promena u Beloj kući, a da pre toga pokuša da nas okrene protiv NATO-a ili obrnuto. On je nervozan. Teško je našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali njegova politička pozicija nije onako jednostavna kao npr. pre dve godine ili godinu dana. Moramo da budemo racionalni, ozbiljni, čvrsti u svom opredeljenju da čuvamo Kosovo i Metohiju u okvirima naših granica. Znam da je našem narodu teško, ali ovo nije rezultat politike, već nasilje - kazao je on i podsetio na činjenicu da Priština krši sporazume.

Nada se da će sutra KFOR reagovati kako treba i da će zatvoriti most na Ibru i sprečiti najezdu Albanaca.

- Nadam se da nas neće dovoditi u poziciju u kojoj bismo morali da reagujemo, ali nekad vas neko dovede u poziciju iz koje ne možete da izađete. Ja verujem da još nismo dovedeni u tu poziciju - kazao je Vučić.

Vučić je otkrio i koliko država očekuje da će učestvovati na Ekspu 2027. Očekujemo rekordan broj država učesnica, a biće ih najmanje 120, naveo je on.

- Još jednom da čestitam našim košarkašima, košarka je olimpijski sport broj jedan. Još više ćemo da ulažemo u sportove. Tu mislimo i da imamo streljaštvo i druge, ali beskrajno sam zahvalan na borbenosti svim našim igračima, ali čestitke Jokiću, ne samo na napadu i čudesnim koševima i njemu i Bogdanu i Aleksi i Vasi, i na dobroj odbrani, ali one dve tri odbrane koje je Jokić imao su neverovatne. Hvala vam i živela Srbija - rekao je Vučić.

