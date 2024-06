VUČIĆ O IZBORIMA U NIŠU: Zaustavite se ljudi i ne žurite! Vaš je posao mnogo važniji, morate da slušate narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić u Dnevniku RTS govorio je o izborima u Nišu.

- Što se Niša tiče. Ja sam tu potpuno protiv onoga što su uradili i jedni i drugi. Govorim kao predsednik republike. Zamolio sam ono veče da bi bilo dobro da svi sačekaju u Nišu. Znao sam da imamo neophodnu većinu, jer smo mi prebrojali biračka mesta i sabrali glasove. Saglasan sam sa čovekom iz CeSID-a, da treba svima dozvoliti uvid. Tražili su i dobili, i ni za jedan glas nije bilo drugačije. Oni su to već uradili i na Vračaru i u Nišu. Tražili su tih devet mesta, se prebroje. Ni za jedan glas nije bilo drugačije. Obično je moguće za jedan glas na ovu ili na onu stranu. I obično vam našu štetu, da vam to odmah kažem. Tako da, već su to uradili. Naravno da nepravilnosti nema. Svima je to njima jasno. Nego, kad nemate nikakvu argumentaciju, onda morate da učete, bučete, vičete - kazao je Vučić i dodao: - Moj savet ljudima u Nišu i jednima i drugima, kao što sam zamerio mojim stranačkim prijateljima što su juče govorili da imaju većinu, imaju veću većinu, pa šta. Narod vam je pokazao nešto drugo. Narod je pokazao ne zato što je hteo da glasa za neke opozicione stranke. Niko tamo nije glasao za njih. Mali broj je glasao za njih. Kada kažem mali uslovno govoreći, četiri ili pet puta manje nego za nas. Za ovog koji vam govori o demonstracijama za njega nije glasalo 3-4 odsto u Nišu. Glasali su ljudi za grupu građana. Rekao sam ljudima da sednu i da razgovaraju sa njima. Da razgovaraju i prebroje glasove 100 puta. Ako idemo na nove izbore pobedićemo ubedljivije.