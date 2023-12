U JAGODINI NAPADNUTI AKTIVISTI SNS: "Nije nam prvi put da nam se dešavaju ovakve stvari"

DANAS 08.12.2023. godine oko 12,30 časova u centru sela Ribara, aktivisti Srpske napredne stranke koji su lepili plakate sa pozivom za dolazak u nedelju 10.12.2023. godine na veliki miting izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, gde će građanima Jagodine lično da se obrati i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, najbrutalnije su izvređani, prećeno im je i pokušano je da jednog aktivistu pregaze autom.

Foto: SNS

Policija je došla na lice mesta, izvršila je uviđaj i po saznanjima meštana sela Ribara radi se o licu blisko povezanim sa fudbalskim klubom u Ribaru, poznat po nadimku „Koza“. Inače, lice je krupnije građe i njegove pretnje su veoma ozbiljno shvaćene a aktivisti su odmah nakon incidenta o ovom događaju obavestili i predsednika Gradskog odbora SNS u Jagodini i narodnog poslanika Nikolu Radosavljevića, koji je došao na lice mesta.

Povodom ovog incidenta Radosavljević je izjavio:

- Nije nam prvi put da nam se dešavaju ovakve stvari u Jagodini. Više puta je do sada prećeno našim aktivistima, čak su i pojedini značajni političari iz Jagodine lično pretili našim aktivistkinjama koje su bile vidno potrešene.

I sam sam više puta bio izložen i pretnjama i raznoraznim dešavanjima o čemu je policija obaveštavana pa čak i mediji, ali mi je to samo davalo još veću snagu da istrajem u borbi, jer sam time i video da sam na pravom putu za boljitak naših građana i naše Srbije.

Pozivam sve građane Jagodine da se u nedelju okupimo u najvećem broju do sada i pokažemo pristojnu Srbiju, pristojnu Jagodinu i zajedno podržimo predsednika Aleksandra Vučića u ostvarivanju svih oni programa koje smo zacrtali do 2025. godine i do 2027. godine i zato poručujem još jednom građanima Jagodine – Srbija ne sme da stane - zaključio je Radosavljević.