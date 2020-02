Novosti Online | 24. februar 2020. 20:53 | Komentara: 0

U Boga se nadam da među vama Bokeljima neće biti onih koji će glasati za to bezakonje i za one koji podržavaju to bezakonje, bez obzira ko oni bili, poručio je Vladika Amfilohije

Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije predvodio je u nedelju litiju ulicama Risna nakon molebna Presvetoj Bogorodici koji je služen u risanskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla.





Blagosiljajući veliki broj sabranih vernika, među kojima je bilo puno dece, Mitropolit Amfilohije je poručio da mi svedočimo slobodu kojom smo obdareni od Gospoda hodeći u litijama crnogorskim gradovima.





"Mi svedočimo Novi zavet, hraneći se Telom i krvlju Gospodnjom, hraneći se Njegovom ljubavlju i učeći se na Njegovoj ljubavi“, rekao je Mitropolit crnogorsko-primorski.





Vladika je podsetio da jer Kosovski zavet izrastao iz Novog, Hristovog zaveta.





„ Žrtvovanje sebe za bližnje svoje, za svetinje Božje – to je ono radi čega je car Lazar sebe žrtvovao, i svi oni kroz vekove koji su se opredeljivali za ono što je večno, što je neprolazno, za razliku od onih koji se klanjaju mrtvim, prolaznim, ništavnim stvarima, koji proglašavaju laž i bezakonje za zakon. Nažalost, i mi smo to dočekali ovde u Crnoj Gori da je bezakonje proglašeno za zakon, i to u ime naroda“, rekao je Mitropolit Amfilohije.





Upitao je koji je taj narod koji glasa za nekoga koji bezakonje proglašava za zakon.





„ Ja verujem dokle se ne skine to bezakonje da nećete naći ni jednog ni Bokelja, ni Crnogorca ni Brđanina koji će glasati za tako bezakonje i za one koji tako bezakonje otimanja svetinja ustoličuju prvi put u istoriji Crne Gore. U Boga se nadam da među vama Bokeljima neće biti onih koji će glasati za to bezakonje i za one koji podržavaju to bezakonje, bez obzira ko oni bili“, poručio je Vladika Amfilohije.





Poručio je da se vlast bira da bi držala zakon, da bi donosila prave i istinske zakone.



„ I da čuva narodnu dušu, da neguje u narodu zajedništvo i ljubav. Ne da deli narod, da ga zavađa. Da ono što radi, radi na bratoljublju i bogoljublju, a ne na bratomržnji i bogomržnji“, rekao je on.





Kazao je da su duhovni potomci onih koji su gradili budućnost na bratomržnji i bogomržnji sve što je tada sagrađeno razorili i opljačkali.





„ I sada je još preostalo da crkve Božije zauzmu i opljačkaju. Crkva Božija je svetinja Božja, ona je za spasenje sviju i priziv Božji svima da se vrate sebi, da se vrate istini Božjoj, pravdi Božjoj, ljubavi Božjoj, nadi večnoj, da se vrate večnom dostojanstvu. Da ne žrtvuju sebe i druge, da ne žrtvuju decu svoju onome što je ništavno, prolazno i smrtno, da se ne klanjaju (s oproštenjem!) debelom crevu, nego da se klanjaju Bogu živome i istinitome“, naglasio je vladika.





Naglasio je da su molitveni vhodovi u Crnoj Gori isceljenje od mržnji, deoba i podela, od svega što je trovalo naš narod.





„ Zato je neophopdno da ovako hodimo za Bogom kao Putem, Istinom i Životom“, zaključio je Mitropolit Amfilohije





U veliku risansku litiju prethodno su se slile litije vernog naroda koje su stigle iz Ledenice, Dragoševog sela, Orahovca, Kostanjice i Morinja.