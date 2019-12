Novosti online/ V.K. | 22. decembar 2019. 15:15 |

“Niko od onih koji su Svetog Vasilija gonili i progonili za vreme njegovog života, koji su mu otimali njegovo imanje manastira Ostroškoga, niko od njih nije se rešio da otima hramove božije, nego ovi savremeni besudnici. Oni hoće hramove Svetog Vasilija da otmu. Za koga, za sebe”, kazao je mitropolit Amfilohije juče u Nikšiću.





Vlada Crne Gore objavila je danas prvi od - kako su saopštili - pet mitova o predlogu zakona o slobodi veroispoviesti.Iz Vlade su kazali da je mit da država otima imovinu verskih zajednica."Istina: Ovim zakonom se utvrđuje prosta pravna činjenica da kulturno blago koje je kroz vekove stvarano od državnog novca pripada državi, odnosno svim građanima. Dakle, samo ona verska imovina koja predstavlja kulturno dobro, a sticana je od javnih prihoda države ili je bila u državnoj svojini do gubitka nezavisnosti Crne Gore 1918. godine, biće registrovana kao državna svojina. I to samo pod uslovom da ne postoje dokazi da nad tom imovinom pravo svojine ima neka verska zajednica. Sa druge strane, ako je neka verska zajednica stekla određenu imovinu u skladu sa zakonom koji danas važi ili koji je nekada važio, država će to poštovati", saopšteno je iz Vlade.Iz Vlade je rečeno da je mit da je Srpska pravoslavna crkva je starija od države Crne Gore i svi pravoslavni verski objekti na teritoriji Crne Gore su njeno vlasništvo."Istina: U vreme Knjaževine i kasnije Kraljevine Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva, kao pravni subjekt pod tim imenom, nije postojala. Imovina koju je pravoslavna crkva koristila na teritoriji Crne Gore pre 1918. godine bila je vlasništvo države, što dokazuje činjenica da verska zajednica nikada nije imala pravo da bez saglasnosti države raspolaže imovinom koju je koristila. U članu 719 Opšteg imovinskog zakonika Knjaževine Crne Gore iz 1888. godine izričito se navodi: „Nepokretna dobra pravoslavnih crkava i manastira ne mogu se nikako prodavati ili inače ustupati, bez naročita dopuštenja državne vlasti“. Kako je opšti pravni princip, još iz rimskog prava, da vlasništva ne može biti bez prava raspolaganja, sasvim je jasno da je država, a ne crkva u Crnoj Gori vlasnik verskih dobara. Dakle, crkva je koristila imovinu i ubirala plodove od verske imovine, ali je vlasnik te imovine u Knjaževini, kasnije Kraljevini Crnoj Gori nesumnjivo bila država"Iz Vlade su u - trećem mitu, kojeg su poslali - kazali da je mit da država tera verske zajednice da se registruju“"Istina: Ne postoji zakonska obaveza verske zajednice da se registruje. Međutim, one verske zajednice koje ne žele da nadležni državni organ evidentira podatke o njihovom imenu, sedištu, adresi i zastupniku, neće imati sve pogodnosti koje uživaju registrovana pravna lica, odnosno neće imati status pravnog lica. Procedura registracije verske zajednice je veoma jednostavna i ne razlikuje se od pravila registracije pravnih lica koja inače važe u crnogorskom pravnom sistemu", saopšteno je iz Vlade.Sa crkveno-narodnog sabora u Nikšiću je zatraženo zaključivanje ugovora sa Vladom kojim bi se regulisala pitanja od zajedničkog interesa, donošenje zakona o restituciji i pravednoj nadoknadi bespravno oduzete crkvene imovine i odustajanje od, kako su naveli, novog otimanja.