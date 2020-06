Novosti online | 11. jun 2020. 23:18 |

Britansko-norveškom dvojcu u tezi se pridružio Sir Ričard Dirlav, čelnik britanske tajne službe MI6 od 1999. do 2004.





Kineski zvaničnici nisu im ostali dužni. Na prime, Zhao Lijian, portparol i zamenik glavnog direktora Odeljenja za informacije ministarstva spoljnih poslova Kine, preko Tvitera je poručio:





„CDC je uhvaćen na delu. Kada se u SAD-u pojavio nulti pacijent? Koliko je ljudi zaraženo? Koja su imena bolnica? Možda je američka vojska donela epidemiju u Vuhan. Budite transparentni! Objavite svoje podatke! SAD nam duguje objašnjenja!“





Ali, ta teza takođe ne stoji jer brojna istraživanja jasno pokazuju da SARS-CoV-2 stalno mutira.





Tezu odbacuju i tajne službe





Dvojica naučnika, jedan britanski i jedan norveški, objavili su nedavno studiju iz koje bi se moglo zaključiti da je virus SARS-CoV-2 veštački stvoren u laboratoriji.Prema radu objavljenom u časopisu Quarterly Review of Biophysics, protein spike (šiljak) novog korona virusa sadrži neke sekvence za koje se čini da su veštački umetnute kako bi se uspešnost virusa povećala.U sažetku rada i kasnije u njegovoj razradi norveški virolog Birger Sorensen i britanski onkolog Angus Dalgleiš tvrde da su identifikovali "umetnute delove postavljene na površini šiljaka SARS-CoV-2" koji su ključni za komunikaciju virusa s ljudskim stanicama i za ulazak u njih, piše Index.Sorensen je za norvešku televiziju NRK rekao da virus ima svojstva koja se uveliko razlikuju od drugog koronavirusa, uzročnika SARS-a, te da ona nikada nisu otkrivena u prirodi. Utvrdio je da Kina i Sjedinjene Države sarađuju dugi niz godina na istraživanju korona virusa kroz studije o "sticanju funkcija" u kojima se patogenost ili prenosivost virusa može povećati kako bi se bolje razumeli.Štaviše, on je u svojim tvrdnjama otišao još korak dalje - za Daily Telegraph je tvrdio kako istraživanja Sorensena i Dalgleiša pokazuju da je pandemija možda započela na Virološkom institutu u Vuhanu. Dodao je kako smatra da je malo verovatno da je virus bio namerno pušten, ali je istakao da je Kina očito pokušala da prikrije propust.Pljušte optužbe na liniji Vašington - PekingOvo nije prvi put da se javljaju takve teze. Kineski i američki političari već mesecima razmenjuju uzajamne optužbe na temu covida-19.Otkako je korona virus stigao u Sjedinjene Države, visoki zvaničnici administracije Donalda Trampa promovišu glasine da je nastao u Virološkoj laboratoriji u Vuhanu.Komentarišući novu studiju virolozi ističu da se slični umeci, kakvi su u novoj studiji otkriveni u SARS-CoV-2, u genomu prirodno javljaju kod drugih virusa, na primer kod drugih koronavirusa i HIV-a.U radu norveško-britanskog tima, kao argument koji bi mogao ići u prilog tezi o veštačkom poreklu virusa, između ostalog se spominje i navodna činjenica da virus od pojave u ljudskoj populaciji slabo mutira. To bi trebalo da podrazumeva da je već od ranih dana pandemije bio dobro prilagođen prenosu među ljudima.Za potpunije razumevanje dvojbi oko britansko-norveške studije važno je takođe napomenuti da bi Sorensen mogao imati ličnog interesa u medijski atraktivnim tezama o veštačkom poreklu novog korona virusa.Naime, rad objavljen u Quarterly Review of Biophysicsuprvenstveno predstavlja argumente za razvoj Biovacc-19, vakcine kandidata za covid-19, koje je trenutno u naprednom pretkliničkom razvoju. A Sorensen ima finansijski interes u priči jer radi za Immunor, norvešku kompaniju koja stoji iza vakcine.Konačno, tezu o veštačkom poreklu virusa već su ranije, uz naučnike, odbacile i američke tajne službe. U novom slučaju odbacili su je i britanski obaveštajni izvori.Naime, prema pisanju londonskog Tajmsa, u britanskom MI5 ideju doživljavaju kao "glasinu i zaveru" uporedivu s tvrdnjama antivakcinalističkog pokreta.U tekstu se, među ostalim, ističe da se Dirlav (75) već ranije našao na udaru kritika zbog promovisanja "pogrešnih podataka" u istrazi Sira Džona Čilkota koja je pokazala da rat u Iraku nije bio jedino moguće rešenje kako se to tvrdilo u britanskim političkim vrhovima pre početka intervencije.