Tridesetog septembra 2000. godine, dve drugarice - Ekatarina (14) i Elena (17) izašle su iz kuće i krenule u klub. Sve se dešavalo u Rjazanju, nešto oko 150 km udaljenog od Moskve. U klubu se dešavala proslava praznika mučenica Ljubav, Vera, Nada. Dok su se vraćale kući, jedan automobil stao je i čovek iz njega, Viktor Mokov (48), ponudio im je prevoz kući. Viktor je bio radnik u lokalnoj fabrici automobila, a bio je u kolima sa svojom "devojkom", Jelenom Badukinom (25). Devojčice su mislile da su bezbedne budući da je tu i Jelena.U kolima im je Viktor ponudio votku koja je bila puna sedativa. Odvezao ih je u svoj grad, Skopin, gde su se probudile u podrumu, oko tri metra ispod zemlje, odakle niko nije mogao da čuje njihove povike.Mokov je tu ćeliju gradio tri godine. Bila je dugačka i široka oko 3 metra, a sve je radio bez pomoći mašina, rukama. Iznad podruma bila je i soba sa skrivenim vratima za ulazak u podrum. Mokov je jedva mogao da se provuče kroz taj otvor.Tako je počela agonija dve devojčice, koje su kasnije svedočile da ih je svakog dana bičevao gumenim crevom i svakodnevno silovao. Četiri godine provele su u zarobljeništvu. U prilikama kada bi se opirale, nije im davao hranu i isključivao im je struju na oštroj ruskoj zimi. Takođe bi im puštao gas u podrum kako bi im ograničio kiseonik. Kada bi ih silovao, vodio ih je u pregrađenu prostoriju podruma, oblepljenu isečcima iz porno časopisa i iživljavao se nad njima.- Imale smo dva kreveta na sprat, spavale smo zajedno. U početku smo po cele dane ležale tu, plačući zagrljene. Posle šest meseci, počele smo da raspremamo krevet, čistimo, da radimo bilo šta što bi delovalo kao normalan život, kako ne bismo mislile na ono kroz šta prolazimo - priča Katja.- Katja i ja smo se molile svakog dana i nikad nismo izgubile nadu. Umirale smo od straha, ali smo se nadale. Želele smo da verujemo da će nas jednom pustiti iako nam je i sam rekao u više navrata: "Zašto bih vas pustio? Mnogo je lakše da vas ubijem". Ipak, nismo gubile nadu i uvek smo bile spremne i pri sebi imale papirić sa našim podacima i porukom, ako se desi neka prilika da potražimo pomoć - priča Lena, koja je bila u zarobljeništvu sa Katjom. Bile su njegove seksualne robinje.- Bio je okrutan, zao, ljigav, podmukao i kukavica. Uvek je stravično smrdeo i nismo mogle nikako na to da se naviknemo - kaže Lena.Devojke su dane ispunjavale bilo čime što im je odvraćalo pažnju sa njihove situacije - vežbale su, čitale, Katja je i pisala pesme. Onda im je 1. maja 2001. godine Mokov poklonio crno-beli televizor.- Bile smo presrećne, čak smo i reklame uzbuđeno gledale - kažu. Na televiziji su gledale i emisiju o Sabini Darden, ženi koja je pobegla od svog zlostavljača iz Belgije, koja je bila u istoj situaciji kao i one. To im je dalo nadu. Mokov im je kasnije kupio i video rekorder. Vremenom, počeo je da spušta svoj gard prema njima. Pred sam kraj njihovog zarobljeništva, čak ih je puštao iz podruma uveče na sat vremena kako bi vežbale. To je radio sa motivom - u komšiluk se doselila studentkinja koju je takođe želeo da zarobi i zadatak Katje i Lene bio je da je namame. Katja joj je tako doturila video kasetu koju su snimile, uz poruku da to preda policiji.Plan im je uspeo. Tako je 26. aprila 2004. godine policija zakucala na vrata kuće i izbavila devojke. Mislili su da su odavno mrtve. Nakon što nije videla sunca tačno 1326 dana, Lena nije mogla da napravi više od par koraka. Smrdela je na buđ, a koža joj je bila zelene boje. U trenutku kada je bila slobodna, bila je u osmom mesecu trudnoće. To bi joj bilo treće dete, ali bilo je mrtvorođeno. Nije znala šta je sa drugo dvoje dece koje je dobila sa Mokovim.- I dok sam bila trudna sa tom decom, nisam ih posmatrala kao decu, već kao strane objekte koji su gurnuti u mene. Ne osećam ništa prema njima - kaže ona.Međutim, kada je oslobođena, kaže, osetila je majčinski instinkt i zamolila je policajce da joj nađu decu. Nije ujedinjena sa njima jer nisu nađena, a ona kaže da je rastrzana između želje da ih vidi i želje da ih zaboravi.- Znam da bih se gadila te dece, nastale na tako užasan način. A s druge strane, ja sam ih rodila - kaže Lena.Mokov je u svoju odbranu izneo da je "želeo da poboljša natalitet Rusije i da je zato želeo mnogo dece". Nisu samo njih dve bile zarobljene - tu su bile i Nataša Kampuš, Elizabeta Fricl i još par devojaka.Mokov je osuđen na 17 godina radnog logora i dve godine zatvora, a Katja je ovih dana ponovo u medijima jer kaže da je Mokov proganja i iz zatvora. Inače, prva otmica koju je izveo a koja je poznata policiji, dogodila se decembra 1999. godine, kada je u posetu pozvao jednu 16-godišnju devojčicu i njenog dečka. Dao im je alkohol, a onda pokušao da je siluje. Kada je pobegla, jurio je za njom, udario je u glavu i odvukao nazad u svoju kuću. Držao ju je u bunkeru dve nedelje i silovao, ali uspela je da pobegne, međutim, to nije prijavila policiji.(Žena.rs)