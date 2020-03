G.Čvorović | 31. mart 2020. 23:30 | Komentara: 0

BILANS obolelih od virusa korona drastično se povećao u Francuskoj u poslednjih 24 sata. U zemlji ih sada ima 52.128, što je za čak 7.678 više nego u ponedeljak. To je daleko najveće dnevno povećanje do sada. Poređenja radi, dan ranije ih je bilo 4.376, a dva dana pre 2.599. Nikada broj inficiranih do sada nije prešao 5.000.Broj dnevnih smrtnih slučajeva približio se cifri od 500. Tačnije, registrovano je 499 slučajeva, a samo dan ranije prvi put je bila prebačena brojka od 400, sa 418 žrtava. Od početka pandemije, korona virus je u Francuskoj odneo 3.523 života.Na bolničkom lečenju je 22.757 ljudi. Na reanimaciji je 5.565 pacijenata, što je 458 više nego u ponedeljak. Izlečeno je ukupno 9.444 ljudi.