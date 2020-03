D. D. S. | 24. mart 2020. 00:27 |

SJEDINjENE Američke Države su, posle Kine i Italije, treća zemlja na svetu po broju zaraženih. Do sada je 35.060 osoba zaraženo, a 457 je preminulo od posledica virusa korona. Najugroženija je država Njujork, gde je umrlo 150 ljudi, dok ih je 16.278 pozitivno testirano.Do nedelje je najugroženija bila država Vašington u kojoj je kao i u Nemačkoj umrlo 95 odnosno 94 ljudi, s tim da Nemačka ima 83 miliona stanovnika, a Vašington 7,5. Između samo dve konferencije za novinare njujorških zvaničnika cifre su se toliko izmenile da je broj umrlih u Njujorku porastao sa 63 na 99, pa gradonačelnik Njujorka Bil de Blasio najavljuje zatvaranje grada.- SAD će, po isteku ranije određenog perioda od 15 dana, doneti odluku kojim putem želimo da idemo kako bi se suzbilo širenje virusa korona - poručio je američki predsednik Donald Tramp.Svakom trećem Amerikancu naređeno je da ostane kod kuće kako bi se sprečilo širenje virusa, dok su Ohajo, Luizijana i Delaver među poslednjim saveznim državama koje su uvele šira ograničenja, zajedno sa gradom Filadelfijom.Tramp je otkazao i sastanak lidera G7 u Kemp Dejvidu u junu zbog virusa, a umesto toga će organizovati video-konferenciju. Istovremeno, on je ponovo optužio Peking da nije na vreme podelio informacije o epidemiji: "Bio bih zahvalan da su nas obavestili o ovom problemu tri meseca ranije", rekao je Tramp, ističući ipak da su kinesko-američki odnosi "vrlo dobri". No, Trampov govor o "kineskom virusu" je naišao na osudu kineskih vlasti.SENATOR Rend Pol iz Kentakija zarazio se virusom korona, čime je postao prvi slučaj zaraze u Senatu, zbog čega je i povećan strah od transmisije virusa među republikancima u Kapitolu. Pol, očni hirurg, od nedelje je u karantinu pošto je dobio rezultate, a nije imao simptome i nije znao da je imao kontakte sa nekom zaraženom osobom.