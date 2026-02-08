BILA JE DOBRA ENERGIJA: Saša Kovačević održao i treći veliki koncert u Plavoj dvorani - "Dan je bio turbulentan" (FOTO)

POP zvezda Saša Kovačević održao je večeras i treći veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu.

Foto: Novosti

Odlučio da koncert otpočne svojim velikim hitom, baladom koja ima jaku poruku, a koja nosi naziv "Prevarena", a publika u Plavoj dvorani pevala je uglas sa njim.

- Večeras je dobra energija. Nismo imali vremena da se bavimo produkcijom, sve je bilo u minut do dvanaest. Iz tog razloga sam pod nekom tenzijom. Sinoć ništa nisam spavao kako treba, da l' je do adrenalina, il zato što je komšija pored bušio... Ne znam... Ceo dan mi je turbulentan. Arena je želja, što da ne, videćemo, sad je Sava Centar, eto. Arena ima neki drugačiji pristup, desiće se to. Foto: Novosti

Ovakav odziv publike potvrda je vrhunskog kvaliteta produkcije i snažne emocije po kojoj su Sašini koncerti prepoznatljivi. Beograd je još jednom pokazao da sa posebnim poverenjem prati njegovu karijeru, nagradivši ga još jednom prepunom dvoranom. Foto: Novosti

Publika u dvorani uživala je uz najnovije hitove poput pesama „Romeo“ i „Boje leptira“, Saša će izvesti i brojne balade i brze ritmove koji su obeležili njegovu dugogodišnju karijeru i učvrstili ga na samom vrhu pop muzike. Foto: Novosti

Koncertna euforija se nakon Beograda seli u Novi Sad. Saša će 14. februara održati veliki koncert u dvorani Spens, pružajući novosadskoj publici priliku da Dan zaljubljenih proslave uz najlepše ljubavne pesme.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć