Milica Ostojić | 17. mart 2020. 18:42 | Komentara: 0

Današnji izveštaj iz Civilne zaštite jasno potvrđuje porast broja zaraženih u Italiji, stiglo se do 26.062, što je za gotovo 3.000 više nego juče, 2.503 preminulih, to je 345 više nego juče





Istovremeno, u Napulju u bolnici Kotunjo je obavljena prva masovnija tampon kontrola na 77 stanovnika, među njima 4 rezultiraju pozitivna, očekuju se ostali rezultati, ali je već zabeležen nagli porast pozitivnih u Kampaniji, 423, 9 preminulih, prezdravilo ih je 28.

Današnji izveštaj iz Civilne zaštite jasno potvrđuje porast broja zaraženih u Italiji, stiglo se do 26.062, što je za gotovo 3.000 više nego juče, 2.503 preminulih, to je 345 više nego juče i onih koji su prezdravili ukupno je 2.041, ali Lombardija i dalje nosi crni rekord zaraženih sa 12.095 to je za 1.234 više od jučerašnjeg skora, a preminulih je ukupno 1.640 što je 220 više nego u jučerašnjem danu.Virus je međutim krenuo i ka jugu, u zoni Salerna, Kampanija, po naredbi predsednika regiona zatvoreno je pet opština, niko ne može da uđe niti da izađe iz tih zona, izolovano je od ostatka teritorije oko 40.000 stanovnika jer se neočekivano u njima pojavio veći broj zaraženih, 16 osoba, posle dve crkvene svetkovine i sumnja se da će se još širiti, krivicom jednog propovednika koji je ponudio vernicima da piju iz iste čaše.U početku razvoja korona virusa i prvih pozitivnih u tom regionu zabeležena je nedisciplina i bahatost građana u nepoštovanju ograničenja i propisanim merama, grupno okupljanje, tesni kontakti, morala je da izađe i vojska za kontrolu takvih zona.Broj zaraženih raste u kontinuitetu u regionu Marke 1.302, najviše u Pezaru i Urbinu, 69 ukupno preminulih u regionu od 1 milion i 500.000 stanovnika taj broj je zabrinjavajući, postavljene su tende za trijažu, stiglo je 300.000 maski, a ima zaraženih i lekara i medicinskog osoblja u bolnicama. Na jugu, u Pulji raspolažu samo sa 50 kreveta, uskoro će biti 100, do sada zaraženih 320, 18 preminulih.Svakodnvno pitanje u Italiji jeste ono kada se očekuje vrh zaraze korona virusa, a odgovor je da to zavisi samo od brzine zaraze kojom se širi. Svet nauke poručuje da je možda sedmica pred nama odlučujuća za shvatanje da li će početi usporavanje širenja virusa. A epidemija, sve dok ne dođe do trenutka potpunog zaustavljanja širenja nije nestala, potrajaće.